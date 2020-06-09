Президент США Дональд Трамп будет придерживаться прежней тактики в отношениях с Россией. Но на самом деле он понимает, что на серьезные уступки Москва не пойдет, считает директор информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков

«Когда начнут убивать белых». Погребинский рассказал, почему Трамп не использует силу против протестующих © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк - Павел Николаевич, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главными угрозами для альянса является военная активность России и ее сотрудничество с Китаем, а также активизация террористических групп. Как вы считаете, с какой целью он делает эти заявления?

— Время от времени или сам Столтенберг, или кто-то из чиновников натовского офиса, или кто-то в руководстве стран-член НАТО выступает с подобными заявлениями, чтобы поддерживать градус общественного внимания. Есть стратегия НАТО, там это все прописано. Они делают такого рода заявления, чтобы повышать градус общественного внимания к такого рода подходам.

- Последует ли на это заявление какая-то реакция со стороны Москвы или Пекина?

— Россия, насколько мне известно, не откликается на каждое заявление. Когда звучат довольно резкие оценки или циничные высказывания, то тогда следует реакция. Но не со стороны военных, а на уровне Министерства иностранных дел.

Что касается Китая, то, я думаю, что будет какой-то комментарий. Но будет ли он прямо посвящен ответу на заявление генсека Столтенберга или прозвучит в более широком контексте всех высказываний, которые в последнее время звучали, — посмотрим. Китайцы такие вещи не пропускают, особенно в последнее время.

- Президент Трамп заявил о намерении вывести часть американского военного контингента из Германии. К каким это последствиям может привести?

— Это только на словах «вывести». Речь идет о том, чтобы вывести лишь 9,5 тыс. человек из 34,5 тыс. То есть значительная часть остается. Идет передислокация, о которой давно уже говорили. Часть из этого контингента переводится в Польшу. Это фактически оптимизация и приближение к границам России, что давно было в планах и американского, и натовского континента.

Сейчас это будет подано как возвращение домой в русле предвыборной стратегии Трампа (и во время прошлой, и во время текущей кампании), чтобы возвращать домой производства, возвращать домой солдат и сокращать присутствие американских войск за пределами Америки.

Но из этих 9,5, думаю, что реально домой вернется 3 максимум 4 тысячи солдат. Да, это подается с большой помпой, но в реальности речь идет не о сокращении контингента, а об оптимизации и переброске американских войск туда-сюда.

- Как вы считаете, действительно ли существуют серьезные противоречия между Трампом и НАТО, о которых говорят некоторые эксперты?

— Да, они существуют, и Трамп об этом говорил. В последнее время меньше, но когда он только стал президентом, то заявлял об этом чуть ли не на всех встречах с НАТО и европейским руководством.

Главное противоречие носит не военный, а финансовый характер — Трамп хочет добиться от европейских партнеров увеличения расходов на НАТО. Это то, о чем он заявил. Они должны платить 2% от ВВП, как это и положено, но в реальности все платят меньше. Это требование у Трампа остается, и он будет его давить.

Он хотел, чтобы немцы платили 2% до 2020 года, они это пролонгировали до 2024 года, но все равно каждый год свои расходы увеличивают. Противоречие в деньгах. Он бизнесмен, он не военный.

Он не стратег по расставлению сил на глобальном театре войны. Он деньги собирает и ищет дополнительные доходы, которые можно показать избирателю.

- Сколько еще продлится тактика Трампа в отношениях с Россией, когда дружеская риторика сочетается с жесткими экономическими санкциями?

— Она продлится столько, сколько Трамп будет президентом. Это и есть его стратегия. Эта линия не меняется. Смягчение риторики в адрес России и Путина было, но это ход, рассчитанный на наивных людей в Америке и за ее пределами.

Это то, что американцы делали с Ельциным, когда за слова получали реальную выгоду. Но Трамп это уже делает рефлекторно, понимая, что он не получит ничего из того, что хотел бы получить. Риторика будет смягчаться/ужесточаться. Это игра, которая не влияет на стратегическую линию Трампа в отношении России и Америки.