В телеграм-канале «Новости Одесса Украина» опубликовали пост-инструкцию, как безопасно выехать заграницу и не стать жертвой торговцев людьми. Это сообщение было немедленно удалено (примерно в 12:45 в пятницу, 15 апреля), но мы успели с ним ознакомиться

Алексей Мухин: Украинские «беженцы» привезут в Европу торговлю оружием, органами и людьми © РИА Новости, Владимир Трефилов

Так, среди рекомендаций для украинцев, которые выезжают заграницу содержаться простые правила безопасности:

— пользоваться услугами официальных перевозчиков;

— не надевать броскую одежду, спрятать все нательные украшения;

— никому не сообщать о своих ценных вещах;

— договориться с родственниками о кодовом слове на случай беды;

— никому не отдавать свои документы ни под каким предлогом.

На Украине заявили об изменении стратегии России, потери Украины, миллионы беженцев и работорговля. Хроника событий на Украине на 11:00 28 марта © REUTERS, Umit Bektas

Население Украины назначили «живым щитом», бункерная жизнь Зеленского. Итоги 7 апреля на Украине © AP, Rodrigo Abd

Проблема торговли украинцами стоит остро уже много лет. Возникла она после распада СССР и Украина стала одной из главных стран в этой печальной статистике. По данным Международной организации по миграции с 1991 года более 230 000 украинцев стали жертвами торговли людьми в Украине, что сделало эту страну одним из главных источников «живого товара» для европейских государств. В нынешней ситуации проблема может выйти на новый мировой уровень.