В Польше часть населения, особенно молодежь, активно выступила против запрета абортов, который, словно поветрие, гуляет в странах Европы и США. По мнению польского политолога Якуба Корейбы, протесты отвлекают молодежь от политики

— Якуб, если руководствоваться терминами, которые давно уже гуляют на постсоветском пространстве, то что сейчас происходит в Польше, это майдан? Или в этой терминологии сегодня происходящее в вашей стране объяснить и понять нельзя?



Ищенко сказал, почему на самом деле начались протесты в Польше, и чем они закончатся © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Майдан — это внепроцедурный механизм смены власти в ситуации, когда режим узурпирует ее и с помощью манипуляции институтами и процедурами не дает возможности провести нормальные выборы. Такого рода события грозят странам, в которых выборы лишены своего функционала, там, где они превратились в фиктивный ритуал, — их результаты заранее известны, и поэтому они неинтересны населению — с помощью выборов не решаются реальные проблемы людей.

Польша — это полностью демократическая страна, власть будет меняться на выборах через три года. В этом плане нужно констатировать полный цивилизационный разрыв между Польшей и восточным соседями — вот, какое то время жили в ощущении того, что Россия, Украина или Беларусь просто немножко опаздывают и вот-вот мы увидим их конвергенцию, а теперь стало понятно, что причины их отсталости от европейской модели не случайные, а структурные: в Бресте начинается Азия, и похоже, что процесс позитивных изменении на постсоветском пространстве не имеет психологических и культурных основ: могу вам только посочувствовать в связи с тем, что будете продолжать жить в системах, в которых жизнь человека не является ценностью, а его политическая субъектность отсутствует. Поэтому не надо накладывать на европейскую Польшу азиатские клише из опыта стран, с которыми у нас культурно уже мало общего.

— Известно ироничное высказывание, что цветные революции невозможны только в США, поскольку там нет посольства США. А вот везде, где оно есть, будь то Китай, Киргизия, Украина, Белоруссия, Ирак и проч., происходили и происходят. Впрочем, можно согласиться с вами, что в Польше, ставшей сателлитом США, о чем с сожалением говорили ваши же коллеги, польские эксперты, на страницах нашего издания, цветная революция, организованная США, поэтому и невозможна, что посольство ее не будет организовывать. И все же чем обусловлены нынешние протесты? Только ли полным запретом на аборты? Почему на улицу вышли сотни тысяч?

Армен Гаспарян: Польша находится на пороховой бочке? США готовят майдан в Молдавии? © Скриншот из видео Украина.ру

Проблема, конечно, гораздо шире, чем вопрос абортов, это процесс поиска смысла жизни. Знаете, я принадлежу к последнему поколению поляков, в жизни которого происходили истинно великие вещи: события, фигуры и идеи, которые позволяли верить в будущее, видеть его смысл и ощущать собственную ценность.

Я своими глазами видел святого Папу Иоана Павла, я видел победу «Солидарности», видел, как милиция позорно бежала из своих офисов, когда развалился коммунизм, я помню первую поездку на Запад, наблюдал и участвовал во многом великом и хорошем. Я видел распад СССР — помню день, в котором нам в школе сказали, что та карта Европы с великим красным пятном восточнее границ Польши, которая в учебнике, уже не действительна, и надо выучить названия новых стран, которые там появились. Вдумайтесь в это.

У молодых ничего подобного никогда не было, нет и не будет, и вот та злоба, которую они выплескивают, является подтверждением того, что они сами подсознательно это ощущают. Им неоткуда брать драйв для жизни, нет авторитетов, которые могут показать им путь. Вот они и становятся легкой добычей фейсбучных манипуляторов из кругов леваческой экстремы.

Марксисты, к сожалению, живы и в каждом поколении пытаются выловить из общества самые морально лихие и психологически пластичные элементы. Мой брат преподает в университете и рассказывает мне про своих коллег из факультета: ужас просто, страх детей посылать в институты. Так что борьба с тоталитарным мышлением будет продолжаться.

Жертвы аборта. Защитник нерожденных Трамп, саудиты за права женщин и майдан в Польше © REUTERS, Jonathan Ernst Качинский хотел запретить аборты, то у него на это было 5 лет времени и все возможности. Если он поднимает этот вопрос сейчас, посередине пандемии, то это не зов души и моральный императив, а политическая технология, которая работает. Посмотрите на лидеров протестов, и вы очень быстро поймете его логику.

На мой взгляд, Качинский преследует несколько целей: в краткосрочной перспективе прикрывает тему заболеваемости и смертности (а также не очень эффективного управления страной), в среднесрочной — дает людям, фрустрированным пандемией, выплеснуть негативные эмоции, в долгосрочной — проводит ремоделинг политической сцены через поляризацию.

