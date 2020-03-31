Глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко в интервью изданию Украина.ру рассказал, как он оценивает принятый в ночь с 30 на 31 марта закон об открытии рынка земли и возможно ли его обжалование в Конституционном суде

Ночью с 30 на 31 марта Верховная Рада Украины на внеочередной сессии приняла во втором чтении законопроект о продаже земли. За проголосовали 206 депутатов от «Слуги народа», также голоса дали «Европейская солидарность», «Голос» и депутатская группа «Довира» («Доверие»).

- Владимир, как бы вы оценили принятый Верховной Радой Украины закон о земле. Можно ли говорить, что это эпохальное политическое решение для Украины?

— Мой ответ будет несколько двоякий: и да, и нет. Во-первых, нужно учитывать, что парламент принял закон о рынке земли, однако неофициальный, теневой рынок земли у нас в стране существовал и раньше. Кроме того, 20 лет действовал лишь мораторий на куплю-продажу земли, теперь этот мораторий отменяется, правда, не сразу, а через год. МВФ победил: на Украине будет рынок земли. Главные темы соцсетей 31 марта © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Между тем сам факт создания легального рынка земли для Украины очень значимое событие. Станет ли оно эпохальным, пока говорить рано, нужно посмотреть, как данный закон будет воплощаться в жизнь.

Но в любом случае принятие земельного закона очень важно для развития нашей национальной экономики.

- «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Батькивщина» заявляют о нарушениях при принятии закона, обещают отменить его в Конституционном суде. Есть ли у них такая возможность?

— Теоретически возможно все что угодно. Но надо понимать, что сейчас, в условиях карантина, можно проводить только внеочередные заседания, а вот какие вопросы рассматривать на этих заседаниях, решает парламент.

Именно он формирует повестку внеочередных заседаний Верховной Рады. И я не припомню в Конституции норму, ограничивающую определение повестки внеочередных заседаний.

- Как вы думаете, возможны ли протесты против рынка земли? Националисты, другие политсилы уже заявляли об этом ранее. Однако реально ли это, особенно учитывая режим чрезвычайной ситуации в стране?

— Во многом ответ заключается уже в самом вопросе. Хотя хотел бы уточнить, что у нас нет чрезвычайного положения или чрезвычайной ситуации, тут нужно быть точным в определениях. В Киеве нет комендантского часа или других подобных ограничений, но между тем в условиях карантина нельзя проводить массовые акции, массовые собрания.

При этом я напомню, что, даже когда можно было проводить акции протеста, они были около Верховной Рады, но количество участвующих в них было несравнимо меньше, чем некоторые другие политические акции, не говоря уже о Майданах.

Еще один очень существенный момент — на значительной части этих акций были нанятые люди, в том числе и Коломойским. Поэтому я бы не ожидал каких-либо массовых протестов.

- На ваш взгляд, можно ли говорить о конце монобольшинства «Слуги народа» в Раде и сотрудничестве с фракциями Порошенко и «Голоса»?

— Ситуативное большинство в Верховной Раде складывается постоянно по различным вопросам. Оно было, есть и будет, как и в других парламентах мира. Не так страшен коронавирус, как МВФ. Рада провалила бюджет, но приняла закон о продаже земли © AP,

Кроме того, я напомню, как голосовали депутаты по кадровым вопросам, в одном случае «Слугу народа» поддержало «ОПЗЖ», в другом случае «Голос». А вот фракция Порошенко по бюджету или тем же кадровым вопросам не голосовала.

Есть еще один момент, на который мало кто обратил внимание, в связи с карантином во фракции «Слуга народа» отсутствовали 14 депутатов, даже в связи с этим принятие решения только своими силами для пропрезидентской фракции было невозможно. Но сам уровень консолидированного голосования фракции почти всегда выше 90%. А кроме того, когда президент Зеленский присутствует в Раде, все необходимые решения принимаются.

Учитывая все эти факторы, утверждение о каком-то сотрудничестве фракции «Слуга народа» с Порошенко не имеет под собой никаких оснований.

- В то же время за рынок земли фракция «ЕС» Порошенко наряду с «Голосом» все же проголосовали. Каковы были, на ваш взгляд, их мотивы?

— Здесь все просто, фракция Порошенко проголосовала за тот законопроект, который они политически продвигали все годы, пока Петр Алексеевич находился на Банковой. Порошенко хотел бы тогда сделать то же самое (в смысле принять закон об открытии рынка земли), но побоялся, да и голосов для этого тогда у Порошенко не было.

И еще один очень важный момент — Порошенко очень не хотел подставляться перед своими западными партнерами. Они бы явно не поняли такого политического поворота с его стороны.

Третий немаловажный момент — этот закон очень выгоден самому Петру Алексеевичу как крупному латифундисту.

- Президент Зеленский несколько дней назад заявил, что не собирается, воспользовавшись коронавирусом, протаскивать через парламент удобные власти законы. Как вы считаете, срочное принятие Закона о земле относится к этой категории?

— Процитированное вами заявление Зеленского просто выдернуто из общего контекста. Президент говорил о другом, что сейчас для возобновления сотрудничества с МВФ и нейтрализации риска дефолта Верховная Рада обязательно должна собраться и проголосовать те решения, которые необходимы для финансовой стабильности государства.

Он уверил, что эти голосования не будут использованы для того, чтобы протащить какие бы то ни было форс-мажорные решения. Но имелось в виду прежде всего введение чрезвычайного положения. Речь не шла ни о земельном законе, ни о так называемом «антиколомойском» законе.

И эти договоренности были известны всем фракциям, президент со всеми об этом поговорил.