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Белорусского топлива на российской бирже в июле стало намного меньше

Белорусского топлива на российской бирже в июле стало намного меньше - 08.07.2026 Украина.ру

Белорусского топлива на российской бирже в июле стало намного меньше

Резкое сокращение продаж белорусского бензина на Петербургской бирже отмечено в первые дни июля. Об этом 8 июля пишет Газета.Ru со ссылкой на данные Национального биржевого ценового агентства

2026-07-08T14:55

2026-07-08T14:55

2026-07-08T14:55

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Издание отметило, что если в первые числа месяца продавалось свыше 7 тысяч тонн топлива, то 6 июля объемы сократились до 420 тонн. Продажи за июнь выросли в 3,6 раза год к году до 90,9 тысяч тонн. В итоге доля белорусского бензина на торгах достигла почти 15%.В июне импорт бензина из Белоруссии в Россию достиг рекордных показателей. За период 1-25 июня объем импорта белорусского бензина в Россию составил 141 тыс тонн, а в июне 2025 года показатели были на уровне 1 тыс тонн, сказано в публикации.Владимир Зеленский летом предъявил два ультиматума Александру Лукашенко, потребовав прекратить работу ретрансляторов на территории Белоруссии и поставив вопрос о поставках топлива в Россию с белорусских НПЗ в условиях, когда ВСУ целенаправленно уничтожают российскую топливную инфраструктуру. Вскоре после этого главком ВСУ Александр Сырский и Зеленский заявили, что ретрансляторы в Белоруссии перестали обслуживать ВС РФ. Подробности в публикации Белорусские ретрансляторы не работают - Зеленский"Им важно грохнуть два крупных белорусских НПЗ, чтобы потом оправдываться: "Они везли солярку российским войскам. На нас напали. Мы только защищаемся", — рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, ветеран Первой чеченской кампании, офицер запаса, уроженец Сумской области Виктор Кутырь. Подробности в пубилкации "Только попробуйте сюда сунуться": эксперт о готовности Белоруссии к ударам украинских дроновРанее на эту тему: "Бессмертный" бывший посол Украины в Минске призвал бить по белорусским НПЗНакануне Новак снова высказался на тему топливного рынка РоссииВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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