Традиционно май на Украине был временем буйного цветения природы, соловьиных трелей, шашлыков на природе и работ на приусадебных участках. В этом же году, по понятным причинам, украинцев более всего волнует вопрос о сроках окончания военных действий и перспективах возвращения к мирной жизни

Если в начале апреля в Офисе президента Зеленского украинцев успокаивали, заявляя, что военные действия завершатся в мае, то сейчас советник главы Офиса Алексей Арестович обещает в мае-июне поставки нового западного вооружения и скорое контрнаступление ВСУ.

Жители освобожденных территорий Украины получили денежную помощь от РФ © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк Лиз Трасс заявляет, что война может длиться до десяти лет и не исключает ядерных ударов. Однако британское издание The Guardian полагает, что в мае наступит переломный момент в боевых действиях. «Решающий период наступит примерно в следующем месяце, когда прибудет [на Украину] последняя волна западного оружия, включая американские гаубицы, немецкие и британские зенитные системы», — пишет издание.

Военное положение на Украине было очередной раз продлено — до 25 мая. Продлевать его по закону далее будет нельзя. Придется либо объявлять войну, либо отменять военное положение. В такой ситуации у киевских властей остается выбор: либо отменять для граждан все ограничения, связанные с военным временем и демобилизовать резервистов, либо объявлять войну и лишаться кредитов, либо менять сам закон. Скорее всего, выберут третий вариант.

В Министерстве социальной политики Украины заявляют, что с мая не все внутренне перемещенные лица смогут получать материальную помощь от государства в условиях военного положения. По словам министра социальной политики Марины Лазебной, финансовую помощь с мая 2022 года будут предоставлять только двум категориям переселенцев в Украине: тем, кто уехал из зоны продолжающихся активных боевых действий и не могут вернуться, а также тем, у кого разрушено или повреждено жилье. Иными словами, с мая прекращаются выплаты, например, киевлянам, выехавшим на западную Украину, так как под Киевом не идут боевые действия, в том случае, конечно, если их имущество не повреждено или не разрушено ранее. Внутренне перемещенные лица могут получать ежемесячную официальную помощь от государства: 2000 грн (6000 р.) на взрослого и 3000 грн (9000 р.) на ребенка и человека с инвалидностью. Однако украинцы жалуются, что мало кому удается реально получить даже эти деньги, поскольку сам процесс превращен в бюрократическую волокиту.

Немногие могут себе позволить ежедневный душ и теплый клозет. С чем столкнулись украинцы в Европе © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк Денис Шмыгаль также докладывал Зеленскому, что с мая придется существенно сокращать все социальные выплаты из-за недовыполнения бюджета. Значительная часть украинских предприятий работу прекратила, соответственно, налогов они не платят. Надежда только на западные кредиты.

В то же время Херсонская область, подконтрольная войскам РФ и ДНР с 1 мая переходит на рубли, хотя гривна будет параллельно использоваться еще 4 месяца

В мае на Украине также ожидается топливный кризис, как результат ударов по хранилищам топлива. Почти все запасы и западную помощь топливом направляют на нужды ВСУ, игнорируя требования даже аграриев, не говоря уже о частном транспорте. Если сейчас цены на заправках доходят до 45 гр за литр бензина (более 130 рублей), то в мае, как ожидается, литр будет стоить 50-55 гр. (более 160 рублей).

Из хороших новостей можно отметить только то, что за оплату коммунальных услуг в мае беспокоиться не стоит. Кабмин Украины отложил пересмотр тарифов до окончания военного положения. Ранее говорилось, что тарифы на электроэнергию должны были вырасти вдвое с мая 2022 г. Однако даже по нынешним ценам около половины украинцев не платят за комуналку, так как потеряли источники доходов или вообще выехали из страны. В Киеве также обещают не повышать пока цену на горячую воду, как было запланировано.

Комфортабельное бомбоубежище по цене элитного жилья. Новые тенденции в торговле недвижимостью в Киеве © РИА Новости, Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

В целом же, по подсчетам украинских экономистов, Украина может недополучить в текущем году 71% урожая баклажанов, 68% помидоров, 58% перца, 46% лука, 45% огурцов, 39% кабачков, 38% моркови, 38% картофеля, 35% свеклы и 32% капусты.

Однако погода должна порадовать украинцев, не затронутых буднями войны. По прогнозам синоптиков в мае средняя температура будет на 1,5 градуса выше нормы (в среднем 15-18 градусов тепла). Периодически будут заходить дожди с перерывами в один-два дня.

Единственное, что сложно прогнозировать — ход российской специальной операции и степень вовлеченности стран НАТО в боевые действия на Украине. Простым же украинцам можно пожелать только пережить следующий месяц без потерь