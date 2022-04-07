На 43-й день специальной военной операции (СВО) России в Украине стало известно, что президент последней Владимир Зеленский по-прежнему чувствует себя лидером планетарного масштаба, способным повелевать и процессами, и организациями, и странами, и людьми. Он, как говорят американцы, в седле

Уверенность такую ему дает даже не выступление в ООН, где он предложил этой организации самораспуститься, если она не хочет давить Россию в угоду Украине. Стимулом для возгонки собственной значимости Зеленскому, с одной стороны, явно выступает запланированная и уже даже анонсированная серия провокаций типа «бучанской резни», рассказывающая о «зверствах русских» и ведущая к новому витку русофобии, уже переходящей с политического и дипломатического уровня (санкции, высылка дипломатов) на бытовой (нападки на людей только за то, что они — этнические русские).

Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/ Джен Псаки, в Вашингтоне рассчитывают именно на это — на дефолт в России и на моральный остракизм России в мире.

И, конечно же, Зеленский в основу своего возрастающего «величия» положил данные соцопроса группы «Рейтинг», который показал, что 95% опрошенных украинцев верят в то, что Украина сможет отразить нападение России, а 78% — что дела на Украине двигаются в правильном направлении. Более того, 91% (абсолютный рекорд за все годы исследований) опрошенных поддержали вступление Украины в ЕС. А там любовь к НАТО вернется обязательно, как только киевские власти дадут отмашку в три зеленых свистка.

Именно об этом и сказал Зеленский в своем новом ночном обращении к нации в ночь с 6 на 7 апреля. Во-первых, опять наехал на европейских и мировых лидеров за то, что они не преследуют Россию ожесточенно и до конца, потому что не понимают, что провокация с «бучанской резней» дает им шанс задавить Москву новыми санкциями. Например, ввести полное эмбарго на поставки российской нефти даже в ущерб экономикам своих стран и своим политреноме.

«Если же не способны (европолитики отказаться от российской нефти. — Авт.), то не стоило и заниматься политической деятельностью», — заявил Зеленский.

Во-вторых, он яростно приветствовал новый виток русофобии, вызванный реакцией Запада на провокацию в Буче. По его мнению, «после Бучи» в мире должны и будут приравнивать к нацистам не только российское руководство и лично президента России Владимира Путина, но и обычных граждан России и вообще всех, кто относит себя к русским.

На этом основании Зеленский фактически предложил Западу действовать по двум параллельным, как сейчас говорят, трекам. На одном — разгонять тему провокации в Буче и подкреплять тезис о «российском зверстве» новыми такими каннибальскими постановками. И новая серия провокаций уже, повторяю, фактически анонсирована. Сейчас, например, уже раскручивается «резня в Бородянке». На очереди Ирпень, Гостомель и остальные села, города и пригороды Киева, откуда ушли российские войска. Все это, как кажется Зеленскому и его заокеанским покровителям и вдохновителям, ведет к «выпиливанию» России из мирового контекста и к тотальной русофобии.

Кто в Украине принимает решения. Британский патриот, глава Минюста Денис Малюська © коллаж Украина.Ру Денис Малюська в эфире очередного военного телемарафона заявили, что Украина при самом оптимистическом сценарии сможет получить репарации от Российской Федерации уже… в конце этого лета.

Потому что, уверен Малюська, это неизбежно, «если Россия в таком же темпе будет ужасать мир своими неописуемыми преступлениями, и мы будем видеть готовность Запада адекватно на это реагировать». И потому, что «российские средства находятся на западных счетах ЕС или Швейцарии».

Выбивать же деньги (репарации) из России Малюська намерен тремя путями-дорогами: «Первая — выплата из государственного бюджета. Вторая — выплата добровольно-принудительная РФ, когда мы средства у них отберем, будем распределять через специально созданные фонды, или судебные институты. Или просто судебный порядок — в частности путем обращения в Европейский суд по правам человека».

И это тоже не шутка. На Западе крепнет идея о том, чтобы конфискованные и замороженные на счетах средства России и ее олигархов направить в фонд восстановления Украины после ее победы над Россией.

И вы не поверите, но Запад не просто ведется на эти украинские заявления и влажные мечты. Он выступает их главным заказчиком. С подачи США, разумеется, которым в Европе мало кто пытается возражать. И которые всеми силами стараются втащить и Европу в военное противостояние с Россией, ослабить связи между ними, лишить Европу российских энергоносителей под видом санкций за «войну в Украине». Чтобы самим наслаждаться хаосом и выкачивать средства из него для решения своих проблем.

И не успел председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли напрогнозировать, что боевые действия в Украине могут продолжаться еще в течение нескольких лет, как его немедленно поддержал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«В Украине будет еще много боевых действий на суше. Считаю, что речь пойдет об очень растянутом конфликте. Считаю, что он измеряется по меньшей мере годами», — сказал Милли.

«Нам нужно поддерживать Украину, поддерживать наши санкции и укреплять нашу оборону и наше сдерживание, потому что это может длиться долго, и мы должны быть к этому готовы… Много месяцев или даже лет, и нам также нужно быть готовыми к долгому пути», — поддержал «старшего товарища» и Столтенберг.

По его словам, НАТО хоть сейчас готова перевооружить ВСУ, лишь бы только они воевали и воевали.

Совет опасности ООН. Киев по-прежнему требует «отмены России», Москва, Пекин и Дели не согласны © AP, Seth Wenig

И не исключено, что мы еще увидим аргумент Зеленского в пользу вступления Украины в пользу НАТО, к которому прислушается и Запад. И сводиться он будет к тому, что в НАТО должны будут войти войска, которые имеют опыт «победы над Россией» и этим смогут обогатить западную военную культуру и науку.

Этим и экс-президент Петр Порошенко, и сам Зеленский прельщали НАТО на стадии войны в Донбассе до 24 февраля 2022 года и начала СВО. Этим же попытаются соблазнить Альянс и сейчас. Не желая понимать две главные геополитические максимы, которые движут Западом и Россией:

— для Запада (и конкретнее — для США) Украина — это лишь отвлечение внимания американцев на негодный объект от внутриамериканских проблем: роста цен и госдолга, инфляции и безработицы, падения влияния и веса в мире и т.д.;

— для России конец СВО без тотальной деструкции нынешнего неонацистского режима и переучреждения Украины на новых основах и принципах — это поражение, влекущее за собой серьезнейшие внутрироссийские проблемы. Вплоть до бунтов, распада страны и подчинения ее или Западу, или Востоку.

Пока из этих двух обстоятельств, как мне кажется, и нужно исходить, оценивая события в Украине при СВО.