В народе давно ходит шутка о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко «отменил коронавирус». Белорусская власть не вводит карантин и призывает население работать в обычном режиме, заверяя, что принимаются все меры для борьбы со «всякими инфекциями»

В то же время ВОЗ говорит: заболеваемость коронавирусом у белорусов из расчета на миллион населения выше, чем в среднем в мире.

Для уточнений, так ли это мы обратились к жителю Минска с вопросами о том, какой эффект дает отсутствие карантина в стране и есть ли паника.

Никита, 31 год, предприниматель, не женат (Минск) Карантин без карантина. Как белорусы самоизолируются без давления властей © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

В стране карантина нет вообще. В информационном поле правительство не признает угрозу эпидемии. Я самоизолирован в деревне, поэтому сложно оценить реальную атмосферу. Но когда прогуливаюсь по своему району, такое ощущение, что царит атмосфера беспечности. В соцсетях вижу такие тенденции: одни недовольны тем, что сограждане не поддерживают самоизоляцию, другие же — скептики в отношении карантинных мер и считают, что они сильно скажутся на экономике и в целом жизни людей, особенно уязвимых групп.

Что же до работы, могу судить только об IT-сфере. Многие компании сокращают штат. Некоторые закрываются. Где-то не повышают зарплаты. А роста цен я пока не заметил.