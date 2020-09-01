Чем больше Запад давит на белорусского президента, тем быстрее состоится слияние путём поглощения братской Белоруссии Российской Федерацией. Путин всегда играет свою игру, и пока он уверенно ведёт эту партию к победе, считает журналист Алан Мамиев

В Белоруссии продолжается противостояние власти и оппозиции. В воскресенье в Минске вновь прошёл масштабный митинг и шествие протестующих, а Лукашенко вновь был в центре города с автоматом.

Своё слово уже сказал Владимир Путин: на прошлой неделе он сообщил, что Россия готова в случае необходимости направить в Белоруссию работников правоохранительных органов.

- Алан, как вы считаете, как повлияют на ситуацию в Белоруссии слова Путина?

— Путин добьётся своей цели, примет Белоруссию в широкие объятия. Запад ему в этом только поможет: чем сильнее он давит на Лукашенко, тем быстрее состоится слияние путём поглощения братской Белоруссии Российской Федерацией. Путин всегда играет свою игру, и пока он уверенно ведёт эту партию к победе.

- Некоторые эксперты, в том числе белорусские, считают, что Россия могла бы выступить посредником между властью и оппозицией. Какой, по вашему мнению, должна быть роль России в разрешении внутрибелорусского кризиса?

— Пока оппозиция Белоруссии выгодна Москве, как способ принуждения Лукашенко к послушанию. После победы Путина на белорусском фронте с оппозицией Белоруссии произойдёт то же, что и с оппозицией в России. Кто-то останется в ней, кто-то уедет за границу, остальные найдут себе партийные проекты, благо их много, на любой вкус.

- На прошлой неделе также пресс-секретарь Путина — Дмитрий Песков — заявлял, что Россия положительно оценивает слова членов Координационного совета оппозиции Белоруссии о том, что они готовы к конструктивной работе с Россией. Как вы считаете, это сигнал для Лукашенко и оппозиции?

— Комментировать слова уважаемого Пескова всегда сложно. На мой взгляд, все прозаичнее: Россия не готова терять Белоруссию, как Украину, поэтому будет бороться до конца, всеми силами и средствами.

- Каковы в целом ваши прогнозы касательно ситуации в Белоруссии?

— В Белоруссии нет людей, готовых умирать и убивать, без этого любая попытка свержения власти — это смесь балагана и карнавала, где каждый себе выбирает роль по вкусу, но с первым ударом колокола возвращается к привычной жизни.

Власть не дают, её берут, тяжёлым кровавым усилием. Нынешняя лукашенковская оппозиция к такой борьбе не готова. Поэтому пока все закончится для Лукашенко хорошо.