Соратники Владимира Зеленского взяли курс на досрочные парламентские выборы, считает политолог Павел Рудяков

Об этом директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков рассказал в интервью изданию Украина.ру.

В пятницу, 19 февраля, СНБО Украины ввел санкции против 19 юридических и 8 физических лиц, в том числе против Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

- Павел Николаевич, с какой целью было принято это решение?

Павел Рудяков: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Это уже второе решение СНБО, которое предусматривает ограничительные и карательные меры против политических деятелей, которые неугодны власти, их имущества, медийных ресурсов. Это расправа над политическими оппонентами.

- Статья, по которой вводится это решение, достаточно весомая: «Финансирование терроризма». Поставит ли это крест на политической карьере Медведчука?

— Эта клоунада продолжается со времен Грицака, председателя СБУ при Порошенко. Помните, как клоуна Бабченко нашли в луже крови, а потом он ожил? Уже и Грицака нет, а клоунада продолжается. Поэтому финансирование терроризма, госизмена — это все от безграмотности эсбэушников и СНБО, который на них ссылается. Поэтому они и не показывают документы, на которые ссылаются. Зеленский обнаружил «финансирование терроризма». И нанес очередной удар по оппозиции © president.gov.ua

Будет ли крест поставлен на его карьере, трудно сказать. Медведчук непростой человек. Он видел и зеленых, и желтых, и переваривал и перемалывал их. И продолжал действовать.

Думаю, что сейчас идут закулисные торги между ними. Очевидно, ему что-то придется им уступить. Ведь помимо медийных санкций они закрыли фрагмент нефтепродуктовода, который ему якобы принадлежит, «Прикарпатзападтранс». Речь идет о перераспределении медийных ресурсов, очевидно, они будут запускать свой, президентский, на его студийных площадках, и ему придется часть уступить. Думаю, что он какой-то выход по медиа найдет.

Андрей Золотарев: Медведчука хотят лишить ресурсной базы для реализации политических проектов © Facebook, Золотарев Андрей

Думаю, они будут вынуждены его партию запретить, потому что без этого они не выбьют его из политического процесса. Они уже взяли курс на досрочные выборы, по крайней мере, парламентские. Для этого им надо выбить ОПЗЖ, потому что если бы были честные выборы, хотя бы по нашим меркам, то ОПЗЖ получила бы первое место. Его будут бить по имуществу, чтобы он сам развалил ОПЗЖ.

Внутри ОПЗЖ тоже есть разные группы и блоки.

Помните, как раскололись «Оппозиционный блок» и ОПЗЖ перед недавними выборами? В результате «Оппоблок» вообще вылетел, а ОПЗЖ набрала меньше голосов. Это американская технология. Алексей Якубин: Санкции против Медведчука — это слабый ответ Зеленского на падение рейтинга © Facebook, Алексей Якубин

Чтобы оппозиция побеждала в таких странах, она должна быть объединенной, иначе шансов нет. Думаю, речь идет об уменьшении политического влияния Виктора Медведчука.

- Зеленский поручил пересмотреть сценарии по урегулировании в Донбассе. По словам Данилова, эти пять сценариев засекречены. Как вы полагаете, о чем идет речь?

— Ни о чем. Этими сценариями они размахивали у него под носом в конце прошлого года. В результате оказалось, что нет даже второго сценария.

Это игра в слова, чтобы спеть песню «Позвони мне, позвони», глядя с грустным видом с балкона четвертого этажа своей дачи или офиса президента на Банковой в сторону Америки, чтобы Байден позвонил. Они хотят заинтересовать Байдена, а у Байдена нет времени и особого желания.