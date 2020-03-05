В чем причины конфликтов между руководителями силовых ведомств Украины, с какими кадровыми проблемами столкнулся Зеленский и как США оказывают влияние на властную вертикаль в других странах, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Сергей Белашко

В среду, 4 марта, на внеочередном заседании Верховной Рады депутаты отправили в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и Кабинет министров Украины. На очереди — судьба директора НАБУ Артема Сытника и генпрокурора Руслана Рябошапки.

- Сергей, в последнее время НАБУ и Офис генпрокурора конфликтуют с ГБР. Вчера и.о. главы Госбюро расследований Ирина Венедиктова открыто обвинила Рябошапку в блокировании более тысячи уголовных дел. В чем причина конфликта между НАБУ и Офисом генпрокурора с одной стороны и ГБР с другой? За что там идёт борьба?

— Борьба за что обычно идет? За ресурсы и за влияние. Создали ряд ведомств, которые дублируют функции друг друга, Венедиктова об этом вчера говорила, что дела передаются из одного ведомства в другое в случайном порядке. Естественно, складывается ситуация, когда никто не знает, где заканчиваются его полномочия и начинаются полномочия смежников, начинается перетягивание одеяла.

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Эти заступники могут его просить в формате, в котором нельзя отказать, предпринимать определенные процессуальные действия, делать определенные политические заявления.

То же самое касается и Рябошапки, руководителя Генеральной прокуратуры. А кем их заменить, у Зеленского возникает проблема. То есть сама замена, как показали вчерашние голосования, не является проблемной, потому что минимум голосов, которые давала вчера партия «Слуга народа», — это 228. Плюс еще группы «Доверие» и «За будущее», которые можно подтягивать.

То есть можно любое кадровое назначение решить. Вопрос только в том, на кого менять, потому что скамейка запасных у Зеленского не то, что короткая. Она отсутствует как таковая.

Поэтому мы видели, когда проходили назначения в Кабинет министров, что взяли кого-то из правительства Януковича. В медицину поставили заслуженного, достаточно пожилого человека, но который вообще не политик (Илья Емец — ред.).

Если посмотреть другие назначения, то из людей Зеленского в правительстве это (вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины — ред.) Михаил Федоров.

В чем суть этого правительственного изменения? В том, что людей Пинчука поменяли на людей Ахметова. Их не поменяли на людей Зеленского, как должно было быть по логике. То есть президент имеет карт-бланш, и правильно сказал вчера Зеленскому этот одиозный депутат из партии Порошенко (Алексей Гончаренко — ред.), что это ваша персональная ответственность.

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То же самое происходит и с силовиками. Пока в силовом блоке доминирует Арсен Аваков. Естественно, Зеленский заинтересован в том, чтобы это влияние сбалансировать. Его друг детства (глава СБУ — ред.) Иван Баканов не тянет на эту функцию. Да, он пытается изображать сурового и хищного чекиста, но выходит это достаточно комично.

- Если вернуться к судьбе Рябошапки, можно ли сказать, что он действительно неприкасаем?

— Да нет никаких неприкасаемых. Все эти сказки о неприкасаемости распускают за деньги того же Рябошапки, люди, которые заинтересованы в том, чтобы он находился на этой должности.

- А отсутствие подвижек в уголовных делах, возбужденных в отношении Порошенко? может повлиять на его судьбу?

— В политическом плане судьба Рябошапки уже решена. Он не пользуется авторитетом в парламенте, он не пользуется доверием у прокуроров. И когда говорят, что за него Америка вписалась, мы же помним опубликованные записи разговоров Трампа с Зеленским, когда Зеленский говорил, что я назначу на 100% своего прокурора.

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Хотя, повторюсь, это во многом случайный человек. И для администрации США он точно не является своим, таким, за которого стоило бы держаться.

Это миф, что в США за кого-то держатся. То есть, если американцы могут не особо церемониться с такими фигурами, как Хосни Мубарак (президент Египта 1981—2011. — Ред.), то говорить о Рябошапке просто смешно.