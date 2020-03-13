Частичный вывод американских войск из Афганистана продиктован соображениями борьбы за электорат на грядущих президентских выборах в Соединенных Штатах, это предвыборный трюк. США при этом нисколько не ослабляют своих позиций в регионе

Соединенные Штаты находятся в острой предвыборной ситуации. Возможно, именно этим объясняются многие действия администрации президента, например, охлаждение к Украине, сделка с Китаем и даже вывод войск из Афганистана. Такое предположение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, руководитель Центра изучения афганской политики (ЦИАП) Андрей Серенко.

- Андрей, после соглашения Трампа с Талибаном (организация запрещена в РФ) мы теперь наблюдаем вывод американских войск из Афганистана. Что это означает, чем продиктован такой шаг?

— На самом деле мы наблюдаем частичный вывод войск. Он обусловлен исключительно одной причиной — предвыборной президентской кампанией в США. Дональд Трамп обещал в ходе предыдущих выборов завершить войну в Афганистане. И сегодня Трамп, который принял решение идти на второй срок, намерен продемонстрировать избирателям верность данному им слову. Честно говоря, я не вижу никакой другой реальной причины столь форсированного, непростого и длительного переговорного марафона с талибами, который вёл спецпредставитель Госдепа США посол Залмай Халилзад, ни, соответственно, этого решения, в спешке, очевидно, готовившегося и подписанного с талибами, в котором достаточно много существенных уступок со стороны американцев. Других серьезных объяснений, на мой взгляд, нет, это абсолютно предвыборное мероприятие, оно имеет исключительно электоральное измерение.

- А после того, как выборы закончатся?..

— Не исключено, что после того, как избирательная кампания в США завершится в конце этого года, Трамп может скорректировать свой нынешний курс в отношении Афганистана. Не исключаю, что будут совершенно неожиданные сюрпризы для всех сторон продолжающегося афганского конфликта.

Я уверен, что американцы не выведут полностью свои войска из Афганистана, они сохранят в какой-то форме свое силовое присутствие в этой стране. И дело не только в том, что в этом соглашении есть любопытные моменты, которые позволяют сторонам маневрировать в своих интересах.

- В чём интерес талибов?

— Я не думаю, что талибы сдержат свои обещания в части сокращения насилия в Афганистане. Талибам нужно было обеспечить уход американцев из страны для того, чтобы иметь возможность продемонстрировать своим сторонникам уникальный факт победы своего «джихада» над американцами — вещь немыслимая и до сих пор невиданная нигде и никогда. Лизан: Что Украина, что Афганистан упустили свои шансы стать государствами © Facebook, Иван Лизан

Соглашение, которое Трамп согласился подписать — хотя, правда, подпись поставил всего лишь спецпосланник Госдепа Залмай Халилзад… То есть, соглашение с талибами в Катаре подписано на минимально возможном уровне, документ не подписал даже госсекретарь США, не говоря уже о президенте. Это говорит, в общем-то, о том, что США не рассчитывают особенно на реализацию этого соглашения. Самые серьёзные люди этот договор не подписали. Госсекретарь США Помпео, например, ранее открыто сказал, что он не подпишет этот документ — хотя сам Помпео и присутствовал на церемонии подписания, но подпись свою поставить отказался. По сути, соглашение подписано тем, кем оно готовилось, послом Залмаем Халилзадом. Он вёл переговоры с талибами больше года, он, в конце концов, соглашение и подписал. И, в общем-то, на самом деле, теперь именно Халилзад несёт за него фактически единоличную ответственность.