Смотрите, что получается: с одной стороны, большой ПиС (партия «Право и Справедливость»), с другой — замкнутые в рейтинге на уровне 10-15% идеологизированные левые, которые точно забыли про рабочих и полностью увлеклись идеологическим радикализмом (который для большинства поляков очень далекий от проблем реальной жизни), а посередине несколько метущихся в конвульсиях центристских партий, которые, с одной стороны, против правительства, а с другой — существуют в стране, в которой большинство населения придерживается христианских ценностей.

То есть Качинский обнулил тех, кому он мог проиграть выборы. А учитывая масштаб пандемии, в нормальном раскладе он бы их проиграл точно — ни одно правительство в Европе сейчас не знает, как поступать, все импровизируют.

— Кто те, кто участвует в нынешних протестах? Расскажите об этих группах? Вызваны они накопившейся усталостью и раздражением польской правящей «ПиС» и Качинским или нет?

Польский Халифат запретил аборты © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

Вот они нашли врага, которого можно обвинить в сложившейся ситуации. В сложной ситуации каждый действует так, как умеет в соответствии со своим воспитанием и умственными способностями. Вот у меня на этот год были большие планы, практически каждый месяц запланированная поездка от Чили до Новой Зеландии. Ни одна не сбылась. И что мне, идти громить магазины и обвинять во всем Качинского?

Меня спасает литература, искусство, музыка, спорт, природа. Начал даже ценить некоторые аспекты жизни в новой реальности. Но большинство людей — это офисный пролетариат, который отучился думать, — в эпоху соцсетей и круглосуточного телевидения мысленный процесс требует огромных усилий, люди хотят простых ответов на сложные вопросы прямо сейчас.

И вот у них появилась возможность найти виновных и выкричаться. С моей точки зрения, прекрасно, так как это показывает истинное лицо современных левых. Послушайте их кричалки, посмотрите их лозунги — это пещера какая-то, реальные бесноватые. Я даже не про содержание (к примеру, они хотят убивать священников), а про форму — сплошная нецензурщина и примитивизм. Нет никаких предложений, конструктива, чистая стихийная ненависть и агрессия.

Польский Сейм блокировал запрет абортов © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

Все это уже было, причем в нескольких вариантах — гегельянское угрызение, как правило, проявляется во время больших кризисов. Таких как война, экономический крах или зараза. Вот и сейчас вылезло. Деструктивные экстремистские элементы существуют в любом обществе, но в нормальное время они мало кому интересны — к крайне правым или крайне левым примыкают дисфункциональные единицы, которые не в состоянии найти для себя место в структуре общества и функционировать в рамках тех правил, которые устанавливает большинство.

В нормальное время общество их переваривает, и они функционируют в качестве культурного фольклора без влияния на политику.

Но сейчас время ненормальное — пандемия породила тревогу такого масштаба, что многие люди отворачиваются от классических институтов и правил и интенсивно ищут какого-то светского спасителя, который разрешит их проблемы и усмирит экзистенциальную боль.

Вот такого момента ждут левацкие революционеры всех мастей. Аборты — это только предлог, Качинский — это всего лишь временная фигурация врага, случайное олицетворение того общества, которое они хотят уничтожить, используя для этого безмозглую толпу. Так что всплеск конфликта был неизбежен и произошел бы так или иначе — не по поводу абортов так по другому.

В этом контексте надо сказать, что Качинский — это гроссмейстер политического айкидо, он использует энергию своих врагов для собственной победы. Думаю, что протесты приведут к тому, что ПиС выиграет выборы в 2023 году, хотя в нормальных условиях он бы их проиграл.

— Известно, что Польша делится на Польшу А (западную либеральную, проевропейскую, пронемецкую, антиклерикальную часть страны — Гданьск, Вроцлав, Познань) и Польшу В (восточную, католическую, антиевропейскую, антилиберальную часть страны — Гданьск, Люблин). Это разделение как-то сказывается на географии протеста?

— Вы как всегда упрощаете и безосновательно обостряете ради красивой картинки. Откуда вам это «известно»? Каждый из приведенных терминов можно бы разобрать, доказывая их несостоятельность.

К примеру, невозможно доказать «антиевропейский» настрой восточной Польши. Польша является частью Европы и даже во время российской и советской оккупации духовно ей оставалась — у нас нет другой, альтернативной идентичности. Нет дискуссии о выходе из ЕС или НАТО — ни на востоке страны ни на Западе.

