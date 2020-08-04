Победитель президентских выборов в Белоруссии очевиден, так как счетная система голосов в республике имеет свою специфику, однако ввиду того, что оппозиции удалось консолидироваться, а протестный потенциал многократно возрос, президента Александра Лукашенко ожидают тяжелые последствия, считает политолог Дмитрий Абзалов

Богдан Безпалько: Задерживая граждан России, Лукашенко приглашает Запад потанцевать © РИА Новости, Нина Зотина

Россиян подозревают в организации массовых беспорядков и террористических актов. Российская сторона отвергает обвинения в участии своих граждан во внутриполитических процессах в Белоруссии накануне выборов главы государства.

В то же время Украина потребовала от Минска выдать ей часть задержанных россиян, которые принимали участие в донбасском конфликте и которых Киев считает своими гражданами, каковыми они и являлись до принятия российского гражданства.

- Дмитрий, как вы оцениваете происходящее? Это недоразумение, чья-то провокация или действительно попытка устроить в Белоруссии беспорядки?

— Следует отметить, что, конечно же, так массовые акции в любых республиках не организовываются. Как правило, используются другие подразделения: конечно, это не ЧОП и не ЧВК, это ГУ, ГРУ. Даже в Черногории опустились хотя бы до того, чтобы обвинить ГУ. Понятно, что никто через военный контур не работает, тем более что транзитный коридор через Беларусь шел давно, ЧОП и ЧВК через него активно ездили в направлении Сирии и Ливии.

Плюс ко всему, конечно, никто не устраивает массовые акции путем заезда централизованной группы, которая регистрируется как группа, живет совместно как группа. То есть происходит распределение, и заход идет не публичный, конечно, никто бывших военных для этого не использует, хотя бы потому, что их легко определить. И, как правило, наши службы обмениваются данными по этому вопросу.

У этих же людей были билеты, был договор, была валюта, были сим-карты небелорусские. Поэтому тут очевидно, что они летели для работы не на территорию этой страны.

Алексей Дзермант: Провокация с задержанными в Белоруссии россиянами была подстроена в интересах США © Facebook, Алексей Дзермант - В таком случае почему они были задержаны?

— У господина Лукашенко есть проблемы с избирательной кампанией. Причем они связаны не с тем, что он не выиграет, — там особая система счета, поэтому выиграть-то он выиграет, вопрос в массовых акциях. Я напоминаю, что в Белоруссии 9,5 миллиона граждан проживают, массовые акции, то есть сбор подписей за независимых кандидатов, оцениваются в 500-600-900 тысяч — это примерно десятая часть населения Белоруссии. В последних массовых акциях протеста участвовали 65 тысяч, притом что жесткость системы, которая там представлена, на порядки выше, чем в других странах.

Соответственно, понятно, что схема примерно следующая: показать «руку Москвы» и таким образом попытаться отбиться от европейских санкций, которые могут пойти после президентской кампании, а такие сигналы уже были, и, что самое важное, добиться отмены персональных санкций американских, которые давно лежат на семье Лукашенко. Переговоры по этому вопросу шли по закрытым каналам, [госсекретарь США Майкл] Помпео приезжал в Белоруссию. Так что Лукашенко просто пытается разыграть антимосковскую карту с целью получить серьезный инструмент для давления на протесты, которые пройдут после президентской кампании.

Плюс ко всему у Лукашенко тяжелая ситуация экономическая, поэтому это попытка разыграть эту историю в расчете на внешнюю поддержку.

- А не слишком ли рискованно для Минска разыгрывать «антимосковскую карту», в том числе для экономики?

— Конечно, важно понимать стратегические перспективы этого процесса — после выборов Белоруссию ждет транзит. Экономическая ситуация улучшаться не будет. Поэтому, с одной стороны, можно сыграть в [экс-президента Украины Петра] Порошенко, то есть договориться о чем-то с Помпео, но при этом эти обязательства не будут исполнены в полном объеме, как в свое время делал Порошенко в отношении демократов.

С другой стороны, Белоруссия из всех стран Таможенного союза больше всех выиграла от интеграции и в процентном, и в валовом соотношении. Более того, субсидирование белорусской экономики за счет энергоносителей Российской Федерации происходило достаточно продолжительное время. И для Белоруссии достаточно важны совместные сегменты — степень интеграции очень высокая.

Поэтому с этой точки зрения это, конечно же, очень-очень рискованная игра в плане долгосрочной перспективы. Понятно, что инструментом воздействия Лукашенко будет труба, причем не газовая, а нефтяная. Люблинский треугольник. Справка © commons.wikimedia.org, Grigorius m

Поэтому схема будет следующая: сейчас будет жесткий сценарий, потом он попытается пойти на примирение, но осадок останется, и взаимоотношения будут достаточно спокойные. Москва не будет активно поддерживать каких-то кандидатов, но взаимоотношения с Лукашенко поменяются. Они уже поменялись на самом деле.