Поэтому особых иллюзий на успешность сделки в Катаре питать не стоит. Никакая это не «сделка века», как её уже торопятся назвать. Политическая сделка — да. Но не века, это точно. Для американцев, повторю, она имеет исключительно предвыборное значение, а для талибов соглашение с США важно, прежде всего, с точки зрения пропаганды. Потому что оно позволяет, с одной стороны, заявить о победе талибской версии «джихада» над американцами, а с другой стороны, дает возможность боевикам развернуть интенсивную агитационно-пропагандистскую кампанию в Афганистане и Пакистане с целью привлечения в свои ряды новых сторонников, чем сейчас талибы и занимаются. «Новая реальность». Грозин рассказал о последствиях договора между США и «Талибаном»* © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Талибы, безусловно, никакого мира в Афганистане не хотят. Талибам нужен не мир, им нужна власть. И они рассматривают начавшийся уход американцев из страны и, скажем так, некоторое ослабление американских военных позиций, как изменение соотношения сил в свою пользу. Талибы рассчитывают, что без американской помощи афганские силы безопасности, афганское правительство долго сопротивляться не смогут и тогда Талибан войдет в Кабул и возьмет власть.

- Есть основания у талибов питать такие надежды?

— Это иллюзорный сценарий, талибы не в состоянии взять власть в Афганистане военным путём. Их возможности гораздо слабее, чем потенциал Афганской национальной армии (АНА). Да, афганская армия сейчас не в состоянии нанести стратегическое поражение талибам просто потому, что их пункты базирования, их инфраструктура находятся за пределами Афганистана, в северных районах Пакистана, куда доступ афганским силовикам закрыт, как закрыт он был туда все последние 19 лет американцам и силам НАТО. Именно пакистанский тыл делает Талибан таким живучим, пакистанские спецслужбы помогают талибам воевать против афганских силовиков и правительства в Кабуле. На территории Пакистана существуют многочисленные вербовочные центры и лагеря подготовки джихадистов, которые почти четверть века работают на Талибан. Это настоящая индустрия джихада в регионе, и она продолжает нести смерть потому, что Исламабад отказывается от реальной борьбы с террористами на своей земле.

Но, несмотря на всё это, афганские силовики вполне способны сегодня сдерживать серьёзные атаки талибов. В 2019 году именно афганские коммандос, бойцы спецназа АНА, при поддержке национальных военно-воздушных сил нанесли серьёзное военное поражение талибам. Фактически более 50% наиболее боеспособных и активных групп талибов было физически уничтожено в ходе жестких боевых действий. И сегодня Талибан не в силах провести какую-то крупную операцию в Афганистане, например, повторить свой успех двух- или трехлетней давности, когда талибы могли дважды взять город Кундуз, и удерживать его на протяжении суток или двух. Сейчас Талибан не в состоянии захватить ни одного города в Афганистане. Более того, в прошлом году талибы потеряли несколько уездов, уступив их правительственным силам. А ведь там талибы удерживали власть фактически на протяжении 10 лет. Теперь афганские силовики выдавили их оттуда. Ровно сорок лет назад. 25 декабря 1979 года советские войска вошли в Афганистан © РИА Новости, Владимир Вяткин | Перейти в фотобанк

И сегодня у Талибана очень серьёзные проблемы с рекрутами, очень большие проблемы с командирами младшего звена, с полевыми командирами среднего уровня. Это не даёт талибам возможности сконцентрировать крупные, заметные силы для решения какой-то стратегической задачи, например, для взятия крупного провинциального центра — скажем, повторить историю со взятием того же Кундуза. Тогда, в 2017 и 2018 годах, чтобы взять этот город, талибам понадобилось от трёх до пяти тысяч боевиков, которых они могли очень быстро перебросить на исходные точки для атаки. Сейчас талибы этого сделать не в состоянии.

Сегодня Талибан может действовать в Афганистане только двумя способами. Первый — локальные атаки, точечные нападения на силовиков, попытки взять блокпосты и КПП, обстрелы силовиков на дорогах, подрывы фугасов, снайперские атаки, в том числе, ночные. И второй способ — это, конечно, самое сильное оружие талибов, пропагандистски сильное, это атаки террористов-смертников. По разным оценкам, Талибан подготовил на сегодняшний день от восьмисот до тысячи боевиков-смертников, способных взрывать себя в самых разных ситуациях — в толпе, используя «шахидомобили» (автомобили набитые взрывчаткой), или же проводя так называемые инсайдерские атаки, то есть — внедряясь в ряды афганских силовиков и затем стреляя им в спину.