Есть разница в том, каким конкретно содержанием наполнить наше членство в общеевропейских структурах, но политики, которые предлагают оттуда выйти, стабильно набирают ничтожный процент независимо от региона.

Тоже самое касается вашего утверждения о «пронемецкости». По всей Польше есть ощущение того, что нет альтернативы союзу с Германией. Но есть разные мнения о том как его строить. И так далее. То есть культурно — психологического разрыва наложенного на географию разрыва по украинскому типу в Польше нет — раздел на Польшу А и Польшу Б касается в основном уровня доходов и стремительно исчезает.

Зато углубляется другой раздел — между большими городами и деревней и небольшими городами, которым в большинстве сложно найти свое место в современном разделении труда. Тут действительно можно наблюдать растущий разрыв по уровню жизни и перспектив, что в свою очередь влияет на электоральные предпочтения.

Польша делится на Польшу больших богатых, либеральных городов и забытые, деградирующие городки и деревни. В Познани, Гданьске или Вроцлаве люди живут на европейском уровне и с каждым годом меньше понимают проблемы жителей Хрубешова, Хайнувки или Лежайска.

Восточная Польша беднее потому, что она географически дальше от цивилизации — Германия вокруг себя генерирует благополучие, а Россия генерирует бедность и отсталость. Плюс еще складываются десятки лет прямого российского управления во время разделов. А российское управление, это разруха, невежество, деморализация и материальная деградация. Хватит посмотреть даже просто на уровень урбанистической культуры и архитектуры той части, что была под Германией и Австрией и той, что терпела российский гнет. Поэтому восточная Польша опаздывает: все хорошее далеко, а все плохое близко. И вот ПиС как раз и к забытым людям обращается с определенным предложением, пытается через Варшаву провести средства, которое позволят компенсировать отсталость и преодолеть цивилизационный дисбаланс.

- Как обычно вы манипулируете фактами, делая вид, будто бы Польша не находилась в зоне советского вляния после Второй мировой войны вся целиком — и Польша А и Прольша В, то есть не кусками, как вы это пытаетесь преподнести, а вся целиком. Сам этот факт опровергает вашу теорию о том, что была какая-то территория, испытывабщая влияние Германии и находившаяся под Россией…

— И тем не менее, жители больших городов в Польше часто не видят в этом смысла: многие из них сами недавно приехали из деревни или городка и не видят смысла перечислять туда свои налоги (что делает ПиС). Это издержки ускоренной модернизации, того факта, что мы за 30 лет сделали, то, что в других странах происходило за 100-150.

В определенной степени играет роль ойкофобия (у которой материальные причины), ненависть к собственным корням, за которые стыдно — оттуда такой накал антитрадиционных и антирелигиозных эмоции. Так как католицизм, консерватизм и патриотизм ассоцируются с оставшимися в провинции родителями и дедами, они автоматически превращаются в символ чего-то плохого, от чего надо избавится, чтобы стать «настоящим европейцем».

Большие города, с материальной точки зрения уже живут на Европейском уровне и хотят двигаться дальше: ускоренными темпами стать похожими на западных европейцев (так как они их видят — сильно упрощено) также и с морально-этической точки зрения. Они чувствуют больше общего с космополитическими жителями таких же городов в Европе чем с польской деревней, которая с их точки зрения замедляет модернизацию страны. Но она существует и во многих случаях не хочет переезжать ни в город ни тем более на Запад. Можно быть польским патриотом, католиком и традиционалистом и в то же время полностью чувствовать себя европейцем, одно другому не мешает. Вот в нынешнем раскладе, нельзя быть русским патриотом и европейцем одновременно. А поляком и европейцем можно.

— Насколько сегодняшний Костел имеет влияние на польское общество и польскую политику? Как вы оцениваете это влияние? Можно ли его назвать прогрессивным? Вам не кажется, что Костел уже давно превратился в мракобесную организацию патронирующую все самое темное и отсталое в польском обществе?

Активистка Femen атаковала консульство Польши в Одессе © femen.org

У нас не принято разрешать конфликты таким образом и вообще уровень согласия на физическое насилие очень низкий. Одна оголтелая лесбиянка — левчка (я говорю про «лидера» нынешних протестов, честно говоря даже забыл как ее зовут — давно не смотрю телевизор) не изменит нашу политическую культуру, основанную на христианских ценностях: мы не русские с украинцами или азеры с армянами, чтобы убивать друг друга.

В Польше большая демократическая традиция — правда, она в определенных условиях стоила нам государства, но мы никогда не согласимся на насаждение нам русской татаромонгольщины или западной политкорректности — для нас и то и друге чужое. У меня лично, люди, которые хотят громить костелы и убивать священников (были такие лозунги) не вызывают ненависти, а какое-то равнодушное отвращение. Надо обойти и стараться не почувствовать запах.

