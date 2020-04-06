Политолог Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру рассказал, какие цели преследует МВФ, настаивая на принятии так называемого антиколомойского закона в обмен на очередной кредит

- Руслан, как вы считаете, почему все-таки жизненно важный для Украины закон регулирует (в том плане, когда и как его принимать) МВФ, то есть зарубежная финансовая структура, а не внутренние акторы?

— Международный валютный фонд (МВФ) опасается, что в случае возвращения "Приватбанка" Коломойскому контроль над финансовым сектором в значительной мере вернется в частные руки. Потому что "Приватбанк" сейчас — это самый большой банк в стране, с огромной базой клиентов и огромными финансовыми возможностями.

Поэтому МВФ боится потерять контроль над финансовым сектором из-за возвращения частников в эту сферу. Для МВФ это принципиальный вопрос.

Денег еще не заслужили. МВФ озвучил новые требования к Украине © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Рябошапки, после отставки премьер-министра Гончарука восстановить влияние Запада на политическую и финансовую систему, которая была нарушена этими отставками.

Закон о земле западным кредиторам тоже не понравился, поэтому уже традиционно выдвигаются новые и новые требования, чтобы, используя кризисную ситуацию, сохранить контроль над экономикой и политикой.

- Как вы считаете, сможет ли власть продавить этот закон в Раде?

— Закон может быть принят под давлением Запада при компромиссах с самим Коломойским. С другой стороны, часть политического истеблишмента откровенно конкурирует и ненавидит Коломойского, и это тоже может быть мотивом для голосования в парламенте.

- А какие ответные действия может предпринять или уже предпринял сам Коломойский?

— Я думаю, он будет обострять конкуренцию внутри команды власти. Есть большая группа депутатов в «Слуге народа», которые ориентируются на Коломойского.

Бортник: МВФ не волнует социальное будущее украинского села © Руслан Бортник

- Насколько олигарху удалось укрепить свои позиции после прихода к власти Зеленского?

— По сравнению, конечно, с периодом Петра Порошенко Коломойский смог усилить свои позиции, но в полной мере восстановить свое влияние в стране до уровня 2014 года он не смог. Зеленский — это не президент, который его слушается.