Сильно сомневаюсь, что обязательства будут исполнены в полном объеме с точки зрения внешнего контура. Европейский союз вряд ли признает выборы. Насколько он будет вводить санкции — это вопрос десятый, но это явно станет темой переговоров. Плюс не факт, что здесь не будет противоречия между европейской и американской позициями, особенно учитывая то, что сейчас [президент США Дональд] Трамп не очень твердо стоит.

Поэтому с этой точки зрения Лукашенко на какие-то примирительные шаги пойдет, но до президентских выборов, конечно, эту историю не завернет.

- В этой истории же есть еще один косвенный участник в лице Киева, который потребовал передать ему некоторых из задержанных россиян, которые ранее имели украинское гражданство. Как думаете, может Лукашенко пойти на такой шаг?

Алексей Зубец: Без экономической поддержки России режим Лукашенко рухнет очень быстро © Youtube / Алексей Зубец

- А что насчет реакции Москвы? Насколько сильным является этот аргумент Лукашенко в виде нефтяной трубы? Не доведет ли это разыгрывание «антимосковской карты» до разрыва отношений с российской стороны?

— Москва будет очень жестко информационно давить на Лукашенко: телевидение, традиционные СМИ, интернет-сегмент выстрелят. И это будет большой имиджевый удар по Лукашенко. Но при этом какие-то линии никто переходить тоже не будет.

Я думаю, что в перспективе это может сказаться на отношениях, но пока что ни одна из сторон, прежде всего Белоруссия, не будет раскачивать ситуацию, потому что очень много точек привязки и экономика будет себя очень плохо чувствовать в ближайшие месяцы.

- Некоторые политологи высказали такое предположение, что задержание россиян может быть подставой со стороны США с целью вызвать скандал в отношениях Москвы и Минска. Такие версии появились после того, как стало известно, что у задержанного политтехнолога Виталия Шклярова, связанного с блогером Сергеем Тихановским, нашли американский дипломатический паспорт. Может быть такое?

— Нет, но следует отметить, что внешний контур тут есть. Лукашенко никогда бы самостоятельно на эту историю не пошел, если бы не было каких-то плюшек, гарантий. И есть подозрение, что он попытается снять личные санкции. Напоминаю, в США ввели санкции на семью Лукашенко — это важный аспект, потому что там есть старший сын, который занимается финансовыми потоками, есть младший сын, которого активно продвигают.

Понятно, что именно гарантии легализации его авуаров могут быть аргументом в пользу более радикальных действий. Понятно, что без каких-то гарантий он в эту игру играть бы не стал. Если он исходит из того, что, отменив персональные санкции, он сможет легализоваться на европейском или американском направлении, ну, это будет очень-очень серьезный ход.

Потепление отношений между Белоруссией и США начало происходить относительно недавно, и надо понимать, что это происходит по инициативе Помпео, который был главой ЦРУ. Какую позицию займет [кандидат в президенты США от демократов Джозеф] Байден — это вопрос открытый. Более того, Лукашенко в принципе будет трудно наладить отношения с Байденом по целому ряду причин.

Белоруссия и Майдан. Что общего у выборов 9 августа и переворотов в Киеве © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Но надо понимать, что на фоне сложных процессов не факт, что США будут придерживаться очень жесткой позиции по Москве в ближайшие несколько месяцев. Трамп несет на избирательную кампанию не стабилизацию отношений с Лукашенко, а хочет принести голову [председателя КНР] Си Цзиньпина, соответственно, китайская кампания для него важнее.

Также надо понимать, что часть оппонентов Лукашенко — та же [Светлана] Тихановская — евроцентристской позиции придерживаются, поэтому, насколько Европейский союз опять сольет своих кандидатов, вопрос открытый.

И я думаю, что все равно обеспечить поддержку самой экономики Белоруссии в таких объемах, в которых это делала Российская Федерация, США не смогут, поэтому Лукашенко придется все равно каким-то образом маневрировать. Но тревожные сигналы уже получены, и понятно, что это враждебное действие и не совсем эффективное.

- Насчет альтернативных кандидатов, как, по-вашему, какой результат для них можно будет считать успешным?

— Для них успешным результатом будет, если они смогут избежать посадки в тюрьму или высылки из Белоруссии. Избирательная система Белоруссии весьма специфическая: она не сильно даст возможность нормально выиграть. Необходимо стать диссидентом, а для этого необходимы массовые акции, арест и, соответственно, высылка или тюремное заключение.

Потому что, даже если они наберут плюс-минус 10%, ситуацию это все равно не изменит. Поэтому надо все равно они будут выводить людей, особенно с учетом того, что второго шанса у них не будет. Поэтому оппозиция будет додавливать историю, тем более что в кои-то веки им удалось консолидироваться.