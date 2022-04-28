Запад во главе с США фактически объявил торговую и финансовую войну России, при этом Соединённые Штаты за счёт Украины намерены максимально истощить нашу страну

Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 28 апреля.

«Началась торговая и финансовая война»

Палата представителей США приняла закон, позволяющий конфисковывать активы иностранцев, если средства получены за счет поддержки руководства РФ или незаконных действий. Арестованные активы, согласно проекту, могут быть направлены на восстановление Украины и гуманитарную помощь гражданам страны.

Фактически грабеж начался, считает обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов. Это лишний раз доказывает, что байки о священном праве частной собственности в Америки, которые нам рассказывали столько лет, — это действительно не более чем байки.

При этом мы видим, что Америка, Европа и МВФ и так накачивают Украину оружием, финансами и ресурсами. Владимир Корнилов: Я понимаю, зачем мы предупреждаем Украину об ударах по Киеву, но не понимаю, почему мы их не наносим © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Вопрос не в том, как это поможет Украине, а в том, как это разрушает все мифы и легенды, которые мы слышали о Западе. Если кто-то верил в нечто похожее, пусть убедится, как это происходит на деле», — заявил Корнилов.

Также он отметил, что сейчас рассматривается вопрос ответных мер в таком же духе. В целом, уверен политолог, началась торговая и финансовая война.

«Разрушает последнее доверие к доллару»

Российское руководство и Центробанк уже сообщали, что будут подаваться иски на сам факт замораживания российских денег на счетах в зарубежных банках, напоминает политолог и экономист Андрей Суздальцев.

По его словам, российское руководство не скрывает, что замораживание наших золотовалютных резервов общей суммой в 300 млрд долларов является кражей. Это уже привело к тому, что Россия переводит торговлю энергоносителями на рубли, отказывается от долларов и евро.

«Этот законопроект — очередная попытка давления на Россию. Он будет принят. Это просто-напросто разрушает последнее доверии к доллару как к резервной валюте.

Получается, что любое государство, которое хранит на счетах в зарубежных банках свои золотовалютные ресурсы, может не только лишиться своих денег, потому что оно чем-то не понравилось Вашингтону, но Вашингтон будет использовать эти деньги в своих интересах», — рассказал Суздальцев. Андрей Суздальцев: США уже финансируют войну против России российскими же деньгами © Владимир Трефилов

При этом Россия, добавил он, готова к этой войне, но подобные действия США будут все больше раскалывать финансовую систему.

«Будут формироваться свои финансовые инструменты и финансовые рынки. Если крупнейшие государства мира занимаются финансовым терроризмом, никакое использование доллара как резервной валюты невозможно», — убеждён экономист.

Задача США — истощить Украину

Для руководства США сегодня основная цель и задача украинского государства и его остатков не мир, не мирные переговоры, а максимальное истощение российских вооруженных сил, заявил политический обозреватель, член Общественной палаты города Москвы Александр Асафов.

В США хотят затянуть ход боевых действий и максимально истощить, а для этого не жалко ничего.

«Не жалко и Молдавию, на которую они давят для того чтобы открылась еще одна болевая точка в Приднестровье, которая бы потребовала отвлечения российских вооруженных сил, которая бы создала еще один контур напряжения, который влияет на ход переговоров», — уверен эксперт. Александр Асафов: После разгрома донбасской группировки Киеву будет не до провокаций © РИА Новости, Владимир Трефилов

В целом же, отмечает Асафов, чем дальше идет спецоперация, чем ближе ликвидация так называемой «донбасской группировки», тем меньше будет провокаций и военных преступлений.

Сможет ли Европа обойтись без российского газа?

Сейчас Европа рассматривает разные варианты введения санкций против российских нефти и газа, в результате чего им придется спешно искать замену. При этом «зелёная энергетика», на которую делали ставку в ЕС, не может компенсировать нехватку газа, поясняет эксперт финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Даже в среднесрочной перспективе заместить за счет «зелёной» энергетики российские углеводороды будет невозможно — это слишком большие объемы. Игорь Юшков: Запад загнал себя в ловушку «зеленой» энергетики и не может из нее выбраться © РИА Новости, Нина Зотина

«Здесь благоприятный сценарий, если в течение нескольких лет ты будешь развивать возобновляемую энергетику, и частично газ будешь замещать другими видами энергии — ветряной и солнечной, а частично найдешь каких-то альтернативных поставщиков, тогда есть шанс снизить зависимость от российских поставок», — рассказал Юшков.

А полностью перейти на возобновляемые источники энергии возможно не ранее, чем к 2030-2035 годам, добавил эксперт.