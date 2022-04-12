Островное государство Шри-Ланка объявило дефолт по внешним обязательствам. Министерство финансов страны уже заявляет о приостановке выплат по всем внешним долгам, потому что не располагает иностранной валютой и не в состоянии погасить текущие платежи

«Политикой министерства станет замораживание выплат по всем долгам на определенный период времени для правильной реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономических преобразований, поддержанных Международным валютным фондом», — официально прокомментировали эту кризисную ситуацию в ланкийской столице Коломбо.

Шри-Ланка должна была выплатить кредитором текущий транш на сумму 51 миллионов долларов. Это небольшие по нынешним временам деньги, однако казна островной страны оказалась совершенно пустой. Денег не хватает даже на самое необходимое. Согласно данным Организации объединенных наций, 22 миллиона жителей страны страдают от нехватки продовольствия, топлива, медикаментов, перебоев в электроснабжении и стремительного роста инфляции. Майданы Пакистана. Круги украинского кризиса расходятся по планете © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

В Коломбо и северной столице Шри-Ланки, городе Джафна, уже вторую неделю проходят многотысячные демонстрации против очередного повышения цены на хлеб и бензин — потому что у людей нет средств на еду. А автомобили и мопеды простаивают на улицах — заправить их просто не на что. Инфляция съела все сбережения, а предприятия массово закрываются из-за экономического кризиса, усиливая уровень безработицы.

10 апреля в Индию начали прибывать лодки с беженцами из Шри-Ланки. Молодежь, дети, женщины и старики пытаются пересечь пролив, пройти по болотистым лагунам Адамового моста, и добраться по ним до материка, объясняя, что они жестоко страдают от голода, а провизия отпускается в Джафне по спекулятивной цене, недоступной для простых горожан.

Кризис на Шри-Ланке назревал давно, и эксперты предупреждали о нем еще в разгар коронавирусной пандемии. Ланкийские власти реформировали экономику по рекомендациям все того же Международного валютного фонда, которые и привели ее к катастрофическому коллапсу. За минувшие десятилетия страна впала в зависимость от кредиторов, производство практически не развивалось, а туризм не смог выправить ситуацию, несмотря на все прелести жарких цейлонских пляжей.

Глобальный рост цен на продовольствие и топливо, стартовавший во время ковида, окончательно добил Шри-Ланку. Однако западные издания предпочитают связывать его с боевыми действиями на Украине. Бесхитростно продвигая мысль, что в бедах ланкийцев виноваты «северные варвары» из далекой России. Хотя украинские события только подстегнули глобальные кризисные явления, которые накапливались в течение многих лет, и являются очевидным признаком коллапса господствующей системы. Украинцы в «биопузырях» наводнили Шри-Ланку © ссо, pixabay

Похожая ситуация складывается в другой бедной стране Третьего мира — латиноамериканском Перу. В последние дни там проходили массовые акции протеста из-за роста цен на топливо и удобрения, которые больше напоминают уличные бои, и унесли жизни как минимум четырех человек. Перуанские фермеры не могут купить удобрения, резко подорожавшие на фоне войны в Восточной Европе — в том числе, по причине санкционных ограничений на деятельность компаний из Белоруссии и России. Это грозит стране голодом, а неолиберальные медиа, опять-таки, настойчиво предлагают ее жителям ненавидеть за происходящий хаос далекую Российскую Федерацию.

Все это представляют собой тлеющие огни глобального кризиса, которые со временем могут превратиться в единый большой пожар. Причем, все могут увидеть, что от него нельзя будет укрыться ни на райских тропических островах, ни среди андских высокогорий — как наивно надеются убегающие от войны хипстеры.

«Шри-Ланка объявила дефолт по внешним обязательствам. Событию предшествовали массовые протесты в связи с повышением цены на продукты и топливо. Правительством даже было объявлено чрезвычайное положение. Также чрезвычайное положение и комендантский час в Перу, на другом континенте.

Из мировой экономики выпадают самые неустойчивые элементы, но очевидно в ближайшее время за ними пойдут и более благополучные. Без помощи крупных экономик такие страны не вытянут. Формируется та самая многополярная система, которую прогнозировали многие. Но будущие полюса ещё поборются между собой.

Многие, наверное, считают, что неизбежный мировой кризис можно пересидеть в уютных маленьких тропических странах. Тепло, туристическая инфраструктура, улыбчивое население. К сожалению, нет, не пересидим», — пишет об этом журналист Игорь Димитриев.

Политика Соединенных Штатов Америки направлена в этой ситуации на то, чтобы списать кризис капитализма на украинскую войну. Американские власти рассказывают своим согражданам про «подорожание Путина», заявляя о том, что в повышении цен на бензин виноваты именно российские власти. Хотя, невзирая на тотальную пропаганду, такой прием воспринимается большинством американцев достаточно иронично — что выражается в рекордном падении политического рейтинга президента Джозефа Байдена. Олег Ясинский: Снос памятника Ленину на Украине – откат страны в прошлое, а Колумбу в Латинской Америке – попытка открыть дверь в будущее © из личного архива О.Ясинского

Тот же самый прием используется Вашингтоном и в отношении слаборазвитых государств, которые пострадают от кризиса в самую первую очередь. Обращаясь к жителям Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, западные медиа рассказывают, что в голоде и нехватке топлива виновата именно Москва — заодно с Китаем, которого стараются представить союзником россиян. Они представляют дело так, будто дела во всем мире шли в последнее время сравнительно хорошо, пандемию кое-как одолели. И все испортила именно Россия, против которой предлагают объединяться американцы.

Компания по демонизации Кремля продвигается сейчас полным ходом, однако ее результаты не являются на сегодня достаточно очевидными. Страны Азии, Африки и Латинской Америки не спешат присоединяться к очередному крестовому походу против Москвы, а жители бедных стран прекрасно знают о том, что в их кризисе виноваты не россияне, а местные политические элиты, которые послушно проводили в жизнь политику в интересах западных корпораций.

В Перу и на Шри-Ланке помнят, что они когда-то были западными колониями, и европейцы — англичане, голландцы, испанцы — выкачивали из них серебро, чай, кофе и каучук. А потом, после формального обретения независимости, новые страны подпали под тотальное влияние иностранного капитала, который продолжал в отношении их всю ту же грабительскую политику.

Москва, напротив, была когда-то символом, указывающим путь к освобождению от западного диктата, которым следовали перуанские маоисты и ланкийские коммунисты. И эту историю не получается перечеркнуть хорошо поставленной пропагандой.