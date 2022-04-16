Авторы сообщают, что за последние 3 года в рабство заграницей попали более 50 тысяч украинцев. За последние два месяца дельцы черного рынка в Европе активизировались и воспользовались лавиной украинских беженцев. Удалили сообщение модераторы телеграм-канала, на который подписаны почти 180 тысяч человек, видимо, из соображений, чтобы не нагнетать ситуацию и не освещать масштабы проблемы.
Так, среди рекомендаций для украинцев, которые выезжают заграницу содержаться простые правила безопасности:
— пользоваться услугами официальных перевозчиков;
— не надевать броскую одежду, спрятать все нательные украшения;
— никому не сообщать о своих ценных вещах;
— договориться с родственниками о кодовом слове на случай беды;
— никому не отдавать свои документы ни под каким предлогом.
На проблему торговли украинцами-беженцами обратили внимание в Европе еще в марте. Польская газета «Wyborcza» регулярно пишет на эту тему. В мартовском номере польское СМИ сообщило: «19-летняя украинка бежала из раздираемой войной страны в Польшу. Она не знала языка, она никогда не была здесь. Она пришла к 46-летнему мужчине, который предложил свою помощь через интернет-портал. Когда девушка пришла к нему в квартиру, он ее изнасиловал. История, раскрытая полицией, произошла во Вроцлаве. Мужчина был арестован. Для предотвращения ситуаций эксплуатации беженцев, прибывающих в Польшу, полиция создала листовку на польском и украинском языках. Это информация о торговли людьми и исчезновении беженцев». Именно Польша приняла больше всего беженцев из Украины — 2,76 млн человек. И именно Польша может стать европейским центром по торговле украинцами. Польские власти уделяют этому большое внимание. «Был создан даже специальный отдел в полиции: "Центр поиска пропавших без вести" Главного управления полиции, который открыл специальный телефонный номер и электронный почтовый ящик, где вы можете передать и получить информацию и помощь в ситуациях, связанных с исчезновением людей, которые пересекли польскую границу, спасаясь от войны», — пишет газета Wyborcza.
Тем временем Управление Верховного комиссара по вопросам беженцев подозревает волонтерскую программу Homes for Ukraine в содействии торговле людьми. Речь идет об организации, которая помогает украинским беженцам в Великобритании найти жилье. Информация распространяется в социальных сетях, форумах и не контролируется официальными миграционными и государственными соответствующими службами. В этом состоит и риск: проконтролировать правонарушения в этой сфере нет возможности. Кроме того, по закону для получения визы Великобритании украинцам нужен «спонсор», в отличии от других стран Восточной Европы. На поиски такого попечителя уходит время, а злоумышленники под видом «спонсора» склоняют украинок к сексуальным услугам.
Проблема торговли украинцами стоит остро уже много лет. Возникла она после распада СССР и Украина стала одной из главных стран в этой печальной статистике. По данным Международной организации по миграции с 1991 года более 230 000 украинцев стали жертвами торговли людьми в Украине, что сделало эту страну одним из главных источников «живого товара» для европейских государств. В нынешней ситуации проблема может выйти на новый мировой уровень.