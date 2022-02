Киев готовит тестовое отключение энергосистемы Украины от сетей России и Белоруссии. Это очередной этап «евроинтеграции», которая может привести к подорожанию и даже нехватке электроэнергии на Украине

Интеграция в различные европейские структуры издавна является фетишем на Украине. Но после государственного переворота в 2014-м в жертву этому процессу приносятся как национальные интересы страны, так и благосостояние её жителей. Классическим примером является переход на «европейские» подходы к снабжению Украины природным газом. Это уже привело к первым в истории Украины физическим поставкам газа из Венгрии, да ещё и по спотовой цене, превышающей тысячу долларов. При этом сама Венгрия, как и множество других европейских стран, получает газ по прямым и долгосрочным контрактам с «Газпромом», то есть по ценам в несколько раз ниже. Олег Хавич: кто он © из личного архива Олега Хавича

Ныне же киевские власти решили распространить этот «успешный» опыт и на электроэнергетику. С 24 по 26 февраля 2022 года запланированы испытания работы Объединённой энергосистемы (ОЭС) Украины в изолированном режиме. Национальная энергетическая компания (НЭК) «Укрэнерго» уведомила коллег из РФ и Белоруссии об отключении трансграничных ЛЭП. Кроме того, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на своем заседании 3 февраля утвердила изменения к Правилам рынка электроэнергии. Изменения предусматривают объединение двух торговых зон («Остров Бурштынской ТЭС» и «ОЭС Украины») в одну, в рамках чего НЭК «Укрэнерго» также получила дополнительные полномочия по обеспечению операционной безопасности во время проведения испытаний энергосистемы Украины в изолированном режиме.

Стоит отметить, что, несмотря на название, Объединённая энергосистема Украины в стандартном режиме включает в себя не все генерирующие мощности и передающие сети страны. В ней есть выделенная часть, так называемый «Бурштынский энергоостров», образованный Бурштынской ТЭС и Калушской ТЭЦ (Ивано-Франковская область), Теребля-Рикской ГЭС (Закарпатская область) и прилегающими электрическими сетями.

Разработка программы интеграции юго-западной части ОЭС Украины в объединение энергосистем европейских стран началась в 1995 году. С 1 июля 2002 года «Бурштынский энергоостров» включился на параллельную работу с UCTE (Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity — энергообъединение европейских стран, одно из крупнейших энергообъединений в мире), и фактически был выведен из состава ОЭС Украины.

Электросеть «острова» расположена в границах Закарпатской и частично Ивано-Франковской и Львовской областей, и охватывает территорию площадью 27 тысяч квадратных километров с населением около 3 миллиона человек. Почти все объекты генерации на территории «острова» (кроме Калушской ТЭС) принадлежат группе ДТЭК олигарха Рината Ахметова, которая продаёт электроэнергию в Словакию, Венгрию и Румынию. «Остров» связан с UCTE линиями электропередач напряжением 220, 400 и 750 кВ. В 2015-2020 годах западные компании совместно с «Энергоатомом» пытались создать «энергоостров» на основе второго блока Хмельницкой АЭС — для поставок всей электроэнергии с него в Восточную Польшу — но этот проект не увенчался успехом. Украинская энергетика балансирует над пропастью: в дело пущены последние резервы © enriquelopezgarre/Pixabay

Работа ОЭС Украины в изолированном режиме является необходимым шагом для её присоединения к ENTSO-E — европейской сети операторов системы передачи электроэнергии, объединяющей 43 операторов в 36 странах Европы. В марте 2020 года заместитель председателя правления «Укрэнерго» Андрей Немировский сообщал, что перед окончательной интеграцией в ENTSO-E, которая готовится на 2023 год, украинская энергосистема должна будет проработать в изолированном режиме как минимум две недели. В 2022-м запланированы два трёхсуточных этапа испытаний работы ОЭС в таком режиме — в конце февраля и в один из летних месяцев.

