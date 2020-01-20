Мемориал «Яд ва-Шем» в очередной раз отказал в присвоении митрополиту Андрею Шептицкому посмертно звания «Праведник народов мира». Более того, его сотрудники предоставили чёткий аргументированный ответ, почему ему оно не положено

«Как вам известно, вопрос о награждении митрополита Андрея не раз поднимался и обсуждался специальной комиссией по присвоению этого почетного звания, — говорится в официальном ответе института «Яд Ва-Шем», подписанном руководителем сектора стран СНГ в отделе «Праведники народов мира» Катей Гусаровой. — Среди членов комиссии был и раввин Давид Кахане, который участвовал в обсуждении этого вопроса. Ввиду широко известных причин (сотрудничество с немецкими оккупантами, участие в создании дивизии СС «Галичина») комиссия не приняла положительного решения». Почему Министерство культуры Украины забыло про Львовский погром © matveychev-oleg.livejournal.com

При этом официальный представитель института отметила, что решение не окончательное и может подлежать пересмотру: «…Как и любое другое дело о спасении евреев в годы Второй мировой войны, которое было отклонено комиссией, дело митрополита Андрея можно вернуть на повторное рассмотрение, если будут получены неизвестные до сих пор документы и показания, которые по-новому освещают деятельность митрополита в период немецкой оккупации».

Для начала разберёмся, что это за звание — «Праведник народов мира» и кому оно полагается. Звание присуждается при соответствии следующим критериям:

1. Активное участие в спасении одного или нескольких евреев от опасности немедленного уничтожения или депортации в лагеря смерти.

2. Спаситель осознавал и подразумевал именно спасение еврея.

3. Действия спасителя не были мотивированы получением денежного вознаграждения или другой компенсации, как, например, переход спасаемого в другую веру, усыновление ребёнка и т. д., и если он брал деньги, то лишь для того, чтобы обеспечить успех спасения, а не с целью обогащения.

4. Существовала реальная опасность для спасавшего и его близких. В особых случаях принимается во внимание экономическое и общественное благополучие спасителя.

Всё вышеперечисленное подтверждается свидетельствами тех выживших, кому была оказана помощь, или наличием подходящих документов, подтверждающих факт спасения и его обстоятельства. Показания свидетелей являются не только необходимым критерием, но часто и единственным доказательством. Всего в нескольких случаях комиссия приняла в качестве обоснования архивные документы как достаточное доказательство. День в истории. 1 июля: украинские националисты организовали еврейский погром во Львове © из открытых источников

Разберёмся, насколько деятельность главы львовских греко-католиков соответствует этим критериям. Ведь именно его, а не, скажем, капеллана УПА* Ивана Гриньоха украинские униаты постоянно выдвигают на соискание этого высокого звания.

1. Участвовал ли митрополит в спасении евреев?

Да, участвовал лично.

Весь период оккупации Шептицкий и некоторые его священники укрывали евреев. Брат митрополита Климентий, настоятель монастыря, например, удостоился чести стать «Праведником народов мира», и к нему никаких вопросов не возникало. Известны имена спасенных Одеда Амаранта, Адама Ротфельда (Червонский в годы войны), Иосифа и Анны Подошиных и их сына Людвика.

Спасено еврейских детей от 50 до 150, по данным очевидцев, а по газетным и книжным публикациям — несколько сотен (у некоторых смелых авторов — тысячи).

В сентябре 1942 года Шептицкий принимает беглецов из гетто, сыновей раввина И. Левина (ему он предлагал спасение в июне 1941 года, но тот не смог воспользоваться и погиб в погроме), Курта и Натана, а также сыновей раввина К. Хамейдеса, Герберта и Леона, после чего священники митрополита скрывали их до конца войны.

Зимой 1943 года Цецилия Стерн-Абрахам и ее дочь Лилит получают убежище сначала во дворце Шептицкого, затем в монастырях и приютах его епархии. Бежавший из Яновского лагеря раввин Давид Кахане скрывается до конца войны в резиденции митрополита. До этого Д. Кахане переправил А. Шептицкому еврейские книги и религиозные реликвии, они также были спрятаны.

Приведенный список спасенных далеко не полон. Как на самом деле относились к евреям в Польше накануне Второй мировой войны © commons.wikimedia.org, Bundesarchiv, Bild 119-5592-14A / CC-BY-SA 3.0 | Перейти в фотобанк

В 1963 году один израильтянин сообщил в мемориальный музей «Яд ва-Шем», что в годы Холокоста его спас украинец во Львове. Спустя три года спасённый подал туда официальную просьбу воздать положенные почести своему спасителю. Отдел праведников Израильского института Катастрофы и Героизма национального мемориала Катастрофы (Холокоста) и Героизма «Яд ва-Шем» завел папку за номером 421 — дело о присвоении звания «Праведник мира» украинцу Андрею Шептицкому. Обсуждать его начали в 1967 году.

