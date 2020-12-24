Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года. По мнению политолога Руслана Бортника, 2020-й стал годом электорального слома как для Зеленского, так и для его политсилы

Об этом директор Украинского института политики Руслан Бортник рассказал в интервью изданию Украина.ру

- Руслан, непростой 2020 год подходит к концу. На ваш взгляд, какое событие в минувшем году оказало наибольшее влияние на политическую, экономическую и социальную жизнь Украины?

— Конечно, COVID-19. Этот год в историю войдет как год эпидемии, год коронавируса. Фоновое событие, которое влияло абсолютно на все события в Украине.

Руслан Бортник: кто он © Руслан Бортник Гончарука и местные выборы. Оба эти события — на самом деле один процесс. Такой национальный поворот Зеленского: и отставка правительства Гончарука, где были собраны люди, ориентировавшиеся на внешних игроков, и смена его на правительство Шмыгаля, состоящее из людей, которые ориентируются на внутренних игроков прежде всего, и результат местных выборов в виде формирования коалиции с региональными элитами, и голосование за бюджет в этом году, которое продемонстрировало создание новой широкой коалиции в парламенте при поддержке «За будущее» и «Батькивщины».

Это национальный поворот Зеленского, который характеризует слияние «зеленой» команды с украинскими политическими элитами, то есть отказ от войны с ними, которую провозглашали до выборов.

Конечно, определяющим для Украины было и подписание нового меморандума с Международным валютным фондом, европейскими кредиторами и перемирие на Донбассе. Фактически Зеленский взял на себя те обязательства, которые раньше брал на себя Порошенко, — и по Донбассу, и по внешним кредиторам.

Конечно, важнейшим решением было открытие рынка земли, которое будет уже влиять сегодня на Украину. Но это уже третий эшелон решений.

- Как вы считаете, за этот год Украина укрепила свою политическую и экономическую независимость или, наоборот, потеряла?

— Долговая нагрузка и уровень долговых обязательств перед внешними кредиторами, которые взяла на себя Украина, возросли за этот год существенно. Долговая нагрузка по сравнению с 2019 годом выросла примерно на 40%.

Думаю, меморандум с Международным валютным фондом и европейскими кредиторами детализируют уже не только управление финансовой стабильностью, но и государственными компаниями, антикоррупционной структурой, Национальным банком, системой образования и медицины. Подписывая меморандум, Зеленский не только подтвердил взятые на себя обязательства Порошенко, но и более их отяготил, усилил эту зависимость.

- Какие события и процессы 2020 года, возможно, не замеченные широкой публикой, могут иметь судьбоносное значение для Украины и для каждого украинца в будущем?

— Первое — то, о чем я уже упомянул, это отказ от борьбы с элитами украинскими, которую провозглашал Зеленский, и слияние с ними, заключение с ними союзов: на центральном уровне — в виде бюджетной коалиции в парламенте, на региональном уровне — в 16 из 22 облсоветов есть коалиция «Слуги народа» с региональными элитами.

Теневая власть страны. Кукушата Сороса в гнезде Украины © REUTERS, Lisi Niesner/File Photo

В этом году общественное мнение в отношении внешнего управления менялось, такой термин, как «соросята», стал крайне токсичным, таким же токсичным, как в свое время был термин «ватники». Общество начинает отторгать внешнее управление и людей, которые представляют это внешнее управление.

И электоральный слом надо еще вспомнить. Это был первый полноценный год работы Зеленского. Во-первых, «Слуга народа» растеряла все преимущество перед оппонентами и, по некоторым статистическим опросам, уже является второй партией в стране. Того преимущества, которое было год назад, когда «Слуга народа» в три раза имела больше голосов, чем «ОПЗЖ», и в пять раз больше, чем «Европейская солидарность» и «Батькивщина», уже нет. Сегодня в лучшем случае разрыв 3-5%. То есть происходит электоральный слом. И в следующем году, я думаю, будут новые политические лидеры в Украине.

Также электоральный слом Зеленского, когда его антирейтинг стал больше, чем рейтинг. Разрыва между ним и Порошенко или Бойко уже нет, он мизерный, этот разрыв. Но и антирейтинг 50-60%, превышающий рейтинг самого Зеленского, крайне снижает любые перспективы на его переизбрание.

- Зеленский пришел к власти со словами о мире в Донбассе, но мы его до сих пор не наблюдаем — есть только шаткое перемирие, а временами и обострение. Что ему мешает достичь урегулирования?

— Зеленский обеспечил отсутствие войны, перемирие, безусловно, сыграло на руку украинской власти, потому что украинская власть подает перемирие как мир. Нет политического урегулирования, но это второй вопрос. А вот то, что нет войны, — это очевидно. Отсутствие войны Зеленский обеспечил. А для присутствия мира необходимы политические шаги, к которым Зеленский, мне кажется, пока что не готов в силу противодействия праворадикальных групп в первую очередь.

Вакцинация и цена суверенитета Украины © CC0, Pixabay В разгаре сейчас мировая борьба с коронавирусом и война вакцин. Где находится Украина в этой борьбе?

— Она находится на фронте. Как раз на линии столкновения российской и западной вакцин. Один из фронтов этой войны проходит как раз по Украине.

Украина, конечно, пытается использовать эту ситуацию, президент прямо говорит западным партнерам, что если вы не дадите вашу вакцину, то вы поставите нас в очень неудобное, проигрышное положение внутри страны, потому что сложно запрещать российскую вакцину.

- Заключительный и непростой вопрос. Вы гордитесь Украиной-2020?

— Хороший вопрос… Скажем так — я горжусь Украиной как страной, но я стыжусь Украины как государства.