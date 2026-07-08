https://ukraina.ru/20260708/kakie-naselennye-punkty-ukrainy-byli-evakuirovany-v-poslednie-dni--1081212129.html

Какие населенные пункты Украины были эвакуированы в последние дни

Какие населенные пункты Украины были эвакуированы в последние дни - 08.07.2026 Украина.ру

Какие населенные пункты Украины были эвакуированы в последние дни

Издание Украина.ру собрало информацию о том, какие населенные пункты на территории противника были эвакуированы, в период с 25 июня по 7 июля 2026 года

2026-07-08T15:14

2026-07-08T15:14

2026-07-08T16:35

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украина.ру

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эвакуация

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О других событиях на фронте — в публикации Угроза Чернигову и рост темпов наступления ВС РФ. Что говорят на Украине о ситуации на фронте.

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, сводка сво, украина, россия, украина.ру, спецоперация, эвакуация