2. Осознавал ли митрополит, что спасает именно евреев?

Более чем осознавал.

В письме папе римскому Пию ХII от 29 августа 1942 года Шептицкий писал:

«Немецкий режим, может быть, злее большевистского, он поистине дьявольский. Нет дня, чтобы не происходили наистрашнейшие преступления… Евреи их первые жертвы. Число евреев, убитых в нашей маленькой стране, вероятно, превышает 200 000…

Власти поначалу пытались сфабриковать документы, которые могли бы доказать, что авторами убийств были местные жители или полицаи. Но с течением времени они начали убивать евреев на улицах на глазах всех людей и без всякого стыда…

Я протестовал пастырским посланием против убийств, послание было конфисковано, но прочитано пять или шесть раз на собраниях священников… Я также протестовал в письме, адресованном Гиммлеру, и пытаюсь повлиять на молодежь, чтобы не записывалась служить в полиции, где придется действовать против собственной совести…

Все мы предчувствуем, что режим террора расширится и с еще большим давлением направится против… христиан. Палачи, привыкшие убивать евреев, тысячи невинных людей, привыкли к виду крови и жаждут кровопролития».

3. Были ли действия спасителя мотивированы получением денежного вознаграждения или другой компенсации, как, например, переход спасаемого в другую веру, усыновление ребёнка?

Вот тут возникает первый вопрос. Преподобный Марко Стек, который, вероятно, был связным между монастырем святого Юра (резиденцией митрополита) и другими монастырями во Львове и его окрестностях передавал пожелания, чтобы спасенным детям давали справки о крещении, украинские имена, а затем распределяли их по мужским и женским монастырям и детским домам. И это выполнялось многими настоятелями. Таким образом многие еврейские дети, спасённые в униатских монастырях, были крещены. Последний путь СС «Галиция»: унтерменши в героическом мифе © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

4. Существовала ли реальная опасность для спасавшего и его близких?

Да, существовала, но митрополит Андрей от нее уходил, причем очень оригинальным образом — всячески поддерживая и благословляя погромщиков и убийц.

Вот лишь некоторые факты, которые не пытаются опровергать даже самые последовательные апологеты Шептицкого.

Так, например, в самый разгар львовского погрома в июне-июле 1941 года к Шептицкому пришел его друг и главный раввин Львова профессор Иезекиль Левин с просьбой повлиять на убийц: «Спасите тысячи жизней!» Шептицкий выразил надежду, что толпа скоро успокоится, и предложил Левину личное спасение в его резиденции. Левин отказался, на обратном пути был схвачен на улице и затем убит в тюрьме после публичных пыток.

А 1 июля митрополит писал: «Мы приветствуем победоносную немецкую армию, которая освободила нас от врага». Он призвал свою паству быть верными Богу и правительству новой Украины во главе с Я. Стецько. Знал ли Шептицкий, что именно Стецько являлся идеологом погрома, а немецкие его покровители не мешали оуновской милиции убивать евреев? Однозначно знал!

25 июля 1941 года был первым из «Дней Петлюры» — трехдневного погрома, в котором убито примерно две тысячи евреев. Львовское радио передает не проклятия церкви в адрес убийц-садистов, а призыв её главы Шептицкого к украинскому населению помогать немецким властям. Крестьян митрополит просит обеспечивать немецкую армию продуктами в благодарность за избавление от большевистского ига.

8-15 октября 1941 года во Львове происходит выделение «еврейского квартала» и переселение в него, сопровождающееся уничтожением 5000 евреев. В последний день этой карательной акции Шептицкий не осуждает её, а пишет польскому католическому архиепископу Львова Болеславу Твардовскому: «Безнаказанно действуют большевики-партизаны и жидовские банды».

Когда в апреле 1943 года происходит акция уничтожения еврейских полицейских и их семей, Шептицкого посещают высшие чины СС и руководитель германской разведки адмирал Канарис, чтобы заручиться поддержкой в деле создания украинской дивизии СС «Галичина». День в истории. 1 ноября: умер глава украинской церкви, приветствовавший Николая II, Гитлера и Сталина © Public domain

Будущий командир дивизии полковник СС Бизанц передал митрополиту 300 тыс. злотых от генерал-губернатора Польши (куда входила Галиция) г. Франка. Бизанц отрапортовал, что митрополит Андрей проявил заинтересованность в создании дивизии и поручил епископу Иосифу Слипому провести церемонию присяги. До отправки на фронт эта дивизия в течение года выискивала и уничтожала в городе и окрестных лесах сбежавших от казней евреев.

Кстати, история отношений самого адмирала Канариса с евреями чем-то похожа на историю Шептицкого.

