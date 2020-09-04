В центре Европы создана цепочка нестабильных стран - от Балкан до Балтики. Кризис в Черногории неизбежен, кризис в Молдове начнётся сразу после выборов, а в Украине достаточно щелчка, чтобы шаткий гражданский мир рассыпался, считает политический философ Антон Розенвайн

В Белоруссии продолжается противостояние власти и оппозиции. Вчера в Минске вновь прошёл масштабный митинг и шествие протестующих, а Лукашенко вновь был в центре города с автоматом. Своё слово уже сказал Владимир Путин: на прошлой неделе он сообщил, что Россия готова в случае необходимости направить в Белоруссию работников правоохранительных органов.

- Как вы считаете, Антон, как повлияют на ситуацию в Белоруссии слова Путина?

— Не совсем понимаю, как правоохранители из России могут повлиять на ситуацию. Омоновцы — они везде одинаково омоновцы. Они не волшебники и даже не фокусники. Чудесам не обучены, даже их имитации.

Единственный смысл их приглашать — это контроль над своими правоохранителями. Ведь именно игры за спиной руководства СБУ и МВД в 2014-м решили исход противостояния в Украине. Их попросту купили. Вот и в Белоруссии их могут купить. Впрочем, тут больше пользы могут принести не человеческие ресурсы из РФ, а технические из Китая.

- Некоторые эксперты, в том числе белорусские, считают, что Россия могла бы выступить посредником между властью и оппозицией. Какой, по вашему мнению, должна быть роль России в разрешении внутрибелорусского кризиса?

— Оппозиция не будет выполнять свои обещания, что негативно скажется на имидже посредника. С другой стороны, участие в переговорах позволит РФ прощупывать оппозицию, искать в ее рядах договороспособное "слабое" звено. Они (оппозиционеры) настолько люди из ниоткуда, что и подход к ним иначе не найти.

Кроме Бабарико, конечно, которого скорее задвинут в ходе дележа сфер влияния, как при Ющенко задвинули Мороза, или перекрасят, как Тимошенко. Тут как с Минскими соглашениями по Донбассу — идея плохая, но альтернативы нет.

- На прошлой неделе также пресс-секретарь Путина — Дмитрий Песков — заявлял, что Россия положительно оценивает слова членов Координационного совета оппозиции Белоруссии, что они готовы к конструктивной работе с Россией. Как вы считаете, это сигнал для Лукашенко и оппозиции?

— Оппозиция готова говорить все что угодно, чтобы втянуть Лукашенко в переговорный процесс, как в Украине вытянули Януковича — чтобы Лукашенко выполнял свою часть, а оппозиция, которая всегда может сослаться на невозможность контролировать майдан, нет.

Россия, разумеется, будет дипломатично приветствовать готовность к диалогу. Но это не означает, что эти слова следует принимать всерьёз. Как и заявления еврочиновников о том, как ей Европе не нужна еще одна Украина.

- Каковы в целом ваши прогнозы касательно ситуации в Белоруссии?

— В 2008 году американский политолог и диссидент Вебстер Тарпли говорил, что мировая война начнётся после инспирированного НАТО переворота в Белоруссии. Вероятность такого сценария весьма высока.

В центре Европы уже создана цепочка нестабильный стран — от Балкан до Балтики (Черногория-Молдова, Украина, Белоруссия). Кризис в Черногории неизбежен, особенно после получения Черногорией томоса; кризис в Молдове начнётся сразу после выборов, и это почти неизбежно; Украине достаточно щелчка, чтобы шаткий гражданский мир имени Зеленского рассыпался. Ну и Белоруссия, где президент уже бегает с автоматом, а в стране, в напоминание Лукашенко о судьбе слишком упрямых автократических лидеров, рейдерят посольство Ливии.

Есть еще источник нестабильности в Киргизии, готовый поджечь весь регион, но Средняя Азия — это отдельная история, требующая более детального обсуждения. Хотя выборы в Киргизии и Молдове пройдут почти одновременно. В конце октября и в начале ноября соответственно. Владимир Линдерман: Задача России — создать в Белоруссии партию, выступающую за воссоединение с Россией © из личного архива В.Линдермана

Разумеется, всю эту ситуацию можно спустить на тормозах путём маневрирования, но ее фактически невозможно разрешить. Хотя, как мы видим, Запад нашел себе в дополнение к России нового врага — Китай, и в ближайшее десятилетие это противостояние будет все больше задавать дух и ритм международной политики.