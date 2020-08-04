Москва не должна оказывать Минску никакой поддержки до тех пор, пока к участию в белорусской политической жизни не будут допущены настоящие пророссийские силы, считает политолог Алексей Кочетков

Богдан Безпалько: Задерживая граждан России, Лукашенко приглашает Запад потанцевать © РИА Новости, Нина Зотина - Алексей, давайте начнем с задержания 33 россиян в Белоруссии. Это чья-то провокация или это недоразумение?

— Никакое это не недоразумение. Это провокация КГБ Республики Беларусь. Они пошли на это не потому, что им этого захотелось, а потому, что они получили такое поручение. Для белорусского руководства сейчас это удобный случай поднять градус перед выборами и сплотить население. Но эта тактика уже имеет обратный эффект.

Подобные недружественные шаги имеют определенные последствия. Они оставляют определенный рубец на теле. Эта ситуация неприятна не только для россиян, но и для самих белорусов, которые адекватно оценивают происходящее.

Это подлость, когда в своих интересах используют людей и братскую страну, которая столько лет оказывала безвозмездную помощь и благодаря которой Белоруссия все еще называется нейтральным государством. Россия сейчас стала удобной мишенью для нападок и инструментом для решения своих сиюминутных политических задач.

Обращает на себя внимание фон, когда обслуживающие Александра Григорьевича Лукашенко так называемые «политологи» бросились придумывать версии и оправдывать его. Причем подавляющее большинство этих комментаторов, которые рассказывают нам о темных замыслах России, кормятся в той же самой Москве. Их там хорошо принимают, их до сих пор показывают по нашему телевидению, их считали друзьями, а оказались они не друзьями, а так, наемной обслугой. Сегодня к одним нанялись, а завтра ситуация в стране поменяется — к другим наймутся.

Это очень печальная страница в истории общности одного народа: белорусов и великороссов. Эти события останутся в памяти, и Александру Григорьевичу эти события будут еще долго вспоминать. Этот груз будет висеть у него на душе, даже когда он перестанет быть президентом.

- Если это провокация, то почему белорусские силовики действовали так топорно?

— А они по-другому не умеют. Такой человеческий материал там используется, такие специалисты. Какие сами — такие сани. Это результат в том числе отрицательного кадрового отбора, который практиковался на протяжении последних 20 лет руководителем Республики Беларусь. Главным критерием отбора стала абсолютная преданность, а профессионализм уже не так обязателен.

Ну и, конечно, отношение к собственному народу. Они нечто подобное уже отмачивали. А чего такого? Раньше подобное проходило, ну и сейчас пройдет.

А вот история с тем, что еще и передали данные задержанных украинцам и ведут с ними переговоры на тему «выдавать/не выдавать», — это вообще за гранью. Такие вещи не остаются без последствий вообще никогда. Это может повлечь за собой неадекватные, но симметричные действия.

И если это, не дай Бог, произойдет и кого-то попытаются выдать, то отвечать будут не только те, кто отдавал приказ, но и исполнители. Они это тоже должны понимать.

- Какую позицию должна занять Россия в этом вопросе?

— Максимально жесткую. Это недопустимо. Если мы уже не союзники, должны быть прямые последствия. Шутки допустимы до определенного предела, но с какого-то момента шутки заканчиваются. Тем более когда речь идет о живых людях, причем о достойных людях.

Люди — это не шарики для жонглирования. Тем более если это граждане суверенного государства, не самого последнего в мире, которое столько добра и пользы принесло белорусскому народу.

Использовать граждан нашей страны в качестве инструмента шантажа российского государства или обмана собственных граждан — недопустимо. Вообще никого нельзя в таком качестве использовать. А граждан России — подавно.

- Если прогнозировать результаты выборов, то возможен ли вариант протестного голосования, или Лукашенко победит довольно уверенно?

— Лукашенко победит. Ему не привыкать, у него богатый опыт такого рода «побед». Что будет потом — сейчас прогнозировать сложно. Это уравнение с таким количеством неизвестных, что трудно сказать, как оно будет решаться после 9 числа. Прогнозировать можно все что угодно, но попасть в цель очень сложно.

- Некоторые эксперты считают, что после этих выборов Лукашенко поссорится с Западом и опять начнет дрейфовать в сторону России. Возможен ли такой сценарий?

— Он с Западом не особенно и мирился. Лукашенко пытается мириться, но Запад на это не обращает особого внимания. Он старается забыть прошлое, но это нереально. Я могу долго перечислять руководителей разных государств, которые думали предать союзников и занять сторону Запада. Это для них плохо кончилось. Ни один из них не остался не то что при своих, но и не остался безнаказанным. А с Россией он поссорился уже давно.

Александр Шпаковский о задержании россиян в Белоруссии: Сейчас главное не обвинять друг друга © РИА Новости, Владимир Трефилов

- Если Лукашенко победит и продолжит ту же политику в отношении России, что в таком случае должна будет делать Россия?

— Россия должна занять жесткую позицию и не повторять украинских ошибок в плане признания того, кого нам не очень хочется признавать. Нарушения имеют место быть? Значит, нужно открыто говорить об этом. Мы не должны поддаваться на спекуляции, что, мол, если не победит Лукашенко, то придут западники.

Давайте представим, что в Белоруссии пройдут честные выборы, и там дадут возможность выступить хотя бы одному, но по-настоящему пророссийскому кандидату, которого бы действительно поддержала Москва. (Не выдумки лукашенковских политтехнологов про Бабарико или еще кого-то, а действительно пророссийский кандидат). Если перестанут преследовать пророссийские движения, какой будет результат? Мне кажется, тут даже гадать не нужно.

Именно этого Александр Григорьевич больше всего боялся. Именно поэтому он полностью зачистил пророссийское политическое поле. Западники ему не страшны, он знает им цену. И никаких шансов у них в Белоруссии нет. И никакие Тихановские не победят. Это уже так, от безысходности.

Там западников ровно столько же, сколько и в России. Не более 10%. Но мы же не боимся, что сейчас прямо произойдет либеральный реванш. Хотя у нас во власти их больше, чем в Белоруссии. Так что все это спекуляции режима. Вы дайте возможность пророссийским силам участвовать в политической жизни, и вы увидите, какой будет результат. На это и нужно упирать.

Пока политики, ориентирующиеся на нас, не будут иметь возможность спокойно заниматься работой с избирателями — никакой поддержки. Мы должны иметь опору. Она у нас есть в глубине белорусского народа, но ее нужно использовать в открытом политическом пространстве. Это должно быть условие.

А если мы будем продолжать эти игры, то лет через 10 мы действительно потеряем Белоруссию. Мы уже теряем белорусскую молодежь именно из-за политики ползучей белорусизации, которую проводит режим. Значит, надо ставить вопрос ребром. Нашим симпатизантам и сторонникам нужны гарантии, что завтра к ним не нагрянет КГБ и не потащит их в кутузку. Такие примеры ведь уже были, когда откровенных бандеровцев не сажали, а пророссийских журналистов сажали.

России нужны гарантии, и мы хотим видеть своих сторонников полноценными участниками политической жизни в Республике Беларусь. Иначе никакой помощи и никаких признаний.