Украинская сторона ведет диверсионно-разведывательную деятельность в отношении РФ, и эта линия поведения будет продолжаться, считает директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков

Павел Рудяков: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

- Павел Николаевич, давайте начнем подводить итоги недели с ужесточения карантина, которое начнется с 8 по 24 января. Чего сейчас больше боятся люди: роста заболеваемости или массового падения уровня жизни?

— Я думаю, это две стороны одной медали, есть страх и перед тем, и перед другим. Премьер-министр Шмыгаль как раз сказал, что ужесточение мер возможно и раньше, поскольку статистика показывает ухудшение ситуации: растет количество заболевших и в Киеве, и в по стране в целом, статистику смертности тоже будут пересматривать. Это палка о двух концах, обе беды большие. И вирус страшный, который серьезно косит людей, и с экономикой большая проблема, потому что значительная часть населения совсем обнищала.

- А чем закончится история с поставками российской вакцины на Украине?

— Я думаю, что будут идти какие-то подпольные поставки. Мы же покупаем якобы словацкий газ. Вот и российская вакцина будет покупаться у условного Израиля под другим названием и по договоренностям с производителем. Но Украина российской вакциной будет обеспечена.

Сейчас об этом меньше говорится, но российская вакцина гораздо дешевле и доступна для значительной части населения. Что касается американской вакцины, то она значительно дороже. И для вакцинации среднестатистической семьи из четырех человек придется потратить заметную сумму для украинского населения.

- В ночь на 4 декабря на границе Украины и России произошла перестрелка. По заявлениям российской стороны, спецслужбы РФ пресекли попытку «прорыва» границы. Это единичный случай или подобные инциденты будут продолжаться?

— Нет, это не единичный случай. Это закрытая тема, и в открытые источники поступает мало информации. Но если судить по тому, что курсирует в открытых источниках, то украинские спецслужбы ведут диверсионно-разведывательную деятельность. Это одна из линий поведения в отношениях с Россией, и она будет продолжаться.

Если говорить конкретно об этом эпизоде, то, если верна информация, там произошло боестолкновение. Только поэтому он появился в открытых источниках. Но повторюсь, это один из элементов тактики в противостоянии с Россией, и эта работа будет вестись.

- А надолго ли сегодняшняя перемирие в Донбассе?

— «Перемирием» его можно назвать лишь в рабочем режиме. Правильно это называется «усиленный режим прекращения огня», и он уже продолжается с 27 июля. Если верить отчетам миссии ОБСЕ, то инцидентов сейчас немного, и этот режим будет продолжен. Но вопрос состоит в другом.

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Поэтому риски, что этот режим прекращения огня в январе-феврале будет сорван, по-прежнему сохраняются.

- На неделе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба побывал в Турции. Там он, в частности, заявил, что Анкара должна быть лидером в урегулировании крымского кризиса. Также Украина намерена продолжать закупать у Турции вооружение, в частности беспилотники. Он действительно верит в то, что Украина может стать союзником Турции в вопросе противостояния России или в других аспектах?

— Турция является союзником Украины в определенных аспектах, но Турция проводит взвешенную политику. Что же касается нас, то мы заинтересованы в Турции, но мы опять выступаем в качестве младшего брата.

У нас уже давно тянется история о зоне свободной торговле с Турцией. Я не экономист, но грамотные эксперты, которым я доверяю, говорят, что это повторение той же самой ситуации, которая была с зоной свободной торговли с Евросоюзом, когда более сильная турецкая экономика выигрывает у более слабой украинской экономики. Мы идем на поводу у турецкой экономики и турецкого бизнеса, но Украина и в этом заинтересована.

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Сотрудничество будет развиваться. Но и у Кулебы, и у президента, и у премьера, которые ездили в Турцию, обязательно проскакивает мысль о том, что Украина должна обязательно с кем-то дружить против России. И вот эту дружбу против России Турция вести не станет.

- Китай сейчас активно борется с США за контроль над «Мотор Сичью», а есть ли у Турции конкретные интересы в части экономических активов Украины?

— Турок интересует украинский рынок. Они уже присутствуют на украинском рынке со своей сельхозпродукцией.

Кроме того, турецкие частные компании очень активно участвуют в дорожном строительстве. Пул из шести компаний, которые получают основные подряды на строительство и ремонт дорог, получают турецкие компании, а это большие деньги даже по турецким меркам.

Кроме того, они хотят у нас строить завод по производству своих беспилотников Bayraktar. По-моему, Кабмин уже даже выделил для этого площадку. Но, как опять же объясняют экономисты, это связано с тем, что у Турции уже есть санкции от Евросоюза, а этот Bayraktar только собирается из европейских комплектующих. А если они будут собирать их на нашей территории, они смогут избежать ограничений в части австрийских двигателей и смогут работать.

Турки возлагают на это направление очень большие надежды, и оно будет развиваться.

- А Турция сможет стать мировым лидером или у нее для этого не хватит ресурсов?

— Нет, не может. Кто-то сказал о Польше, что она обладает имперскими амбициями при отсутствии имперских ресурсов. То же самое можно сказать и о Турции. Как региональный и межрегиональный игрок она уже состоялась, потому что этот неоосманизм действует сразу в нескольких регионах. Это будет сохраняться и продвигаться вперед. Но мировым лидером Турция точно не станет. С кем-то в связке это возможно. Но как самостоятельный игрок — это теоретический вариант.