Нынешняя украинская власть обязана прекратить так называемую Революцию достоинства и перейти к нормальному развитию страны, считает руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко, о чем рассказал в интервью изданию Украина.ру, комментируя возбуждение уголовного дела в отношении участницы тех событий, Татьяны Черновол

Подозрение Знамени Революции достоинства Черновол как прозрачный намек министру Авакову © Facebook, Владимир Струмковский

- Константин, почему дело против Черновол возбудили именно сейчас? Почему шесть лет этим никто не занимался?

— Эти дела не возбуждались шесть лет именно потому, что на это были политические причины. Естественно, что при власти Порошенко правоохранительные органы могли бы хоть как-то прикоснуться к этой теме. Поэтому как раз неудивительно, что дело возбудили именно сейчас.

- Это одиночная акция Генпрокуратуры, или речь идет о тенденции?

— Пока что дело ведет не Генпрокуратура, а Госбюро расследований. Хотелось бы, чтобы это была не показушная и не одиночная акция. В данной ситуации очень хотелось бы, чтобы это дело стало частью комплекса мер по выявлению истины и установлению справедливости в отношении тех, кто совершил преступления и во время событий на Майдане, и после.

- Каковы в связи с этим перспективы закона об амнистии для участников Евромайдана?

— Новый закон об амнистии однозначно необходим, поскольку действующий закон является тормозом на пути к установлению справедливости.

- Глава МВД Арсен Аваков и предыдущий президент Порошенко выразили свою поддержку Черновол. Как вы считаете, будет ли это дело хотя бы доведено до суда?

— Для этих политиков важно занять подобную позицию, заявить о том, что они категорически против. При этом я не думаю, что они каким-то образом будут активно противодействовать этому процессу.

- Как дальше поведет себя украинская власть в отношении идеологии Майдана?

— Я считаю, что закончить Майдан — это обязанность нынешней власти. Необходимо поставить точку в процессе, который называется «Революцией достоинства». Необходимо так называемую революцию прекратить и перейти к нормальному развитию страны.

Будет ли это сделано? Я боюсь тут делать какие-то прогнозы. Боюсь, что у многих во власти не хватит терпения и силы воли.