После обысков у экс-депутата Черновол 10 апреля правоохранители предъявили ей подозрение в умышленном убийстве сотрудника офиса Партии регионов. Ей грозит от 5 до 15 лет тюрьмы. Однако ни меры пресечения, ни каких-либо ограничений в передвижениях в отношении нее сделано не было.
- Константин, почему дело против Черновол возбудили именно сейчас? Почему шесть лет этим никто не занимался?
— Эти дела не возбуждались шесть лет именно потому, что на это были политические причины. Естественно, что при власти Порошенко правоохранительные органы могли бы хоть как-то прикоснуться к этой теме. Поэтому как раз неудивительно, что дело возбудили именно сейчас.
- Это одиночная акция Генпрокуратуры, или речь идет о тенденции?
— Пока что дело ведет не Генпрокуратура, а Госбюро расследований. Хотелось бы, чтобы это была не показушная и не одиночная акция. В данной ситуации очень хотелось бы, чтобы это дело стало частью комплекса мер по выявлению истины и установлению справедливости в отношении тех, кто совершил преступления и во время событий на Майдане, и после.
- Каковы в связи с этим перспективы закона об амнистии для участников Евромайдана?
— Новый закон об амнистии однозначно необходим, поскольку действующий закон является тормозом на пути к установлению справедливости.
- Глава МВД Арсен Аваков и предыдущий президент Порошенко выразили свою поддержку Черновол. Как вы считаете, будет ли это дело хотя бы доведено до суда?
— Для этих политиков важно занять подобную позицию, заявить о том, что они категорически против. При этом я не думаю, что они каким-то образом будут активно противодействовать этому процессу.
- Как дальше поведет себя украинская власть в отношении идеологии Майдана?
— Я считаю, что закончить Майдан — это обязанность нынешней власти. Необходимо поставить точку в процессе, который называется «Революцией достоинства». Необходимо так называемую революцию прекратить и перейти к нормальному развитию страны.
Будет ли это сделано? Я боюсь тут делать какие-то прогнозы. Боюсь, что у многих во власти не хватит терпения и силы воли.