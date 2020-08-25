Число политических игроков и радикальных сил, готовых выступить против президента Украины Владимира Зеленского, неуклонно растет, что может привести к массовым уличным выступлениям уже этой осенью - после местных выборов, заявил директор Украинского института политики Руслан Бортник

Великий раскол. Что мешает Украине идти вперёд © president.gov.ua - Руслан Олегович, в День независимости Украины, экс-президент Петр Порошенко обратился к участникам «Марша защитников» и в своей речи намекнул, что «зелень падает по осени». Как думаете, действительно ли условная «партия войны» готовит свержение власти, о чем регулярно говорили до Дня независимости?

— Мне кажется, что пока что в таких заявлениях больше шантажа и давления, то есть таким образом пытаются оказывать давление на Зеленского и в части реализации его внешнеполитической, внутриполитической программы мира на Донбассе и всего остального, и в части преследования самого Петра Порошенко (напомню, что там несколько десятков дел, в которых фигурирует Порошенко). То есть это вот такая игра.

С другой стороны, радикалы ждут ошибок Зеленского. Даже не ошибок, а каких-то действий, которые они смогут использовать против Зеленского для организации протеста.

- Например?

— Это могут быть какие-то компромиссы по Минску или какое-то изменение гуманитарной политики. Но правым нужно что-либо, что стало бы поводом для их возвращения в борьбу за власть, потому что сегодня электоральная социология показывает, что у правых победить на выборах шансов нет. В лучшем случае — это ниша в 25-30%.

Многие правые партии, такие как «Свобода» или «Правый сектор»*, непарламентские — у них нет шансов никуда пройти сегодня. Поэтому им необходима раскачка улицы, и они будут искать любой повод.

Война в Донбассе: люди хотят мира, Зеленский хвастается самым большим военным бюджетом © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк - Как думаете, им это удастся? Подключится ли фактор улицы на местных выборах?

— Осенью-зимой в Украине вероятны масштабные политические протесты в любом случае. Будут ли, не будут уступки по Донбассу — неважно. В эту осень, на втором году президентства, радикальные оппоненты Зеленского попытаются прощупать его на крепость и начать уличный протест, к которому нынешняя власть демонстрирует высокую чувствительность.

- А насколько Зеленский контролирует ситуацию? Он вообще готов к этому?

— Очень условно, формально. Власть Зеленского сегодня становится все более и более формальной. Номинально инструменты в руках есть, но, поскольку государство слабое, институционально не созревшее до конца, с потерей рейтингов возможность реально что-то делать серьезно ухудшается. Поэтому полномочия есть, а реальной власти для их реализации часто критически не хватает.

Зеленский достаточно слабый институционально, прежде всего, управленец. Один из самых слабых, наверное, в истории Украины.

- Как думаете, связаны ли с этим атаки на главу его Офиса Андрея Ермака, которого условные «порохоботы» назвали «предателем», «сдавшим» спецоперацию СБУ по членам «ЧВК Вагнера»?

— Да, безусловно. Ермака выбрали для атаки по двум причинам. Первая заключается в том, что здесь совпадают интересы, условно говоря, «партии Порошенко», западных партнеров, части радикальных групп, потому что Ермак не является их человеком. Из-за него этот круг потерял значительную часть контроля над переговорным процессом в Минске, и это их очень сильно беспокоит, поскольку донбасский конфликт остается инструментом управления в Украине, поэтому они поставили себе целью поменять Ермака.

Тут играют роль и внутренние политические обстоятельства: отставка [экс-главы Офиса президента Андрея] Богдана, ужесточение противостояния между группами внутри власти. Все это привело к такой большой волне против Ермака. Это один блок: все хотят контролировать переговоры, потому что от этого зависит ситуация в Украине.

И второй блок: Ермак по своим убеждениям является чужим тем людям, которые принимали участие в разворачивании конфликта на востоке в 2014 году. Он идеологически чужд и опасен, потому что потенциально способен договариваться. И более того, Ермак усиливается в политической системе, особенно после назначения руководителем Офиса президента. Все это критически обостряет конкуренцию.

Вот две причины, почему этот накат продолжается и, скорее всего, будет продолжаться до тех пор, пока Ермак будет оставаться на своей должности.

Руслан Бортник. Биографическая справка © Руслан Бортник - Удастся ли ему удержаться на своей должности?

— Сложно сказать. Я не собираюсь идеализировать Ермака, потому что я считаю, что он должен был для переговоров сделать уже намного больше. Мне кажется, что в какой-то момент он испугался и решил все-таки побольше сохранить власть, нежели достигнуть какого-то прорыва в переговорах.

Мы видим, что политическая часть Минских соглашений сейчас пробуксовывает, и, конечно, это является следствием того, что Ермак стал более осторожным, более мягким человеком, работающим уже с оглядкой на разного рода радикальные круги.

- Вы упоминали несколько категорий лиц, которые были бы заинтересованы в отставке Ермака. Кто вообще может войти в эту условную «антизеленскую» коалицию?

— Ситуативно сегодня ее формируют часть западных партнеров, ориентированных на американских демократов, прежде всего. Также группы, аффилированные с [олигархом] Виктором Пинчуком, с ориентацией на внешних партнеров: тот же «Голос», всякие грантовые структуры многочисленные.

Ситуативно против Зеленского могут выступить и [лидер «Батькивщины» Юлия] Тимошенко, и [олигарх Игорь] Коломойский. На самом деле друзей остается все меньше.

* Организация запрещена в РФ