Белорусские протесты не выдохлись, более того, оппозиция в воскресенье пошла на обострение, и была пара очень опасных моментов, когда все могло закончиться большой кровью. Слава Богу, обошлось, рассказывает Артем Агафонов, председатель движения "Гражданское согласие"

- Артем, в это воскресенье в Минске прошел большой митинг оппозиции. Как по-вашему, он демонстрирует, что протесты в Белоруссии выдохлись или оппозиция рано или поздно добьется ухода Лукашенко?

— Протесты не выдохлись. Более того, оппозиция сегодня пошла на обострение, и была пара очень опасных моментов, когда все могло закончиться большой кровью. Слава Богу, обошлось.

Но добьется ли она успеха — большой вопрос. Скорее всего, сегодня был пик противостояния. Максимальная мобилизация, максимальный риск и нулевой результат. Дальше — либо переход противостояния в силовую фазу, либо постепенное угасание массовых акций.

Причем вероятность первого варианта невысока. Лукашенко очень доходчиво и даже театрально продемонстрировал, что не остановится перед применением любой силы.

- Как вы считаете, отсутствие явных антироссийских лозунгов в белорусских протестах — тактика их организаторов или все-таки они реально не имеют в настоящем и будущем отношения к России?

— Русофобов в руководстве оппозиции и окружении Тихановской более чем достаточно. Это факт. Достаточно почитать то, что эти же люди писали и говорили еще несколько месяцев назад, чтобы понять — идеология этой оппозиции мало отличается от идеологии, которая доминирует сейчас в Украине. Их проблема в том, что на откровенную русофобию белорусы не ведутся.

Здесь подавляющее большинство разговаривает на русском языке, не имеет ментального барьера, отделяющего от общерусского пространства, и выступает за союз или, как минимум, теснейшее экономическое партнерство с Россией. Поэтому, когда пришлось реально бороться за власть, эти люди попросту вынуждены были «наступить на горло собственной песне»

- Каковы должны быть действия России в ситуации, когда в ближайшем соседе — Белоруссии происходят антиправительственные волнения? На чьей стороне должна быть Россия? На стороне Лукашенко? Белорусского государства? Белорусского народа?

— Судя по словам и действиям Лукашенко, он уже вошел в роль самодержца и считает, что государство — это он. В Конституции же написано, что единственным источником власти и носителем суверенитета является народ.

Сейчас в республике разгорается конфликт вокруг выборов, для непризнания которых Лукашенко сам сделал все возможное — посадил или изгнал из страны сильных конкурентов, ограничил агитацию, препятствовал наблюдению, не обеспечил прозрачный подсчет голосов. Итоговые цифры выглядят крайне сомнительными. Естественно, значительная часть народа в этой ситуации источником власти явно не почувствовала.

Роль России в этом конфликте должна быть в посредничестве между сторонами с целью деэскалации конфликта и восстановления доверия между государством и народом. Поддержку персонально Лукашенко считаю ошибкой, которая может спровоцировать рост антироссийских настроений в белорусском обществе.

- В чем, по-вашему, просчет политических структур России, опять, спустя 6 лет после Евромайдана, получивших «беспокойного соседа»?

— Ключевая ошибка — в том, что Россия продолжает взаимодействовать практически исключительно с официальными структурами, уклоняясь от поддержки гражданского общества и независимых от власти политических структур.

В то же время Запад все эти годы вкладывал большие силы и деньги в «мягкую силу». Неудивительно, что позиции Запада оказались более выгодными.

- Как можно использовать ситуацию в интересах пророссийски настроенных в Белоруссии политиков и населения?

— Поляризация общества и его раскол на сторонников и противников Лукашенко привели к расколу и внутри пророссийского движения.

Сейчас основная часть пророссийских политиков и граждан, напуганная перспективой прихода к власти националистов и либералов и повторения событий, аналогичных украинскому Майдану, вынуждена была поддержать Лукашенко. Еще часть заняла нейтралитет, но на них сейчас оказывают давление с целью перетянуть на его сторону. Меньшинство присоединилось к пророссийской оппозиции.

Впрочем, в случае если Лукашенко победит, на благодарность от него рассчитывать не стоит. Сам он на протяжении 20 лет уклонялся от развития интеграции, и любые силы, выступающие за интеграцию, будут для него оппозицией.

Позитив, впрочем, тоже присутствует. Общество активизировалось, некоторые силы, следовавшие в фарватере Лукашенко, стали заявлять о самостоятельности, идет поиск новых смыслов, формирование новых общественно-политических инициатив.

- Почему в самой близкой политически и ментально республике бывшего СССР нет ни одной мощной политической пророссийской силы?



— Очень долгое время главным пророссийским политиком в Беларуси был сам Лукашенко, и он, стремясь сохранить этот статус-кво, пресекал любую активность на этом направлении, которую не мог сам контролировать. Даже «Бессмертный полк» — и то заменил идеологически стерильной акцией «Беларусь помнит».

Поэтому мощной пророссийской оппозиции у нас не сложилось. Однако пророссийские партии, причем активные и представленные в парламенте, в республике есть — "Либерально-демократическая партия" и "Республиканская партия труда и справедливости". И в нынешнем политическом кризисе на фоне массового безумия они демонстрируют завидное здравомыслие.