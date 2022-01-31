Начало 2022 г. ознаменовалось очередным нагнетанием военной тревоги вокруг Украины и волнениями в Казахстане, пресеченными миротворческим контингентом ОДКБ. Налицо системный кризис постсоветского пространства, имеющий собственные исторические корни. И если Украина обязана своему существованию Ленину, то кто же создал Казахстан, каким мы его знаем.

Понятно, что в самой этой республике есть свой исторический миф о древнем казахском народе, про древнейшую «Орхоно-енисейскую» руническую письменность, датированную то ли VI, то ли VIII-X веками, о Великом Казахстане в конце концов, который был полноценным азиатским государством. И территории которого «оккупировала» сначала Царская Россия, а потом и Россия Советская. «По его принципам». Почему Путин назвал Ленина создателем Украины © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

Но все это несколько не соответствует действительности, поскольку и казахская нация, и государственная система этой Республики появилась только в начале XX века, в рамках советской, а если говорить конкретнее, то сталинской политики «коренизации».

Иосиф Виссарионович, стоит напомнить, в 1917-1924 году занимал должность народного комиссара по делам национальностей. И на этом посту развил весьма бурную деятельность, в буквальном смысле, по созданию новых национальностей.

Как известно изначально Сталин был сторонником «автономизации» национальных окраин. Однако при этом он считал, что автономия может быть весьма различной. В программной статье в «Правде» он писал еще в 1920-г.:

«От узкой, административной автономии (немцы Поволжья, чуваши, карелы) она переходит к более широкой, политической автономии (башкиры, татары Поволжья, киргизы), от широкой, политической автономии — к еще более расширенной ее форме (Украина, Туркестан), наконец, от украинского типа автономии — к высшей форме автономии, к договорным отношениям (Азербайджан)».

Как видим в таком подходе нет принципиальных отличий от ленинского плана федеративного устройства пролетарского государства, просто более «узкие» автономии получали статус в составе РСФСР, а более широкие — становились отдельными республиками СССР. При этом сталинские автономии могли эволюционировать в сторону большей самостоятельности, как бы вызревая в составе России.

Именно так обстояло дело с Казахстаном. В сталинском списке 1920- г. еще нет даже этого названия, но пройдет всего полтора десятка лет, и в составе СССР появится новая еще более расширенная форма широкой политической автономии. Как на самом деле Сталин относился к Украине © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

Однако для осуществления этих планов большевикам нужны были местные кадры. Вот как Сталин пишет об этом в той же статье, ставя в один ряд украинскую и киргизскую (т.е. в более поздней советской терминологии «казахскую») формы советских государств:

«Никто не станет отрицать, что Украина, Азербайджан, Туркестан, Киргизия, Башкирия, Татария и другие окраины, поскольку они стремятся к культурному и материальному процветанию народных масс, не могут обойтись без родной школы, без суда, администрации, органов власти, составленных преимущественно из местных людей.

Более того, действительная советизация этих областей, превращение их в советские страны, тесно связанные с центральной Россией в одно государственное целое, немыслимы без широкой организации местной школы, без создания суда, администрации, органов власти и пр. из людей, знающих быт и язык населения.

Но поставить школу, суд, администрацию, органы власти на родном языке — это именно и значит осуществить на деле советскую автономию, ибо советская автономия есть не что иное, как сумма всех этих институтов, облеченных в украинскую, туркестанскую, киргизскую и т.д. формы».В 1923 г. эти теоретические установки были реализованы в рамках нового курса на «коренизацию» советской власти в национальных окраинах, принятого XII съездом РКП(б). Сегодня практика коренизации получила известность благодаря интересу к украинской проблематике. Однако казахизация была ничуть не менее показательна, чем украинизация.

Правда, давалась она большевикам с куда меньшим успехом. Потому, что Украина все же обладала определенным однородным субэтносом русского народа. А вот с территориями, на которых сейчас находится Казахстан все было несколько сложнее. Не только Ленин. Почему Украина проигнорировала юбилей одного из своих отцов © realgazeta.com.ua

Начать стоит с того, что еще 100 лет назад никто о казахах не слышал. А были киргизы-кайсаки. Это была группа родоплеменных общностей, которая не воспринимала себя, как единое целое. И определялись исследователями в единое этническое сообщество они по схожести диалектов.