Работа ОЭС Украины в изолированном режиме даже на протяжении трёх суток — задача весьма сложная. Упрощается она разве что относительной кратковременностью периода, когда необходимо самостоятельно поддерживать частоту в сетях. С другой стороны, эта задача усугубляется недостаточной наполненностью складов углём и ПХГ — газом, а также состоянием «уставших» электростанций и ЛЭП. При этом в «Укрэнерго» размахивают исследованием ENTSO-E, где сказано, что «с точки зрения статической устойчивости, синхронное объединение энергосистем Украины и Молдавии с энергосистемой континентальной части ENTSO-E возможно без каких-либо дополнительных мероприятий, строительства или модернизации инфраструктуры».

Однако не стоит забывать, что Белоруссия и Россия в 2021 году обеспечили 75% украинского импорта электроэнергии. А только в январе 2022-го импорт электроэнергии на Украину составил 511,5 тысяч МВт-ч, и почти 100% импорта составили поставки из Белоруссии. Системному оператору НЭК «Укрэнерго» понадобились поставки мощностью 500 МВт для поддержки энергосистемы Украины.

Цель ускоренного подключения украинской ОЭС к европейской энергосистеме очевидна: бенефициары украинской энергетики хотят использовать образовавшийся (и растущий) вследствие деиндустриализации Украины профицит электрогенерирующих мощностей, и заработать на выросших в разы ценах электроэнергии в Европе. К примеру, в конце января 2022 года цены МВт-ч составили 206 долларов США в Германии и 262 доллара — в Великобритании (год назад они находились на отметке в чуть более чем $60 за МВт-ч). При этом средневзвешенная цена МВт-ч электроэнергии на Украине составляет 3260 гривен (около 116 долларов).

Эти планы фактически подтвердил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который 28 января заявил с трибуны Верховной Рады: «Работа по интеграции энергосистемы Украины с европейской системой ENTSO-E — так называемый "энергетический безвиз" — продолжается. Помимо безопасности, такая интеграция позитивно повлияет на стойкость украинской энергосистемы и усилит рыночный потенциал за счет увеличения конкуренции и демонополизации рынка электроэнергии». Вот только подобные мантры могут обернуться как резким подорожанием электроэнергии для украинских потребителей (вследствие, к примеру, закупок не напрямую из Белоруссии, а через Литву и Польшу), так и её нехваткой вообще — поскольку вся дешёвая украинская электроэнергия будет продана в Европу. «Ужаса нет, но есть проблемы с теплоснабжением». Дмитрий Марунич о состоянии украинской энергосистемы © РИА Новости, Нина Зотина

Как саркастически написал в Facebook киевский экономический эксперт Александр Рябоконь, европейский потребитель — это не украинский нищеброд. «Электричество должно идти на рынки, где цены выше (Закон имени Еврокомиссии). Потому, пока доставшаяся в наследство от СССР энергетическая лошадь с упряжью и телегой сетей окончательно не пала, и ещё местами может бежать, — надо спешить. А мнение и судьба нищебродов новоявленных баронов никогда и не интересовало. Хотите — сидите здесь с лучиной и занимайтесь собирательством, а не хотите — в Польшу, до ласкового пана, у которого будет вам работа, хлеб с маслом и даже электричество, если будет его ласка» — грустно шутит Рябоконь.

Причём этот сценарий может быть реализован задолго до 2023 года. Ведь ещё в июле 2021-го Киев начал готовить украинских потребителей электроэнергии к сценарию, когда ОЭС, отсоединившись от сетей России и Беларуси в тестовом режиме, подключиться назад просто не сможет.

«Следует быть готовыми к ситуации, когда по независимым от украинской стороны причинам, в изолированном режиме отечественным ОЭС придется поработать дольше трёх дней», — отмечали тогда в Министерстве энергетики Украины. Ныне же на действия НЭК «Укрэнерго» может повлиять фактор «российского вторжения», которым можно объяснить и подорожание, и отсутствие электроэнергии, — даже если «вторжение» состоится лишь в голове редактора новостной ленты агентства Bloomberg.