Немецкие элиты видят, что Германию наказывают и дисциплинируют, при этом немцы не понимают, за что, в чем они провинились? Они не знают, как адекватно ответить на всё это, утверждает немецкий политолог Александр Рар

- Александр, Глебович, в Германии, в Австрии, в других странах Европы и среди бизнеса, и среди политиков зазвучали голоса, что американцам надо дать по рукам и вообще дать серьезный отпор, чтобы они прекратили ставить палки в колеса «Северному потоку-2». Насколько возможность такого отпора реалистична?

— Большие европейские бизнес-компании встревожены возможным введением санкций со стороны Америки из-за «Северного потока-2» и хотели бы, чтобы их национальные правительства как-то отреагировали на это. Но сами политики пока ведут себя очень осторожно.

Во-первых, они еще не введены. Во-вторых, есть надежда, что можно будет договориться. В-третьих, у некоторых есть надежда, что все эти ужасы закончатся, если господин Трамп проиграет выборы 3 ноября.

- То есть если президентское кресло займет демократ Байден, санкции с «Северного потока-2» будут сняты?

— Этого никто не знает. Есть разные мнения на этот счет. Одни считают, что при демократах тон по отношению к Германии сразу изменится. Они будут относиться с уважением к немцам и не будут атаковать немецкие фирмы, как это делалось при Трампе.

Но в то же время надо считаться с реалиями — идея вводить санкции против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2», возникла в Конгрессе, а не в администрации Трампа. Причем в Конгрессе ее поддержали как республиканцы, так и демократы. Так что все-таки это иллюзия считать, что при Байдене американцы отстанут от немцев. Лично я думаю, что наоборот — при демократах всё может еще более заостриться.

- А что думают в связи с этим немецкие элиты?

— Они находятся в ситуации некоторого шока.

- Почему?

— Потому что такого разрыва с Америкой и такого давления Америки правительство Германии не чувствовало за последние 75 лет. Это что-то такое новое и вызывающее некоторый страх.

Немецкие элиты видят, что давление происходит со всех сторон: Германию наказывают и дисциплинируют, при этом немцы не понимают, за что, в чем они провинились. Тут и вывод американских войск с территории Германии, и перенос штаб-квартиры американских войск в Бельгию, тут и риторика в отношении госпожи Меркель и Германии как лидера Европы всё обостряется с каждым днем.

В общем, ситуация очень сюрреалистическая для немецких элит. Они не знают, что их ждет еще, поэтому не знают, как адекватно ответить на всё это.

— А в ЕС поддерживает Германию?

- Сейчас Германия не чувствует от некоторых европейских стран нужную ей поддержку в борьбе с американским давлением.

- Всё-таки «Северный поток-2» будет достроен или нет?

— Предполагаю, что будет достроен. Что американцы смогут тут сделать? Что, атаковать российские корабли, которые будут прокладывать газопровод на последнем этапе? Такое нельзя себе представить даже в самом жутком сне.

Но американцы с помощью разного рода блокад будут делать всё для того, чтобы газ через северную трубу не пошел.

Кстати, одна немецкая газета Handelsblatt написала, что труба может быть использована для прокачки водорода из России. Просто Германия сейчас хочет создать громадное водяное хозяйство, чтобы вырабатывать из воды энергию. Они будут нуждаться в этом ресурсе.

Такие соображения тоже запускаются в Германии, чтобы снизить страсти, найти компромисс и уйти от давления со стороны американцев, но в то же время продолжить партнерство в энергетической сфере с Россией.