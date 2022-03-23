Украинская армия действует по принципу «нам надо воевать, а не жить»: использует гражданское население и гражданские объекты для прикрытия — то есть ведёт тотальную войну. А при денацификации Украины стоит учитывать опыт ГДР и ФРГ

Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 23 марта.

«Украина реально ведёт тотальную войну»

Ход военной спецоперации России на Украине прокомментировал военный историк, специалист по вооруженным конфликтам на постсоветском пространстве Евгений Норин. По его словам, для потерявшего единое управление противник очень неплохо отбивается.

«Да, у нас армия сильнее, но противник нас превосходит в численности за счет мобилизации и нагнанной территориальной обороны. У нас мобилизацию никто не проводил. Если начнут проводить, то это вызовет очень серьезное общественное недовольство. Так что группировка противника очень большая и ее физически трудно убить», — рассказал Норин. Царев рассказал, как быстро завершить спецоперацию на Украине © Алексей Куденко

При этом противник, пояснил эксперт, действует по принципу «нам надо воевать, а не жить»: вовсю использует гражданское население и гражданские объекты для прикрытия. Да, Украина слабее, признал Норин, но, в отличие от России, она реально ведет тотальную войну.

Эксперт признаёт: он полагал, что всё закончится примерно за полтора месяца, но теперь понимает, что за это время точно не закончится.

Сценарий денацификации Украины

Как может проходить денацификация Украины? По мнению русского политолога, проживающего в Германии, Владимира Сергиенко, нужно смотреть на опыт ГДР и ФРГ — там было два разных денацификационных маршрута.

В ФРГ, в Западной Германии под американцами, англичанами и частично под французами считалось так: если ты отрёкся и ты полезен системе, то тебя можно использовать. Но ты должен был пройти отречение: специальные курсы, экзамен.

Что касается опыта Восточной Германии, продолжил Сергиенко, там была полнейшая идеологическая прочистка, мощнейшее антифашистское движение, которое ставится во главу угла. Владимир Сергиенко: Если России будет объявлена война Западом, вся Европа будет аплодировать © Facebook, Сергей Каревский

Для Украины, отметил политолог, первым шагом может стать законодательное изменение, которое нужно провести через Раду. Дальше следует второе изменение, которое должно быть в правовом поле: запрещение регистрации определённых НКО.

«Но всегда звучит вопрос: а если они не выполнят эти обязательства? Украина, например, умеет профессионально заматывать любые обязательства. Именно поэтому логичным кажется, что, пока не будет установлен идеологический контроль, пока эта процедура не пройдёт, будет присутствие тех, кто на этот процесс влияет.

Но процесс этот должен быть не только по нормативам, он ещё должен быть и духовным, контролируемым. То есть должны быть те, кто реально занимается процессом соблюдения этих нормативов», — заявил Сергиенко.

Новый удар от США: теперь золото?

Издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что группа американских сенаторов проведет встречу с министерством финансов, чтобы обсудить блокировку золотого резерва России стоимостью примерно 132 миллиарда долларов.

Как отмечается, новые ограничения коснутся также лиц, участвующих в любых операциях с российским золотом. Законопроект могут принять уже на этой неделе. При этом такие санкции имеет право ввести президент США независимо от решения членов конгресса.

Речь идет о том, что американским банкам будет запрещено покупать российское золото и вести с ним операции, поясняет директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец. Вполне возможно, что будут введены санкции против тех иностранных банков, которые будут вести операции с российским золотом. Это говорит о том, что возможности России продавать золото и получать за это товары и услуги заметно снизятся, добавил эксперт. Алексей Зубец: Россия может выставить Европе газовый ультиматум в конце 2022 года © Youtube / Алексей Зубец

В то же время золото — это международный товар, который не контролируется ни одним из государств. В отличие от долларов и евро, оно не проходит в обязательном порядке через европейские и американские банки. Его можно продать где угодно на рынке. Так что не очень понятно, как они это дело будут блокировать.

В целом, отметил Зубец, США создают для России очередную проблему в отношениях с иностранными банками — очередной фактор сдерживания российской экономики.

«Но, в принципе, этот удар не станет катастрофическим для России. Физическое золото находится у нас, и заблокировать его, как ценные бумаги, американцы не могут. Еще неизвестно, присоединятся ли к этим санкциям европейцы», — заявил экономист.

Как антироссийские санкции бьют по Европе

В свою очередь эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков рассказал, как антироссийские санкции ударят по Европе. Наиболее уязвимыми окажутся сельское хозяйство, металлургия, сфера удобрений — все предприятия в Евросоюзе, на которых производятся азотные удобрения, в прошлом году уже остановились.

Фермеры бастуют, продолжил Юшков, потому что топливо дорогое и сложно будет потом продать эти продукты. Металлургия очень энергозатратна, в Европе себестоимость производства очень выросла. В итоге из-за инфляции все страдают.

Игорь Юшков: Как Запад пытается обвинить Россию в собственных экономических промахах © РИА Новости, Нина Зотина

«Электромобили стали очень дорогим удовольствием, как и возобновляемая энергетика в целом. Ее себестоимость растет в подобных условиях. Поэтому действительно нельзя сказать, что возобновляемая энергетика в выигрыше из-за того, что подорожали нефть и газ — возобновляемые источники тоже сильно подорожали», — сказал эксперт.