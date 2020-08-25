На сегодняшний день на Украине не сложилась революционная ситуация, которая дала бы возможность Петру Порошенко выступить против Владимира Зеленского, считает директор фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко

Экс-президент Украины Петр Порошенко в День независимости 24 августа прошел в одном строю с участниками так называемой АТО и националистами. После этого в своей речи лидер «Евросолидарности» недвусмысленно намекнул на скорое свержение действующей власти, заявив, что «зелень падает по осени».

- Константин Петрович, действительно ли условная «партия войны» на Украине готовится свергнуть Владимира Зеленского и его «слуг»? И есть ли для этого необходимые ресурсы?

— Зелень, во-первых, не падает. Для того чтобы упасть, зелень сначала должна пожелтеть, покраснеть, и только потом она может падать. Что касается заявлений Петра Порошенко, это не более чем угроза. На сегодняшний день нет ни революционной ситуации, ни возможности каких-то реальных действий со стороны Порошенко против Зеленского.

У Порошенко единственная надежда на то, что осенью на выборах в Соединенных Штатах победит Байден. И, соответственно, Порошенко придет к нему и попросит назначить себя любимой женой. То есть это единственное, на что рассчитывает Порошенко.

- А в случае победы Трампа Порошенко можно будет списывать со счетов?

— В случае победы Трампа у Порошенко будет лишь несколько вариантов поведения. Первый — уйти на пенсию, второй — уехать из страны, третий — сесть в тюрьму и так далее.

- Как вы полагаете, насколько Зеленский сейчас контролирует ситуацию в стране?

— Вполне контролирует. На самом деле ситуация в Украине уникальная. Украина является самоуправляющимся государством, в котором, кто бы ни пришел к власти на самом деле, все структурные подразделения, институты власти действуют независимо от того, кто является президентом.

Военный бюджет Украины: «Чем можем, тем и бряцаем» © president.gov.ua

- Грядущие местные выборы пройдут мирно или следует ожидать столкновений?

— У нас без столкновений не бывает, но я не думаю, что это будут какие-то драматические события, которые могут послужить катализатором для протестных акций. Обычные штатные выборы.

- Рейтинги провластной партии снижаются, можно ли говорить о том, что в стране формируется «антизеленская» коалиция?

— На самом деле снижение рейтингов «Слуги народа» — для любой другой политической силы недостижимые результаты.

Если у «Слуги народа» условно говоря, сегодня рейтинг 25%, трудно найти политическую силу, которая может претендовать на такой рейтинг в ближайший год.

- Удержится ли на своем месте глава Офиса президента Андрей Ермак на фоне скандала с якобы спецоперацией СБУ по сотрудникам российской ЧВК в Белоруссии?

— Под Ермаком кресло шатается, но удержится ли он или нет — это вопрос доверия к нему со стороны президента.