Зачем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приехал в Киев, что он может сделать для крымских татар на Украине и как это повлияет на отношения Анкары с Москвой? На эти и другие вопросы политолог Андрей Золотарев ответил в интервью изданию Украина.ру 3 февраля

Эрдоган прилетел к Зеленскому — обсудят Россию © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана.

По данным председателя группы дружбы Турции и Украины в Великом национальном собрании Турции Йылдырыма Тугрул Тюркеша, стороны планируют увеличить товарооборот между странами, так как $4 миллиарда (255,1 млрд рублей. — Ред.) товарооборота — «это ничто», а также затронуть политический аспект отношений.

В частности, речь идет о России, с которой Турция поддерживает союзнические отношения. В связи с этим она хотела бы взять на себя роль в решении некоторых спорных вопросов.

При этом стоит отметить, что перед вылетом в Киев Эрдоган в очередной раз заявил, что Анкара не признает присоединение Крыма к России.

Эрдоган будет использовать Украину в своих отношениях с Россией, и это нормально — политолог © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк - Андрей, на ваш взгляд, будет ли президент Турции пытаться использовать Украину в своих отношениях с Россией?

— Эрдоган будет придерживаться, как и белорусский президент, политики экономического прагматизма. То есть то, что Эрдоган не признает российского статуса Крыма, не мешает ему участвовать в совместных экономических проектах — достраивать тот же «Турецкий поток».

Вновь будут ритуальные заявления. Эрдоган умеет выдержать нужный баланс, не вдаваясь в крайности, но какого-то прорыва в украино-турецких отношениях, я думаю, ожидать не следует.

- А какие выгоды может получить Украина от сотрудничества с Турцией? И наоборот?

— На Украине, скорее всего, Эрдогана в большей степени интересуют рынки сбыта турецкой продукции, возможно, речь пойдет и о продукции оборонного характера — закупках турецких беспилотников, которые уже приобрела украинская армия.

Как я и говорил, мне кажется, что основная цель визита Эрдогана — это экономика. Но большего ему Зеленский предложить и не сможет.

Собственно, с украинской стороны такой же интерес — туризм, рынки сбыта. Украина остро нуждается в инвестициях, поскольку украинская экономика задыхается. Более того, это один из любимых коньков команды президента — привлечение иностранных инвестиций, — так что, возможно, об этом и пойдет речь.

Андрей Золотарев. Биографическая справка © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | Перейти в фотобанк - В программе визита также отмечается, что Турция продолжает следить за положением крымских татар на Украине. Как эта проблема может повлиять на отношения Анкары и Киева?

— Возможно, он будет оказывать какую-то финансовую помощь, но делать это будет осторожно, чтобы не испортить отношения с Россией по этому вопросу. Так что Эрдоган может заявлять что угодно, но он будет обходить острые углы и избегать таких действий, которые могут создать опасную ситуацию.

- Что конкретно он может сделать?

— Может помочь в обучении крымско-татарских студентов, направить какую-то материальную помощь на культурные цели, но не больше.

— А как вы считаете, изменилось ли отношение украинских властей к теме крымских татар при Зеленском?

— Собственно, если при [экс-президенте Петре] Порошенко это была одна из таких ритуально политических фишек, причем крымско-татарский канал ATR финансировался из бюджета, то сегодня бюджетное финансирование сворачивается, а это знаковая вещь.

Никто на словах не будет отказываться от этой темы, но, я думаю, она будет в политике Киева занимать куда меньшее место, чем при Порошенко.