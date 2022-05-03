Восемь лет Донецк живет в постоянном напряжении. После начала спецоперации российских войск напряжение значительно возросло – но город продолжает жить и даже, насколько это сейчас возможно, развиваться

Столица Донецкой Народной Республики — это мегаполис. По крайней мере в сравнении с другими городами республики.

До 2014 года вместе с Макеевкой, примыкающей вплотную к Донецку, агломерация насчитывала почти полтора миллиона жителей. На Украине на численности населения крупнее были лишь Харьковская и Киевская агломерации.

Среди других крупных городов региона — Мариуполь, в котором до февраля 2022 года жили около 500 тысяч человек.

Донецк обладает всеми признаками города-миллионника, несмотря на восемь лет лихолетья. Находясь в Донецке, с первого взгляда его трудно отличить от крупных российских городов. Более того, состоянию центра города могут позавидовать многие областные центры России. «Мы уезжали максимум на две недели»: рассказ об эвакуации из Донецка

С момента основания Донецкой Республики местные власти испытывают хроническую нехватку средств на благоустройство, но в запустение город не пришел. Всеми силами власти стремятся сохранить былую красоту, и, надо признать, у донецких коммунальщиков это хорошо получается.

Город удивительно чист. Здесь в равной степени можно похвалить как самих дончан, так и сотрудников коммунальных служб. Первые не мусорят, вторые каждое утро выходят на улицы и приводят их в порядок. Даже сейчас, когда по всей линии фронта идут тяжелые бои, а большинство мужчин защищают родной край с оружием в руках, традиционные весенние городские работы не прекращаются. Коммунальщики красят ограждения, дорожные рабочие латают ямы на дорогах. Вот только на этих работах мужчин заменили женщины и старики.

В Донецке работают многие рестораны. Готовят здесь на высшем уровне.

- Мы сейчас не можем предложить Вам пасту с мидиями, — разводит руками официантка Настя, - мидий нет. Возьмите лучше карбонару, у нас она лучшая в городе!

Настя не обманывает: паста «Карбонара» оказывается не хуже, чем в лучших заведениях Москвы. А вот цена приятно удивляет: в Москве такая порция будет стоить минимум вдвое дороже. То же самое можно сказать и про доставку еды — в Донецке она тоже есть.

Если же зайти в донецкий супермаркет, обнаружится, что дефицита продуктов тоже нет. Да, цены на некоторые товары кусаются, но пустых полок нет. Продукты в основном российского или местного происхождения, попадаются и белорусские. Где-то даже украинские.

Курильщикам тоже переживать не стоит: в Дебальцево работает табачная фабрика, обеспечивающая сигаретами ДНР и ЛНР. Можно купить и российские сигареты, но это дорого — около 400 рублей за пачку. Почему бомбят Донецк и что делать с Мариуполем? Взгляд из Донбасса © Украина.ру

В Донецке прекрасно работают и сотовая связь, и даже 4G-интернет. Созданный республиканскими властями оператор «Феникс» отлично справляется со своими задачами.

Да, здесь не работают приложения такси — заказывать машину нужно по телефону. Чтобы пополнить баланс на телефоне, нужно покупать карточки пополнения. Нет онлайн-банкинга, хотя банкоматы и терминалы безналичной оплаты все же есть — эту услугу предоставляет Центральный Республиканский банк. Но это всё фактически в прифронтовом городе!

В целом город продолжает жить. Подтверждают это и красивые молодые девушки, одна за другой заходящие в маникюрный салон в центре города — под аккомпанемент артиллерийской канонады. Ноготочки — по расписанию!