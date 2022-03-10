Пятнадцатый день военной спецоперации России по приведению Украины в адекватное состояние еще раз подтвердил, что, как и писал Михаил Булгаков, правду говорить легко и приятно. Особенно если на руках имеются документы, ее, правду, подтверждающие. У Минобороны и спецслужб России они есть

А вот брехать сложно, потому что звучит неубедительно и приходится путаться в показаниях, противореча друг другу.

Американцев в этом деле спасает только их вера в их же «исключительность»: они уверены, что чтобы они ни сказали — это истина в высшей инстанции, которую остальной мир, никчемный и сирый, должен воспринять как должное и поверить в очередную ложь как в очередную правду.

Вирусами по врагам

Так у США получилось и с их биолабораториями на территории Украины. Сначала замгоссекретаря США Виктория Нуланд, выступая в сенате, признала, что в Украине есть объекты биологических исследований. И что сейчас, когда началась российская спецоперация, Киев и Вашингтон якобы в поте чела своего работают над тем, чтобы спрятать концы в воду и не допустить попадания накопленных там материалов в руки российских военных.

При этом Нуланд очень напоминала свергнутого с помощью ее печенек отморозками на Евромайдане-2014 в Киеве президента Украины Виктора Януковича, который, очухавшись малеха от страха и предательства, в Ростове-на-Дону вышел на первую пресс-конференцию и на смог совладать с распиравшей его злостью и растерянностью — тупо бычился, закусывал губу, сломал в гневе карандаш. Так и американская Виктория еле скрывала растерянность и так нервно крутила в руках шариковую ручку, что была, как вылитый Виктор Федорович. Только хуже. Потому что признавала преступление, за которое можно оказаться на международной скамье подсудимых. Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Другое дело — пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс, которого американцы, отойдя от шока после попадания документов о биолабораториях в руки русских, кинули на информационный фронт немного, но вдохновенно и тупо поврать. И что-что, а врать не краснея этот худосочный паренек умеет. И делает с чувством, тактом и расстановкой. Наплевав на признание своей начальницы Нуланд, он заявил, что, во-первых, США не располагают химическими или биологическими лабораториями на Украине. Во-вторых, всё, что было обнаружено или утекло от сотрудников биолабораторий в виде слива информации, — это попытки России обосновать собственную военную операцию в Украине.

«Как мы постоянно говорили, Россия изобретает ложные предлоги в попытке оправдать свои ужасающие действия на Украине. США не имеют никаких химических или биологических лабораторий на Украине и не управляют ими. Полностью соблюдая свои обязательства в рамках Конвенции о химическом оружии и Конвенции о биологическом оружии, США не разрабатывают такие вооружения где бы то ни было и не обладают ими. Кремль намеренно распространяет откровенную ложь о том, что США и Украина занимаются на Украине деятельностью, связанной с химическим и биологическим оружием. Мы видели, что представители Китайской Народной Республики также повторяли эти конспирологические теории. Эта российская дезинформация — полная ерунда», — довольно пространно, но грозно объяснился Нед.

И разночтение в показаниях Нуланд и Прайса, в принципе, можно легко объяснить: она объяснялась в Сенате, и лжесвидетельства там могли потянуть за собой не только ее же отставку, но и цугундер. Он же витийствовал перед журналистами, а там не все — Мэтью Ли, им как говорится, с три короба наврешь и делай с ними что хошь. Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад, за доллары — вот уже давно кредо американских журналистов на подсосе у пропаганды.

Но общей карты мира это вранье и правда американцев вовсе не меняют. Минобороны России ранее доказательно рассказало, что США потратили более 200 млн долл. на работу биологических лабораторий в Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.

Причем официальный представитель МИД России Мария Захарова не исключила запуска Россией механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Чтобы досконально узнать, что же тайно мастырили биологи и вирусологи в Украине, и вывести их на чистую воду. Тем же озаботился и официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, который призывал США прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом. Китаю это очень интересно: ведь именно его США обвиняют в том, что он придумал COVID-19, а китайцам это обидно. Посольство КНР назвало США главной угрозой для мира © РИА Новости, Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Напасть внезапно, но подготовлено

Но информация о биолабораториях с американским бактериологическим и химическим оружием для ничего не подозревающего человечества — это всего лишь второй по счету аргумент в пользу того, что Россия и правильно, и вовремя начала спецоперацию по обузданию украинского безумия и американской вседозволенности. Последним, или, как сейчас говорят, крайним таким аргументом стали документы ВСУ о том, что украинские Вооруженные силы с января сего года усиленно, системно и детально готовили полномасштабную армейскую операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР в непокорном Донбассе.

И именно поэтому Киев всячески торпедировал выполнение «Минских соглашений — 2» по обеспечению мира в регионе. Не мир готовила Украина, но войну.

В руки донбасских и российских военных попал, можно сказать, украинский аналог немецкого плана «Барбаросса» по завоеванию СССР 1941 года или планы хорватских операций «Молния» и «Буря» по уничтожению Республики Сербской Краины в 1995 году.

Согласно этим планам ВСУ, украинские военные должны были напасть на Донбасс первыми с трех направлений, чтобы разделить ДНР и ЛНР друг от друга и оторвать от границы с Россией, и полностью сокрушить их.