И ни в коем случае не поддаваться на провокации — ведь существование леваков, как и любых марксистов основано на эксплуатации общественных конфликтов: в Польши их нет поэтому они пытаются их создать искуствено, главным врагом выставляя Костел.

Все познается в сравнении поэтому, зависит с чем сравнивать и с какой точки зрения оценивать. Если сравнить польский Костел и его роль в обществе скажем с РПЦ в России или мусульманскими общинами во Франции, то можно найти много светлого, прогрессивного и позитивного. А для врагов религии, Церкви и христианского мировозрения как такого — Костел всегда был, есть и будет врагом.

К счастью, принадлежность к Костелу является добровольной и он оказывает влияние только на тех людей, которые сами ему это разрешают. В Польши полная конфессиональная свобода и если человек видит в Костеле темноту и мракобесе, то он может так организовать свою жизнь, чтобы с ним никак не сталкиваться.

Польский Костел проходит естественный для религиозной организации процесс: от массовой она становится элитарной. По мере развития современного светского общества, верующих и практикующих католиков становится меньше — духовные потребности многих людей обслуживает Фейсбук, Нетфликс. Вместо исповеди у них психотерапия, вместо воскресной мессы регулярный шоппинг.

Так происходит во всех современных обществах и я не вижу повода для осуждения людей, которые уходят из церкви. Другое дело, это то, как Костел реагирует на эти социальые и психологические изменения — на мой взгляд медленно и непоследовательно, тут нет стратегии адаптации. И да, есть проблемы на линии Церковь — государство, но ни мою Церковь ни мое государство, я с вами как врагом и того и другого обсуждать не готов. Это мы обсудим внутри.

Россия всю свою историю последовательно уничтожала как польскую Церковь так и польское государство, поэтому каждый настоящий поляк (в том числе неверующий) должен обязательно поддерживать и то и другое. Если Россия с кем-то или чем-то борется, то сам этот факт это прямое доказательство, что это обязательно что-то хорошее.

Мне стыдно, что среди польских католиков и патриотов есть люди, которые ведутся на русский нарратив о том, что Россия, это центр мирового консерватизма и оплот традиционных ценностей, лидер всех несогласных жить по лево-либеральным принципам.

— Вы в свое время на российском ТВ назвали польских националистов (всех 100 тысяч принявших участие в ноябрьском шествии в Варшаве в 2018 году) проплаченными «агентами Путина», который специально платит им, чтобы они позорили и выставляли в неприглядном свете вашу страну. Сегодня польские националисты на стороне Качинского избивают протестующих. Правильно ли я понимаю, что они действуют по заданию Путина?

— Опять врете — не всех, а тех, кто вывешивал расистские и антисемитские лозунги и пытался провоцировать драки — таких там были единицы. И где вы видели, чтобы они сейчас били протестующих? Не было такого случая. Так что проверьте свои данные прежде чем задавать позорящие вас как журналиста вопросы.

Ищенко о главном: Польша пойдет по пути Белоруссии? © Скриншот с эфира программы издания Украина.ру

— Корейба, прекратите впадать в истерику. Ничего я не вру. Врете сейчас вы. Вся Россия слышала, как вы заявили, что все участники марша агенты Путина. Когда присутствовавшие на том ток-шоу ведущий Шейнин и я у вас уточнили: что, все 100 тысяч участников марша, вы ответили, что да, все! Ладно, давайте дальше. Как вы оцениваете действия польской полиции против протестующих? Она по своей жестокости уже превзошла белорусскую или пока с ней на одном уровне?

— Повторяю — параллели с ситуацией на Беларуси неуместные. Полиция действует подчеркнуто осторожно, я бы сказал пассивно. Иногда это бездействие вызывает вопросы точки зрения обычных граждан, которые не хотят видеть на улицах эти агрессивные чудовища, но я так понимаю, оно обусловлено политической целесообразностью: все должны увидеть лицо современных левых и успеть набрать до них отвращения.

— Понятно, что вы в нашем разговоре в очередной раз пытаетесь манипулировать фактами. Если у вас в Польше — протесты и агрессивные выступления против запрета абортов, то это культурно-эстетические разногласия, тонко и умно организованные властью. А если тоже самое происходит у ваших соседей в Минске и Киеве, то это азиатчина и отсталое мышление, выработанное в советский период. К сожалению, такая ограниченность в понимании процессов, происходящих в вашей стране, и делает Польшу уязвимой для лидеров левацких движений.