По данным израильского историка Дани Орбаха, шеф германской разведки спас от уничтожения более 500 евреев, переправив их в основном в Испанию и Португалию как агентов абвера. Среди спасённых им числится и духовный лидер иудаистского религиозного течения любавических хасидов (Хабад) ребе Йосеф Ицхок Шнеерсон, вывезенный офицерами абвера в начале 1940 года из Варшавы в Берлин, а оттуда в Ригу и далее через Швецию в США.

Представители Хабада неоднократно подавали официальное прошение в израильский Национальный мемориальный центр Холокоста Яд ва-Шем с просьбой признать Канариса праведником народов мира. Яд ва-Шем отказался признать Канариса праведником на основании того, что подчинённые Канарису части абвера были причастны к убийству евреев.

Выдвигающий кандидатуру Шептицкого на соискание звания «Праведника народов мира», он же спасенный Давид Кахане — до войны известный львовский раввин и педагог, кандидат на должность раввина в Войске Польском, в войну — узник Львовского гетто и Яновского концлагеря, после войны — главный раввин израильских военно-воздушных сил и главный раввин в Буэнос-Айресе. Кроме того, рав Давид являлся членом той самой комиссии, которая присуждает это звание.

Когда дошло до голосования в 1981 году, то из 13 членов комиссии двое воздержались (среди них, судя по протоколу заседания, и сам рав Кахане), пятеро высказались за присуждение звания и шесть — против. Отказать! Большинством в один голос! 7 сентября 1984 г. Скончался самопровозглашенный униатский патриарх Иосиф Слипый © commons.wikimedia.org, Rev Fr. Ivan Dacko

Комиссия собиралась для обсуждения дела Шептицкого в 1967 году (дважды), в 1979, 1981, 1984, 1990 годах и еще не раз. К середине 1996 года набралось 12 заседаний, а потом еще и еще. И всегда — отказ.

Ибо нельзя, спасая одних, поддерживать убийц их же соплеменников. И это урок для нынешних украинских властей, которые в том же киевском Бабьем яру ставят памятники и жертвам Холокоста, и идеологам уничтожения евреев.

P.S. Подлинные убеждения Шептицкого так и остались загадкой. Но есть несколько писем, которые никуда не денешь.

Еще в марте 1914 года Шептицкий отправил Николаю ІІ тайное послание, в котором уверял императора в своей верности и называл его «объединителем славянства»:

«Православно-католический митрополит Галицкий и Львовский, много лет желающий и готовый ежедневно жертвовать своей жизнью за благо и спасение Святой Руси и Вашего Императорского Величества, повергает к ногам Вашего Императорского Величества сердечнейшие благопожелания и радостный привет по случаю завершающегося объединения остальных частей Русской Земли» (опубликовано в газете <Новое время>, Петроград, август 1917, цит. по Семен. В. Савчук і Юрій Мулик-Луцик Історія Української Греко-Православної Церкви в Канаді т 2 С 619).

23 сентября 1941 года после взятия Киева он направил Гитлеру письмо, в котором заявил:

«Ваше Превосходительство! Как глава Украинской греко-католической церкви, я передаю вашему превосходительству мои сердечные поздравления по поводу овладения столицей Украины, златоглавым городом на Днепре — Киевом. Видим в вас непобедимого полководца несравненной и славной германской армии. Дело уничтожения и искоренения большевизма, которое вы себе, как фюрер великого германского рейха, взяли за цель в этом походе, обеспечивает вашему превосходительству благодарность всего христианского мира. День в истории. 26 февраля: родился крестный отец Майдана © commons.wikimedia.org, Олег Чупа

Украинская греко-католическая церковь знает об истинном значении могучего движения германского народа под вашим руководством. Я буду молить Бога о благословении победы, которая явится залогом длительного мира для вашего превосходительства, германской армии и германской нации». (Сергійчук, М. Ліквідація УГКЦ (1939-1946). Документи радянських органів державної безпеки, Том 1. Київ, 2006. — С. 179).

После освобождения Львова Шептицкий пишет такое письмо: «Правителю СССР, главнокомандующему и великому маршалу непобедимой Красной Армии Иосифу Виссарионовичу Сталину привет и поклон.

После победоносного похода от Волги до Сана и дальше вы снова присоединили западные украинские земли к великой Украине. За осуществление заветных желаний и стремлений украинцев, которые веками считали себя одним народом и хотели быть соединёнными в одном государстве, приносит вам украинский народ искреннюю благодарность.

Эти светлые события и терпимость, с которой вы относитесь к нашей церкви, вызвали и в нашей церкви надежду, что она, как и весь народ, найдёт в СССР под вашим водительством полную свободу работы и развития в благополучии и счастье. За всё это следует вам, верховный вождь, глубокая благодарность от всех нас». (Архив Президента РФ. Ф. 3. Оп. 60. Д. 9. Л. 94-95).

И последнее. Всего за время нацистской оккупации было уничтожено 98% львовских евреев…

* Деятельность организации с таким названием запрещена на территории РФ