Белорусского топлива на российской бирже в июле стало намного меньше - 08.07.2026 Украина.ру
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Белорусского топлива на российской бирже в июле стало намного меньше
Белорусского топлива на российской бирже в июле стало намного меньше - 08.07.2026 Украина.ру
Белорусского топлива на российской бирже в июле стало намного меньше
Резкое сокращение продаж белорусского бензина на Петербургской бирже отмечено в первые дни июля. Об этом 8 июля пишет Газета.Ru со ссылкой на данные Национального биржевого ценового агентства
2026-07-08T14:55
2026-07-08T14:55
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Издание отметило, что если в первые числа месяца продавалось свыше 7 тысяч тонн топлива, то 6 июля объемы сократились до 420 тонн. Продажи за июнь выросли в 3,6 раза год к году до 90,9 тысяч тонн. В итоге доля белорусского бензина на торгах достигла почти 15%.В июне импорт бензина из Белоруссии в Россию достиг рекордных показателей. За период 1-25 июня объем импорта белорусского бензина в Россию составил 141 тыс тонн, а в июне 2025 года показатели были на уровне 1 тыс тонн, сказано в публикации.Владимир Зеленский летом предъявил два ультиматума Александру Лукашенко, потребовав прекратить работу ретрансляторов на территории Белоруссии и поставив вопрос о поставках топлива в Россию с белорусских НПЗ в условиях, когда ВСУ целенаправленно уничтожают российскую топливную инфраструктуру. Вскоре после этого главком ВСУ Александр Сырский и Зеленский заявили, что ретрансляторы в Белоруссии перестали обслуживать ВС РФ. Подробности в публикации Белорусские ретрансляторы не работают - Зеленский"Им важно грохнуть два крупных белорусских НПЗ, чтобы потом оправдываться: "Они везли солярку российским войскам. На нас напали. Мы только защищаемся", — рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, ветеран Первой чеченской кампании, офицер запаса, уроженец Сумской области Виктор Кутырь. Подробности в пубилкации "Только попробуйте сюда сунуться": эксперт о готовности Белоруссии к ударам украинских дроновРанее на эту тему: "Бессмертный" бывший посол Украины в Минске призвал бить по белорусским НПЗНакануне Новак снова высказался на тему топливного рынка РоссииВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, союзное государство, белоруссия, топливо, бензин, владимир зеленский, александр лукашенко, александр сырский, нпз, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Россия, Украина, Союзное государство, Белоруссия, топливо, Бензин, Владимир Зеленский, Александр Лукашенко, Александр Сырский, НПЗ, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Белорусского топлива на российской бирже в июле стало намного меньше

14:55 08.07.2026
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЖелезнодорожные цистерны для нефтепродуктов
Железнодорожные цистерны для нефтепродуктов - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Резкое сокращение продаж белорусского бензина на Петербургской бирже отмечено в первые дни июля. Об этом 8 июля пишет Газета.Ru со ссылкой на данные Национального биржевого ценового агентства
Издание отметило, что если в первые числа месяца продавалось свыше 7 тысяч тонн топлива, то 6 июля объемы сократились до 420 тонн. Продажи за июнь выросли в 3,6 раза год к году до 90,9 тысяч тонн. В итоге доля белорусского бензина на торгах достигла почти 15%.
В июне импорт бензина из Белоруссии в Россию достиг рекордных показателей. За период 1-25 июня объем импорта белорусского бензина в Россию составил 141 тыс тонн, а в июне 2025 года показатели были на уровне 1 тыс тонн, сказано в публикации.
Владимир Зеленский летом предъявил два ультиматума Александру Лукашенко, потребовав прекратить работу ретрансляторов на территории Белоруссии и поставив вопрос о поставках топлива в Россию с белорусских НПЗ в условиях, когда ВСУ целенаправленно уничтожают российскую топливную инфраструктуру. Вскоре после этого главком ВСУ Александр Сырский и Зеленский заявили, что ретрансляторы в Белоруссии перестали обслуживать ВС РФ. Подробности в публикации Белорусские ретрансляторы не работают - Зеленский
"Им важно грохнуть два крупных белорусских НПЗ, чтобы потом оправдываться: "Они везли солярку российским войскам. На нас напали. Мы только защищаемся", — рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, ветеран Первой чеченской кампании, офицер запаса, уроженец Сумской области Виктор Кутырь. Подробности в пубилкации "Только попробуйте сюда сунуться": эксперт о готовности Белоруссии к ударам украинских дронов
Ранее на эту тему: "Бессмертный" бывший посол Украины в Минске призвал бить по белорусским НПЗ
Накануне Новак снова высказался на тему топливного рынка России
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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