Кстати, хочу отметить, что сегодня талибы, фактически, взяли на вооружение тактику «Исламского государства» (организация запрещена в РФ), которое всегда делало ставку на операции смертников («истишхад»). Талибы используют в своей террористической деятельности ту же самую идеологическую формулу, которую исповедовал до сих пор ИГИЛ: «вершина ислама это джихад, а вершина джихада — это истишхад (операции смертников)». Такое вот перекрестное доктринальное опыление двух террористических группировок, которые, кстати, соперничают между собой в Афганистане, борясь за монополию на местном рынке джихада.

Однако в этой новой тактике Талибана проявляются все слабости этого движения. С помощью атак смертников захватить власть в Афганистане невозможно — можно сеять панику, можно создавать впечатление, что официальные власти, силовики, не контролируют ситуацию в городах, потому что чаще всего смертники атакуют именно цели в городах. Можно, наконец, использовать «операции истишхада» для дискредитации действующей афганской власти и строить на этом рекламно-пропагандистские мероприятия с целью привлечения в свои ряды новых потенциальных мучеников, новых «шахидов». Но понятно, что взять власть в Афганистане при помощи подобных операций талибы не в состоянии — даже после ухода американцев из этой страны. В течение последних двух лет афганские силовики 95% своих операций проводят самостоятельно. Афганистан уже не нужен США: следующая в очереди – Украина © Master Sgt. Alejandro Licea | Перейти в фотобанк

- А американцы?

— Американцы, во-первых, выполняют обучающую миссию, они вместе с инструкторами из стран НАТО тренируют афганских силовиков. Кстати, делают это весьма успешно: подготовленные НАТОвцами силы афганских коммандос наводят ужас на боевиков Талибана. Во-вторых, это точечные операции, которые проводили сами американские спецназовцы, в соответствии со своими планами и со своими задачами, в разных частях страны. Иногда они действовали вместе с афганцами, чаще работали самостоятельно.

В прошлом году афганцы практически самостоятельно уничтожили большую часть активных боевых групп талибов, нанеся им невосполнимые потери на уровне командиров младшего и среднего звена. Кстати, именно по этой причине сегодня талибы активно добиваются от афганского правительства освобождения пяти тысяч пленных боевиков. На самом деле львиная доля этих пленников — это как раз командиры младшего и среднего звена. Талибы рассчитывают, что, освободив их, они смогут решить кадровую проблему, восполнить нехватку полевых командиров низового уровня. Кроме того, среди пленных талибов много агентов пакистанской разведки, которая традиционно является оператором Талибана. Их освобождения руками талибов добиваются сегодня пакистанские разведывательные агентства.

Но афганское правительство это прекрасно понимает, афганские силовики знают, что за люди сидят в тюрьмах, с кем они связаны за рубежом, что это за публика, что там за вегетарианцы, в кавычках. Поэтому освобождать их будут порциями, думаю, растянут процедуру на максимально длительное время, чтобы не позволить талибам использовать этот неожиданный кадровый резерв, который может из тюрьмы выйти для того, чтобы талибы провели традиционное для них ежегодное весенне-летнее наступление.

- Ваш прогноз?

— Я думаю, что талибы будут пытаться продемонстрировать свои собственные боевые возможности в новых политических условиях, после сделки с США. Возможно, боевики попытаются атаковать какой-то крупный город, не исключаю, что тот же самый Кундуз, в очередной раз. Но, полагаю, афганские силовики в состоянии либо не допустить такой операции террористов, либо быстро её купировать.

- Значит, никаких аналогий с выводом из Афганистана советских войск не просматривается?

— Аналогий нет вообще, ситуация абсолютно не похожа на ситуацию 1989 года. Надо сказать: тогда, когда советские войска уходили из Афганистана, против Афганистана был весь мир, поскольку та власть, которая была в Кабуле, считалась коммунистической, поставленной Москвой. Практически все страны региона, кроме Индии, были против Афганистана. Сейчас против кабульского правительства только талибы и поддерживающая их часть пакистанского военно-спецслужбистского истеблишмента. Все остальные страны региона либо лояльны нынешней власти в Кабуле, правительству президента Мохаммада Ашрафа Гани, либо активно его поддерживают.