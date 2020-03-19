Политолог Марат Баширов рассказал в интервью изданию Украина.ру, помогут ли текущий экономический кризис и эпидемия коронавируса сблизиться России и Украине

Коронавирус может заставить Европу ослабить антироссийские санкции — Баширов © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк - Марат Фаатович, говорят, что кризис и пандемия приведут к серьезным изменениям во всем мире. Как эти изменения скажутся на Украине и отношении к ней на Западе?

— Совершенно точно им стоит беспокоиться с точки зрения того, что они выпадают из фокуса. Мы уже слышали заявления от Италии и Сербии, которые гораздо ближе к Германии и Франции, о том что эти «якорные» для Евросоюза страны вдруг забыли про Италию и Сербию.

Сербы вообще сказали, что европейской солидарности не существует и что они повернутся лицом к Китаю, который помогает им бороться с коронавирусом. А Украина, которая для Евросоюза как кость в горле, тем более выпадет из повестки.

Я ожидаю, что там резко ухудшится экономическая ситуация, и они вплотную подойдут к дефолту. В чем-то это им выгодно. Но с точки зрения того, что, возможно, будут отменены санкции (мы слышим такие голоса из Франции и Германии), Украина окажется с голыми руками в этой игре. У них не будет ни одного козыря.

Что касается ситуации на Донбассе, то там скопилась огромная усталость. Думаю, что мы с вами где-то в течение полугода увидим иную позицию Евросоюза в отношении Украины и того, что там происходит на Донбассе.

Сейчас все думают о том, как спасти свои экономики. Поэтому глубина падения экономики и глубина падения торговых отношений будут катастрофическими.

- Экс-министр транспорта Червоненко высказывал мнение, что Запад от Украины из-за коронавируса отвернулся, а Россия в трудную минуту поможет. Могут ли Москва и Киев наладить сотрудничество в этом вопросе?

— Россия действует абсолютно последовательно. У нее очень четкая позиция по Донбассу — выполняйте Минские соглашения, и ситуация будет разрешаться. Но если Минские соглашения будут выполнены, то возникает вопрос о том, что нужно будет Донбасс реинтегрировать в экономику Украины.

Для этого требуются огромные деньги, которых у Украины нет. Она может рассчитывать только на сектора экономики, которые находятся под ее контролем.

Россия в этом смысле будет руководствоваться здравым экономическим смыслом, как это было в газовом вопросе. Если ей это будет выгодно, возможно, она что-то купит, какая-то кооперация будет.

Но если России это будет невыгодно, она деньги дарить не будет. Тем более что мы знаем, что Украина страна очень коррумпирована. Там коррумпировали даже судей.

- Как пандемия повлияет на ситуацию в Донбассе?

— Как раз мы видим, что украинская власть очень озабочена ситуацией с коронавирусом и ослабила контроль над военными, из-за чего обстрелы усилились. Военные отбились от рук. О том, что будет перемирие или обстрел пленными, пока не говорят. Думаю, там будет усиливаться конфронтация.

- Могут ли в этой ситуации как-то усилиться переговоры по линии «Ермак—Козак»?

— Не надо преувеличивать значимость личностей. Безусловно, Козак — известный переговорщик. Но он реализовывает то, чего хочет президент Путин. Позиция России менялась на протяжении нескольких лет.

Поэтому Козак может только наладить более доверительный формат, но не более того. Ермак и Козак будут реализовывать только то, что решат президенты двух стран.