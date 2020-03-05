В среду, 4 марта, на внеочередном заседании Верховной Рады депутаты отправили в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и Кабинет министров Украины. На очереди — судьба директора НАБУ Артема Сытника и генпрокурора Руслана Рябошапки.
- Сергей, в последнее время НАБУ и Офис генпрокурора конфликтуют с ГБР. Вчера и.о. главы Госбюро расследований Ирина Венедиктова открыто обвинила Рябошапку в блокировании более тысячи уголовных дел. В чем причина конфликта между НАБУ и Офисом генпрокурора с одной стороны и ГБР с другой? За что там идёт борьба?
— Борьба за что обычно идет? За ресурсы и за влияние. Создали ряд ведомств, которые дублируют функции друг друга, Венедиктова об этом вчера говорила, что дела передаются из одного ведомства в другое в случайном порядке. Естественно, складывается ситуация, когда никто не знает, где заканчиваются его полномочия и начинаются полномочия смежников, начинается перетягивание одеяла.
Все эти люди имеют весьма сомнительную репутацию, особенно Сытник, которого официально признали коррупционером. Это же абсурд, когда руководитель Антикоррупционного бюро по суду признан коррупционером. По закону он должен быть отстранен от должности. Его с должности не убирают, потому что у него есть высокие иностранные заступники.
Эти заступники могут его просить в формате, в котором нельзя отказать, предпринимать определенные процессуальные действия, делать определенные политические заявления.
То же самое касается и Рябошапки, руководителя Генеральной прокуратуры. А кем их заменить, у Зеленского возникает проблема. То есть сама замена, как показали вчерашние голосования, не является проблемной, потому что минимум голосов, которые давала вчера партия «Слуга народа», — это 228. Плюс еще группы «Доверие» и «За будущее», которые можно подтягивать.
То есть можно любое кадровое назначение решить. Вопрос только в том, на кого менять, потому что скамейка запасных у Зеленского не то, что короткая. Она отсутствует как таковая.
Поэтому мы видели, когда проходили назначения в Кабинет министров, что взяли кого-то из правительства Януковича. В медицину поставили заслуженного, достаточно пожилого человека, но который вообще не политик (Илья Емец — ред.).
Если посмотреть другие назначения, то из людей Зеленского в правительстве это (вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины — ред.) Михаил Федоров.
В чем суть этого правительственного изменения? В том, что людей Пинчука поменяли на людей Ахметова. Их не поменяли на людей Зеленского, как должно было быть по логике. То есть президент имеет карт-бланш, и правильно сказал вчера Зеленскому этот одиозный депутат из партии Порошенко (Алексей Гончаренко — ред.), что это ваша персональная ответственность.
Но как Зеленский распорядится этой ответственностью, если у него нет людей, которым он может делегировать эти полномочия. Поэтому несколько министров не назначены до сих пор, в том числе и стратегически важных сферах: образование, культура, сельское хозяйство. И с одной стороны нет людей, а с другой нет понимания, что эти люди должны делать. И из-за этого идут договорняки, как получить голоса под земельную реформу и так далее…
То же самое происходит и с силовиками. Пока в силовом блоке доминирует Арсен Аваков. Естественно, Зеленский заинтересован в том, чтобы это влияние сбалансировать. Его друг детства (глава СБУ — ред.) Иван Баканов не тянет на эту функцию. Да, он пытается изображать сурового и хищного чекиста, но выходит это достаточно комично.
- Если вернуться к судьбе Рябошапки, можно ли сказать, что он действительно неприкасаем?
— Да нет никаких неприкасаемых. Все эти сказки о неприкасаемости распускают за деньги того же Рябошапки, люди, которые заинтересованы в том, чтобы он находился на этой должности.
- А отсутствие подвижек в уголовных делах, возбужденных в отношении Порошенко? может повлиять на его судьбу?
— В политическом плане судьба Рябошапки уже решена. Он не пользуется авторитетом в парламенте, он не пользуется доверием у прокуроров. И когда говорят, что за него Америка вписалась, мы же помним опубликованные записи разговоров Трампа с Зеленским, когда Зеленский говорил, что я назначу на 100% своего прокурора.
То есть не Трамп же говорил: назначьте Рябошапку, он наш парень. У Зеленского нет стопроцентно своих, поэтому он назначает кого попало. А потом эти кто попало начинают изображать из себя больших государственных деятелей: "за нами весь мир, за нами Америка" и так далее.
Хотя, повторюсь, это во многом случайный человек. И для администрации США он точно не является своим, таким, за которого стоило бы держаться.
Это миф, что в США за кого-то держатся. То есть, если американцы могут не особо церемониться с такими фигурами, как Хосни Мубарак (президент Египта 1981—2011. — Ред.), то говорить о Рябошапке просто смешно.