В интервью изданию Украина.ру главный редактор издания МК-Турция Яшар Ниязбаев рассказал, как в условиях эпидемии COVID-19, охватившей весь мир, на помощь туркам пришла национальная традиция

24 марта министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что коронавирус распространился по всей территории страны, а не локализован в каком-то районе. В связи с этим будут проводить массовое тестирование населения (республика получила 50 тысяч экспресс-скрининговых тестов, а в ближайшие дни получит ещё 300 тысяч), врачи начнут применять полученное из Китая новое лекарство для раннего лечения, срок пребывания в реанимации сократят с 11 до 4 дней. Он также сообщил, что государство приостанавливает экспорт масок, чтобы не допустить их недостаток среди местных служб, и приступает к производству собственных респираторов, кроме того, Министерство здравоохранения наймёт дополнительно 32 тысячи медработников, а на разработку вакцины от коронавируса выделят финансирование шести университетам и одному медицинскому центру. No pasaran! На борьбу с коронавирусом в Испании вышли военные © REUTERS, ANF/PAC/Sergio Perez | REUTERS, ANF/PAC/Sergio Perez | Перейти в фотобанк

Власти страны вводят более строгие ограничения для сдерживания эпидемии. Помимо закрытия школ и кафе, ограничения авиасообщения, запрета на массовые молитвы и спортивные соревнования, теперь магазины будут работать только с 9 до 21 часа и пускать покупателей из расчёта 1 человек на 10 квадратных метров торговой площади, загрузка в общественный транспорт не должна превышать 50%, при этом пассажиры должны соблюдать дистанцию. 11 марта на совместной пресс-конференции глав министерств Турции министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой призвал открыть туристический сезон не в марте, а как минимум после 15 апреля.

В интервью изданию Украина.ру главный редактор издания МК-Турция Яшар Ниязбаев рассказал, как страна живёт в условиях карантина.

- Яшар, справляется ли система здравоохранения Турции с эпидемией?

— Старший научный сотрудник Австрийского института европейских исследований и исследований в области безопасности профессор Майкл Танчум сравнил темпы распространения коронавируса и выяснил, что в Турции он распространяется быстрее, чем в Италии, однако статистика за 23 марта показала, что рост заражённых в стране замедлился.

Турецкая сторона справляется с эпидемией, у страны хватает своих запасов средств защиты, аппаратуры. Турции, насколько я знаю, пока никто помощь не оказывает, наоборот, она помогла некоторым странам, направила маски и средства для профилактики заболевания.

- Третьей жертвой коронавируса в Турции стал бывший командующий сухопутными войсками Айтач Ялман, но этот факт общественность узнала не сразу. Расскажите, пожалуйста, об обстоятельствах его смерти.

— Утром генерал занимался спортом, в зале ему стало плохо, он слёг, и его отвезли в военный госпиталь. Сначала было неясно, от чего Ялман умер, никому об этом не говорили, но то, что его похоронили поспешно и без церемоний, вызвало серьёзные вопросы у его близких. Если бы его близкий друг-журналист не рассказал об этом в прямом эфире, возможно, так и не узнали бы, что Ялман умер от коронавируса. Вопросы возникли ещё и из-за того, что жену и дочь генерала поместили под карантин, и стало понятно, что человек умер не просто из-за преклонного возраста (79 лет), значит, была серьёзная проблема. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

- Какие меры предпринимаются, чтобы предотвратить вспышку коронавируса в лагерях беженцев на границе с Сирией? Часто в таких лагерях царит антисанитария.

— Да, это серьёзная проблема. Ситуация с беженцами такая: не все они находятся в лагерях, их там очень мало, около 5%, остальные живут в крупных городах, поэтому на них распространяются те же профилактические меры, что и на всё население Турции. Есть проблема с беженцами, которые находятся у границ Турции на севере Сирии или в приграничных центрах для нелегальных беженцев, которые проникли в страну, и теперь их Турция намерена вернуть или просто держит в такой непонятной ситуации — ни туда и ни сюда, — вот у них ситуация очень трудная, потому что их расположение и условия, в которых они находятся, далеки от требуемых гигиенических правил, поэтому здесь действительно есть проблема. Но если мы говорим о 4 млн сирийских беженцах, то бОльшая часть этих беженцев живёт по тем же правилам, что и граждане Турции, в съёмных квартирах в крупных городах, где работают.

- Власти ввели комендантский час для жителей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, а также штрафует людей, которые после возвращения из за границы игнорируют предписание о самоизоляции. Соблюдает ли население эти требования?

— Да, граждане следуют рекомендациям. Если судить по большому городу, например по Стамбулу, улицы опустели, пробок на дорогах нет, никто не ходит в те места, где раньше было большое скопление людей: хабы, порты, пересадочные трамвайные и автобусные остановки. То есть не только старшее поколение соблюдает комендантский час, а почти всё население, все серьёзно об этом задумались. На улицу они выходить могут, а за теми, кому 65 и больше, строго следят, наказывают штрафами. Обычные граждане предупреждают пожилых, что им нужно находиться дома, в новостях можно увидеть, как полицейские подходят к мужчинам старшего поколения и спрашивают возраст, если им больше 65, то сопровождают домой. Кроме того, строго в Турции следят за вернувшимися из-за границы, они должны находиться на карантине.

- Как на новую реальность реагируют жители Турции?

— Паника была недели две назад, но сейчас все поняли, что продукты не кончаются, и успокоились. Проблема на проблеме: почему США не могут справиться с эпидемией © РИА Новости, Брайан Смит | Перейти в фотобанк

- Какие внутриполитические проблемы Турции вскрыл коронавирус?

— Не могу сказать, что на фоне карантина какие-либо политические проблемы в Турции стали бросаться в глаза. Наоборот, коронавирус очень сильно отвлёк от всех проблем, потому что все о нём только и говорят.

- Последние дни всё чаще звучат заявления, что после коронавируса мир не будет прежним. Как изменится Турция?

— Действительно, коронавирус серьёзно повлиял на ситуацию во всём мире. На Турции это тоже скажется, будет ясно уже в результате того, что мы увидим в будущем, добровольная изоляция ещё продолжается, поэтому стоит ещё понаблюдать. Если говорить о том, что уже понятно и известно, люди стали чаще мыть руки, стали внимательнее следить за гигиеной.

- Есть ли в Турции народные средства борьбы с коронавирусом?

— С полок магазинов пропал одеколон. В Турции есть традиция предлагать гостям одеколон — наливают чайную ложку на ладошку и растирают по рукам и шее, — теперь она стала ещё актуальнее. Турецкий одеколон содержит 80% спирта, в основном его производят в Конье, которая считается самой религиозной провинцией страны.