Вирусологи и генетики в скором будущем станут стратегическим товаром и будут стоить дороже футболистов, считает донецкий писатель-фантаст Владислав Русанов

Об этом один из организаторов Союза писателей ДНР, депутат Народного совета ДНР Русанов рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- Владислав, вакцины от вирусных заболеваний станут рано или поздно стратегическим товаром?

— Не думаю, что вакцины могут стать стратегическим товаром. Просто, даже с учётом масштабности возможных пандемий объёмы реализации несоизмеримы с теми же энергоносителями. И я больше чем уверен, что вакцины, как и технологии их разработки и производства, станут скорее предметом политических и научных спекуляций. Да мы уже сейчас видим — российская вакцина плохая просто потому, что она российская, утверждают на Западе.

А если к делу подтянутся… ну, скажем, британские учёные, которые могут доказать всё что угодно, включая пришествие на Землю расы разумных рептилоидов с Эпислон Водолея. «Не покупайте русскую вакцину, её делали на основе водки медведи в ядерном реакторе!» Само собой, что, создавая подобный имидж продукции конкурента, никто не пойдёт на закупки у него же.

А вот специалисты — вирусологи и генетики… Я, конечно, имею в виду высококлассных специалистов. Вот они могут стать стратегическим товаром. Куда там знаменитым футболистам! И вот тогда тот же самый человек, создавший условный штамм от условного вируса где-нибудь в Новосибирске и заклеймённый за это позором в западных научных кругах, переехав в Лос-Анджелес и презентовав такой же точно штамм, станет спасителем цивилизации.

- Вы как писатель-фантаст можете себе представить, что в скором будущем в человеческом мире разразится «война вакцин»? Такая перспектива возможна?

— По факту она уже идёт. Я выше упоминал об отношении на Западе к русским учёным. Вряд ли оно изменится в ближайшем обозримом будущем.

Помните так называемую «лунную гонку»? Вот мне видится в будущем «вакцинная гонка» или «антивирусная гонка». Как ни назови, суть останется. И если «лунная гонка» шла между двумя сверхдержавами, то к новой подключится Китай. Как не подключиться с его-то научным и промышленным потенциалом, с его человеческим ресурсом?

- И новым цветом зацветёт шпионаж?

— Конечно. Я даже лозунг придумал: «Джеймсы Бонды всех стран, соединяйтесь!» Скоро на их профессиональные услуги будет колоссальный спрос.

- Украина с Россией могут начать производить совместную вакцину от коронавируса? Вот так, плюнуть на все разногласия и начать?

— Я, конечно, фантаст, но не до такой же степени…

Не могут. Недавно показывали ролик, где главный санитарный врач Украины просто похвалил российских вирусологов. Как учёный учёных, без всякой предвзятости. Так его тут же обвинили в предвзятости, недостаточном патриотизме и преклонении пред оккупантами. Как можно сотрудничать с этим государством?

Они же потребуют, чтобы антивирусные препараты были раскрашены в два давно всем приевшихся цвета. А из флаконов захотят выложить самый большой в мире трезубец.

- Поделится в будущем наш мир на вакцинированных и невакцинированных?

— Возможно, я излишне оптимистичен, но я верю в коллективный здравый смысл. Всё-таки разумные люди спокойно отнесутся к вакцинации. Возможно, по разным причинам кто-то, руководствуясь научным мышлением и холодным расчётом, кто-то страхом, кто-то исключительно из соображений законопослушности, кто-то поддавшись всеобщему влиянию и порыву.

- Невакцинированные останутся, получается, в меньшинстве?

— Да. Не исключено, что они станут добровольными изгоями, уходя в таёжные скиты. Может быть, попадут под гласный надзор со стороны медиков.

Но всё равно их будет настолько малый процент, что остальные станут относиться к ним, как к фрикам — бородатым женщинам или сиамским близнецам.

- Будут ли национальные правительства рано или поздно выдавать своим гражданам какие-нибудь биологические удостоверения личности или паспорта?

— Будут. Но, как мне кажется, не паспорта в привычном нам понимании, а индивидуальные коды, как, например, СНИЛС, по которому будет возможен доступ к «истории болезней», если можно так выразиться. Работа эта сложная и кропотливая, но важная. И я не вижу никакой дискриминации в этом.

- Владислав, но вот всех пугают «чипированием». Как тут быть?

— Тут просто надо понимать, что код или индивидуальный номер позволит оказать медицинскую помощь жителю, например, Санкт-Петербурга, если он в командировке в Петропавловске-Камчатском.

Но, повторюсь, работа эта очень сложная, требующая серьёзных капиталовложений и реформирования медицины.