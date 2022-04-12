Власти Кении не хотят обострять обстановку, поэтому отказывают послу Украины в выступлении перед парламентом. В Швеции же, наоборот, цепляются за каждую мелочь и устроили бойкот балалаечникам. Тем временем скандально известные «Белые каски» снимают в Сирии видео для Украины

Сирийский провокационный след на Украине

Британское издание The Times сообщило, что организация «Белые каски», которую власти Сирии обвиняют в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности, готовят видеоматериалы для украинской стороны. «Осталось совсем чуть-чуть!» На что надеются в полку «Азов», засевшем в порту Мариуполя © Украина.ру

По имеющейся информации, в скором времени в интернете опубликуют обучающие ролики по оказанию первой помощи и поиску неразорвавшихся бомб, как минимум один из них сняли в городе Ариха, расположенном на неподкотрольной сирийским властям провинции Идлиб.

В ходе спецоперации РФ Украина неоднократно устраивала информационные провокации (Буча, Краматорск), предъявляя якобы в качестве свидетельств фото- и видеоматериалы, чтобы возложить ответственность на Россию. Однако Министерство обороны РФ приводило неопровержимые подтверждения фальсификации «доказательств» Киева.

В Африке украинскую «правду» не услышат

Источники издания Nation рассказали, что просьба посла Украины в Кении Андрея Праведника выступить перед парламентом страны были проигнорированы властями. По имеющейся информации, цель дипломата заключалась в том, чтобы заручиться политической поддержкой депутатов в противостоянии с Россией. Настало время мести американцам. Как Ближний Восток отреагировал на спецоперацию РФ на Украине © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

«Почему они хотят обратиться к кенийскому парламенту? Разве был такой прецедент?» — недоумевает высокопоставленный представитель МИД Кении.

В итоге Кения не предоставила запрошенную Украиной возможность проведения двусторонней встречи на высоком уровне, в том числе на уровне министров иностранных дел.

Власти Кении не хотят быть втянутыми в конфликт и испортить отношения с РФ и Украиной. Будучи непостоянным членом Совета Безопасности ООН, играя там роль представителя Африки, страна не принимает сторону никого из них и нацелена добиваться окончания боевых действий.

Праведник на протяжении нескольких месяцев пытался добиться встречи с министром иностранных дел Кении Рейчел Омано, но тщетно. При этом 12 марта представитель внешнеполитического ведомства африканской страны встретился с послом России Дмитрием Максимычевым, несмотря на то, что власти осудили спецоперацию, однако источник Nation говорит, что в этом «нет ничего плохого».

Музыкальный политический скандал

На предстоящих выходных в шведском городе Уппсала должен был пройти концерт местной группы Södra bergens balalaikor в поддержку Украины, однако его пришлось отменить из-за того, что на организаторов оказывали давление. «Баста — русня»: радикалы устраивают атаки на всех украинских концертах музыканта © Баста/Инстаграм

Коллектив, существующий более 50 лет, который представляет собой любительский оркестр примерно из 20 человек, исполняет русскую, шведскую и украинскую народную музыку.

«Те, кто слышал о концерте, писали, что балалайка — это символ России, а играть за Украину на балалайке — святотатство. Они сравнивают это со свастикой», — рассказал один из членов группы Юнаса Нюберга.

Вот и пойми этих шведов — против кого и за что они выступают. Как и украинцев. Шведы за Украину, но против русской балалайки. А местная группа балалаечников — тоже за Украину, но с русской балалайкой оказалась неугодна шведским укроинофилам. Короче, все запутались в своей ненависти к России и всему русскому и в своей любви к Украине.