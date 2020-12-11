Основные статьи украинского экспорта в меньшей степени пострадают от последствий локдауна, считает политолог Алексей Попов

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

Кабинет министров Украины принял решение ввести полный локдаун с 8 по 24 января из-за ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу. Две недели будут закрыты непродовольственные магазины и развлекательные центры. Под запрет попадут массовые мероприятия, а школьники проведут это время на каникулах.

- Алексей Валерьевич, оцените, пожалуйста, решение Кабмина. Насколько оно обоснованно?

Что январский локдаун принесёт Украине: мнения экспертов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

- А к каким последствиям для экономики это может привести?

— Это более мягкое решение, чем тот локдаун, который был весной. Разумеется, для малых бизнесов это неприятно, какие-то предприниматели пострадают. Но, по-моему, на Украине другая структура экономики, она более отсталая, чем в Европе, и в такой ситуации, оказывается, это преимущество.

Основное, что дает украинский экспорт, — это сельское хозяйство и металлургия. Это в гораздо меньшей степени страдает от таких мер, потому что зерно нужно покупать всем зарубежным партнерам Украины.

В европейских странах сектор услуг имеет гораздо большую долю в структуре ВВП, поэтому там удар по ВВП из-за локдауна больший.

- На этой неделе стало известно о перестрелке, которая произошла на российско-украинской границе. Как подобные инциденты могут сказаться на отношениях Киева и Москвы?

Перестрелка на границе. Тайная война спецслужб США с Россией руками Украины © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

С другой стороны, на Украине часто заявляют о Силах специальных операций… Все это создает дополнительную нервозность на границе.

- Давайте поговорим о внешней политике. На этой неделе состоялся визит министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Турцию. На ваш взгляд, смогут ли Киев и Анкара стать полноценными союзниками или Эрдоган использует Украину в своих геостратегических целях?

— Турция ведет достаточно сложную политику. Вопрос в том, насколько Анкара примет участие в так называемой Крымской платформе, разумеется, этот жест осложнит отношения с Россией.

Крым вместо Донбасса: зачем власти Украины создают «Крымскую платформу» © РИА Новости, Владислав Сергиенко | Перейти в фотобанк

С другой стороны, Эрдоган предлагает создать если не антиевропейский, то параллельный Европе центр силы — группу из шести государств — России, Турции, Ирана, Азербайджана, Армении, и самое интересное, что он туда и Грузию записал, которая ведет такой же прозападный курс, как и Украина, и имеет схожие территориальные проблемы с Абхазией и Южной Осетией.

Невозможно разрабатывать эту линию союза шести и иметь с Украиной фактически союзные отношения, а не просто делать жесты в ее сторону и развивать торговлю.