Россия не забирает себе территорию Донбасса: речь идёт о тотальной смене власти на Украине и ликвидации постмайданной Украины в целом

Утром в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины».

Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. Из Одессы бегут нацисты. Хроника событий на Украине на 17:00 © REUTERS, Volodymyr Petrov

Почему Россия начала спецоперацию, а также что будет с Украиной дальше, изданию Украина.ру рассказали политические эксперты.

«Речь идёт о тотальной смене власти на Украине»

По мнению политолога Петра Акопова, Путин решил обойтись без дипломатического давления на Украину и «разрубить хвост сразу, одним ударом». Будет уничтожена военная инфраструктура Украины и после ввода войск с трех сторон (Белоруссия, Крым, Донбасс) будет поставлен вопрос о капитуляции украинской армии в течение пары дней, прогнозирует Акопов.

«Россия не забирает себе территорию Донбасса. Она меняет Украину в целом. Речь идет о тотальной смене власти на Украине и ликвидации постмайданной Украины.

Сегодня она умерла и теперь вопрос состоит в том, как будет сконструированная пророссийская Украина и кем она будет управляться (видимо, вернувшимися из России элементами и местными силами). Но об этом мы узнаем на следующей неделе», — заявил эксперт.

На этой неделе должна произойти капитуляция Украины и бегство управленческих и олигархических сил, после чего будет формироваться новая власть, считает Акопов. Петр Акопов: Россия должна сделать все, чтобы капитуляция Украины прошла без потерь среди русского народа © Facebook, Петр Толстой

«От бандеровщины путём переговоров не избавиться»

Журналист и политолог Виталий Третьяков отмечает, что, скорее всего, территория Донецкой и Луганской областей будет очищена, но далее войска республик и российские части продвигаться не будут.

«Падет ли режим на территории остальной Украины и свергнут ли Зеленского? Не знаю. Он настолько невнятен и насколько от себя не зависит, что тут возможен любой вариант. Тут нужно знать киевские слухи.

Будет ли построена дружественная Украина? Скорее всего, нынешняя ситуация завершится переговорами и те люди, которые будут представлять Украину на переговорах, пойдут на уступки России в части отказа от вступления в НАТО, возврата к нейтральному статусу и денацификации, но большой вопрос, что они это выполнят», — дал прогноз Третьяков.

В то же время, указал он, проблема Украины в целом не решается одной этой операцией: она решает только конкретную задачу по обеспечению безопасности ДНР/ЛНР и гарантирует не размещение натовской инфраструктуры на территории Украины, но вопрос будущего Украины она не решает.

«Возможно, произойдет ее распад. Во всяком случае, от бандеровщины путем переговоров не избавиться», — сказал журналист. Виталий Третьяков: Военная операция обезопасит Россию и Донбасс, но она не решает будущего Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Суицидальный путь приводит к суициду»

Политический аналитик Евгений Сатановский признался, что «перестал понимать, что такое Украина как государство довольно давно». Во всяком случае, со времён Порошенко — люди пошли суицидальным путём, а суицидальный путь в конечном счёте приводит к суициду.

«Их же про всё предупреждали. Их просили одуматься, предлагали все возможные и невозможные варианты. Те же самые несчастные Минские соглашения, которые сегодня уже неактуальны, были не чем иным, как выходом Украины из тупика. Превращением Украины в некоторый образец ФРГ или Испании. С широкой автономией регионов, со своими особенностями.

Ну запретите вы на сегодняшний момент в Каталонии или у басков местный язык. Запретите в Баварии носить кожаные шорты. Но киевские власти не захотели. И кто теперь знает, до чего всё это дойдет?» — сказал Сатановский.

Он также ответил на вопрос, возможен ли раздел Украины.

«Венгрии уже обещано, что если она будет лезть в дела нынешней киевской власти и пытаться добиться того, чтобы мадьяр Закарпатья не притесняли, то одна украинская дивизия разгромит всю венгерскую армию. Это было сказано и не так давно.

Венгры очень удивились, они достаточно серьёзный противник. Но запомнили. В Раде уже сказали, что к Украине могут предъявить территориальные претензии и Польша, и Венгрия, и Румыния. И Словакия может. Я имею в виду то, что Украину склеили из разных регионов, и чем всё это, что руководство Украины развязало, закончится, мы не знаем», — сообщил эксперт.