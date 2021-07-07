Вывод американских войск и их союзников из Афганистана близится к завершению. Так или иначе, но многие эксперты сразу же назвали этот вывод войск западной коалиции «поражением США» и провалом американской политики в Афганистане. Что, впрочем, и немудрено.

Договор о сокращении военного присутствия США на территории этой страны был подписан еще 29 февраля прошлого года между спецпредставителем Штатов по Афганистану Залмаем Хализадом и лидером «Талибана»*, муллой Абдулом Гани Барадаром. Изначально планировалось, что американский военный контингент покинет Афганистан в начале мая 2021 года. Но процессы несколько замедлились, и финальная фаза вывода войск приурочена к 11 сентября 2021 года, к годовщине терактов в Нью-Йорке, когда были уничтожены башни-близнецы. Афганский синдром. Бегство армии США или передача власти «Талибану»*? © AP, Rahmat Gul

Официальными целями военной операции Штатов было: свержение режима талибов, освобождение территории Афганистана от влияния талибов, а также пленение и суд над участниками «Аль-Каиды»*. И если с третьим пунктом были хоть какие-то явные результаты, все же Штатам удалось ликвидировать Осаму Бен-Ладена, то вот с «Талибаном» у американцев явно совсем не задалось. При том настолько, что переговоры Вашингтону пришлось вести не с официальным правительством страны в Кабуле, а именно с лидером афганской террористической организации.

Так или иначе, но война, которую Штаты инициировали еще в 7 октября 2001 года все же официально подходит к концу. И афганские повстанцы снова оказываются победившей стороной, несмотря на заявления представителей США о том, что они «принесли мир на эту землю» и «Афганистан никогда больше не будет плацдармом для террористов».

История Афганистана, это фактически история партизанского противостояния с самыми разными западными государствами начиная с XIX века, а именно с первой англо-афганской войны 1838-1842 года.

Важность этого государства в регионе трудно переоценить.

Афганистан — центр пересечения интересов арабских и европейских государств. Здесь рукой подать и до России. Более того, многие торговые пути Ближнего Востока были сосредоточены именно здесь. При этом в Афганистане традиционно было множество групп, настроенных на захват государственной власти самым радикальным путем. И на национально-освободительную войну без всяких компромиссов.

Собственно, неоднократные вторжения англичан, длившиеся в течение трех англо-афганских войн с 1838 по без малого 1919 годы, это борьба за контроль над всем регионом, ну и борьба с Россией в рамках «Большой Игры». Как потомки запорожских казаков установили русский порядок в Карабахе и окрестностях © Public domain

При том, что Российскую Империю, судя по всему, Афганистан как таковой особо не интересовал. Нам всегда куда интереснее была Персия. Однако, и «англичанке», которая, ясное дело, «гадит», нужно было противостоять на всех фронтах.

Тем более, что Афган под контролем Британии был угрозой радикализации уже наших, российских подданных, живущих на Кавказе и в Азии. А там народ тоже традиционно не слишком спокойный.

По словам политолога Андрея Серенко, «для британцев Афганистан был ценен даже не сам по себе, а в контексте обеспечения их интересов в других регионах Азии. Такой чемодан без ручки, который и нести тяжело, и бросить нельзя. Поэтому они вторгались, воевали, отступали и снова вторгались».

При этом, вся проблема, что британцев, что позднее советского ограниченного военного контингента, что, после этого США, заключалась ровно в одном. Невозможно эффективно воевать со страной, которая массово уходит в партизаны.

Если вспоминать британские сражения, то в массе своей, Королевские вооруженные силы довольно неплохо справлялись с регулярной афганской армией. Ну, за несколькими исключениями. Но вот когда в стране начиналось национальное протестное движение, то англичане были вынуждены отступать, и в буквальном смысле «земля горела у них под ногами».

Здесь достаточно вспомнить хотя бы бегство шестнадцатитысячной армии генерала Уильяма Эльфинстона в Индию. Из этой группы численностью 16 000 солдат спася только 1 человек, некий доктор Брайден, который и доложил о случившемся. «Надо ввести хотя бы один батальон». Как десантники из Одесской области погибли, возвращаясь из Карабаха © РИА Новости, Игорь Михалев / Перейти в фотобанк

По окончании Первой Мировой, и волны революций, довольно быстро Афганистан снова стал центром международных политических интересов. И точкой конфликта, уже между СССР и США в рамках «холодной войны».

В 1979 году советские войска несмотря на то, что руководство Союза всячески откладывало эту операцию, а Брежнев вообще заявлял, что «нам сейчас не пристало втягиваться в эту войну», входят в Афганистан. И находятся там до 1989 года, когда также оперативно выходят, заканчивая свою военную операцию.

Понятно, что тогдашних исламистов в Афганистане поддерживали США. В общем-то и сами Штаты это не слишком скрывают. Но эта поддержка хоть и была принята боевиками, однако они, естественно, не пошли по «западному пути» после ухода советских войск. Более того, в 1994 году появилось такое мощное военизированное и крайне радикально настроенное объединение, как «Талибан», которое и стало постепенно брать в свои руки власть в стране.

Проблема советской армии с Афганистаном по большому счету была примерно та же, что в свое время и у британцев.

Невозможно воевать там, где половина населения яростно партизанит. Да еще и регулярно снабжаются оружием и прочим необходимым «третьими странами».

К тому же, к 1989 году внутри СССР накопилось столько проблем, что было уже не до внешних миротворческих операций. Сам Союз начинал понемногу трещать по швам, а до его распада оставалась буквально пара лет. Впрочем, военные историки отмечают, что вывод наших войск, поскольку был проведен оперативно, обошелся практически без инцидентов.

Ну, а дальше было начало нулевых и уже силы США пришли в эту страну, чтобы через 20 лет выйти с её территории примерно с теми же результатами, что и предыдущие державы. И, судя по всему, примерно по тем же причинам. Как в Карабахе началась война между армянами и азербайджанцами © РИА Новости, Р. Мангасарян / Перейти в фотобанк

Если же говорить о последствиях вывода американских войск из Афганистана, то они будут весьма проблематичны, если не откровенно плачевны для очень многих сторон. В первую очередь пострадает вплоть до полного исчезновения нынешнее официальное правительство Афганистана в Кабуле. Оно держалось только на штыках западного военного контингента. Местных сил у Кабула не хватит.

Под угрозой распространения эмиссаров «Талибана» оказываются соседние с ним страны, в том числе такие члены ОДКБ, как Таджикистан. А талибы контролируют уже более 900 километров афганско-таджикской границы со своей стороны. Таким образом экспансия боевиков в перспективе грозит и России.

Ну и, даже безотносительно экстремисткой идеологии и того факта, что на территории Афганистана в последние несколько лет имеется огромное количество бывших сирийских боевиков ИГИЛ, еще одной террористической организации, пойдет вверх и рост наркотрафика. Поскольку наркотики являются одной из стратегических «бюджетных» статей афганских боевиков.

В общем, Афганистан опять превращается в «чемодан» без ручки, с которым нужно что-то делать. Но главное теперь, чтобы те, кто будет решать что именно делать с Афганистаном и как выучили, наконец, этот урок истории.