Бумаги это читать крайне интересно, хотя сейчас уже и бессмысленно. В соответствии с приказом командующего Нацгвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года, доведенному до командования органов управления Нацгвардии, замкомандующего Нацгвардии была поставлена задача с 7 по 28 февраля текущего года организовать боевое слаживание батальонно-тактической группы Нацгвардии в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. И совместно напасть на ЛДНР, что планировалось начать уже в марте 2022 года. Секретная шифротелеграмма № 9. Полный текст документа © REUTERS, Irina Rybakova/Press service of the Ukrainian Ground Forces

Хороший, надо сказать, план, подробный, детальный, указано, что, кому и куда подвезти, что отладить и подготовить. А официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова особо потрясло то, что замкомандующего Нацгвардии по кадрам приказано организовать «действенную систему морально-психологического обеспечения батальонно-тактической группы 4-й бригады оперативного предназначения, внутреннюю коммуникацию командиров с подчиненными, информирование».

Другими словами, одних украинцев готовили убивать других скрупулезно, с подавлением психики и способности самостоятельно мыслить. «Целых пять абзацев 4 пункта, уделяются вопросам тщательного отбора личного состава, обследованию всех психологами и обеспечению их высокой мотивации. Для этого нацгвардейцев предписано обеспечить наглядной агитацией, информационно-пропагандистскими материалами, флагами и полиграфической продукцией», — рассказывал генерал-майор Конашенков.

И сейчас уже практически ни у одного нормального человека нет сомнений, что проводимая с 24 февраля специальная военная операция российских ВС и ополченцев Донбасса упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины на неподконтрольные Киеву ЛДНР уже в марте этого года. И как сказал военный эксперт Института СНГ Владимир Евсеев в интервью Украине.ру, «если бы дали ВСУ ударить первыми, были бы огромные жертвы среди мирного населения ДНР/ЛНР, был бы прорыв линии фронта и мы воевали бы не как сейчас, а на территории Донецка и Луганска, и эти города были бы разрушены». Владимир Евсеев: Если бы Россия не начала спецоперацию на Украине, она бы воевала с НАТО в Донбассе © РИА Новости, Нина Зотина

«У Украины точно хватало сил войти в Донецк и Луганск, и они не раз предпринимали попытки окружить Донецк со стороны Горловки. Просто на сей раз сил было слишком много, и операция была слишком очевидной. Фактически Россия спасла Донецк и Луганск, пойдя на огромный внешнеполитический и экономический риск. Если бы мы дождались операции, погибло бы гораздо больше жителей Донбасса. ВСУ — это не грузинская армия, она была гораздо серьезнее подготовлена и ее численность была намного больше. Ополченцы бы ее не удержали, линия фронта была бы прорвана», — спрогнозировал Евсеев. Но ничего этого уже не будет, потому что наступление ведут россияне и ополченцы.

По словам же генерала Конашенкова, остается невыясненным только один вопрос: насколько глубоко руководство США и их союзники по НАТО были вовлечены в планирование и подготовку операции по штурму Донбасса украинской межвидовой группировкой войск в начале марта. Но, как говорится, тайна сия — не бином Ньютона, учитывая, что Украина и ее правители шаг боятся сделать без согласования с внешними кураторами. И практически нет сомнений, что скоро будут найдены и соответствующие документы, ибо когда кто-то кого-то упреждает, то тайное становится явным гораздо быстрее. Владимир Корнилов: В 2015 году операция на Украине далась бы России легче, но последствия были бы тяжелее © РИА Новости, Владимир Трефилов

Ядерный триггер спецоперации

А самым первым триггером российско-ополченской военной спецоперации, так сказать, последней каплей в чаше терпения России теперь уже почти официально стало заявление президента Украины Владимира Зеленского 19 февраля сего года на конференции по безопасности в Мюнхене, что его страна может наплевать на Будапештский меморандум и приступить к разработке собственного ядерного оружия.

Для начала — «грязного» и маломощного, но вполне способного доставить страшные радиационные неприятности приграничным регионам России и их населению. И надолго.

А потом, после захвата документов, стало понятно, что практически с 1994 года существует тайный проект под условным названием «Ядерная Украина», который выполняет сам Киев своим мощностями и по своим технологиях, но помощь ему в этом оказывают США. В частности, передавая плутоний для ядерных зарядов, а также технологии обогащения урана до нужной кондиции на центрифугах.

И что самое интересно: документы эти были обнаружены в чернобыльской зоне, где и проводились тайные эксперименты и опыты, когда эта зона была взята под совместный контроль российских войск и батальона Нацгвардии Украины.

И вот 9 марта 2022 года была полностью обесточена остановленная, но являющаяся большим источником радиационной опасности Чернобыльская АЭС. Национальная атомная энергогенерирующая компания (НАЭК) «Энергоатом» сообщила, что обесточивание всех ядерных объектов зоны отчуждения связано с повреждением ЛЭП 750 кВ ЧАЭС — ПС «Киевская», что также повлекло обесточивание еще и города Славутич.

«В ХОЯТ-1 (хранилище отработанного ядерного топлива) находится около 20 тыс. отработанных топливных сборок. Они нуждаются в постоянном охлаждении, которое возможно только при наличии электроснабжения. Если его не будет, насосы не будут производить охлаждение. Как следствие, возрастет температура в бассейнах выдержки, будет парение и выход радиоактивных веществ в окружающую среду. Ветром радиоактивное облако может быть перенесено в другие регионы Украины, Беларуси, России, Европы. Также не работает система пожаротушения. Это огромный риск в случае пожара, который может произойти в результате попадания снаряда», — утверждают спецы «Энергоатома».

А причиной всему стало то, что «продолжаются боевые действия, что делает невозможным проведение ремонтных работ и возобновление энергопитания». Кто безответственно и преступно начал такие ожесточенные и безумные боевые действия в таком страшном районе, где еще совсем недавно были тишина и покой, обеспеченные ответственными российскими и украинскими военными? Может, кто-то хочет организовать катастрофу, чтобы довести начатое дело до конца и или скрыть все концы в воду? Радиоактивную…