За дни недавних беспорядков в Казахстане российские читатели узнали новое для себя слово «жуз» или «джуз», которых в Казахстане — три. Старший, Средний и Младший, соответственно. Сложились окончательно они, если судить по российским историческим источникам в XVII веке.

Это как раз и есть те большие племенные объединения, пронизанные родственными связями. Представители разных жузов по отношению друг к другу не испытывают особой любви, да и в целом не считают себя некоей единой нацией.

В процессе бурных революционных событий и Гражданской войны, конечно, возникло такое «государство», как Алаш-Орда или Алашская автономия, которую учредили на Втором Общекиргизском (он же Общеказахский) съезде в Оренбурге в декабре 1917. Но просуществовало это государство, впоследствии, примкнувшее к Советской России, до 1920 года. А дальше последовал уже «сталинский нац-билдинг».

Заключался он в том, что Киргизская Автономная Советская Республика, входившая в состав РСФСР была переименована в Казакскую (через «к») АССР. Однако на этом переименования не закончились. Название «Казакская» вызывала ненужные ассоциации ведь республика возникла на территориях, на которых дислоцировались Уральское, Оренбургское Сибирское и Семиреченское казачьи войска. Не только Тарас Шевченко. Как внук последнего гетмана Украины вводил войска в казахские степи © Public domain

Постановлением ЦИК и СНК Казакской ССР от 5 февраля1936 года название было исправлено:

«Для более правильного произношения на русском языке слова «Qazaq» и в соответствии с казакским произношением этого слова в производных от него последнюю букву «к» в русском произношении и письменном обозначении слова «казак» заменить буквой «х», в соответствии с этим писать не «казак», а «казах», не «Казакстан», а «Казахстан» и т. п.».

В конце того же года, 5 декабря, автономная республика была выведена из состава РСФСР и стала республикой Союзного уровня. Или Казахской ССР.

Внедрение казахского языка в государственное делопроизводство Республики тоже натолкнулось на ряд проблем. Первой из них стала казахская письменность, которая даже на уровне алфавита была очень условным явлением. И в попытке создать некий единый стандарт советская власть металась от арабской вязи, через латиницу к кириллице.

В конечном итоге в республике все равно пришлось на руководящие должности ставить русских, выученных новому, стандартизованному казахскому языку. А простое русское большинство, которое, проживавшее на данных территориях, естественно без всякого энтузиазма воспринимало все эти советские «национальные» реформы. Впрочем, национализация элит, хоть и в меньших масштабах, продолжалась в той или иной форме все годы советской власти.

Но выглядело все это крайне странно. Не только Казахстан. Как 98-я дивизия ВДВ остановила гражданскую войну в Бессарабии © РИА Новости, И. Зенин / Перейти в фотобанк

На официальном уровне Казахстан был единой государственной единицей внутри СССР, с неким единым народом, единой казахской нацией. А на практике, деление на жузы просто ушло в тень, но никуда не испарилось. Более того, есть мнение, что советская власть контролировала территории Младшего жуза только «на бумаге», то есть, примерно никак и по принципу «мы к вам не лезем и вы не буяньте».

И все это, по большому счету последствия советской, а именно сталинской политики национального строительства или «коренизации». Которая совершенно искусственно соединила несколько крупных родоплеменных общин киргизов-кайсаков в нечто, что и назвали казахами, хотя самих казахов в целом, особо даже не спрашивали, хотят ли они такого объединения и воспринимают ли его как нечто нужное им.

А сверху советская власть накинула на это объединение, огромные территории, которые оторвали в том числе от России.

Алма-Ата, стоит напомнить, изначально была казачьей станицей под названием Верный, административным центром Семиреченской области, Астана же была крепостью Акмолинск.

Но советская власть решила, что ей нужна новая огромная республика с новой народностью, для которой и был создан определенный национальный миф, даны территории и развита инфраструктура. Однако, как и в случае с Украиной, подобная национальная политика неминуемо толкала СССР к распаду.