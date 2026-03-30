Федор Лукьянов: "Пока Трамп и его соратники воюют с Ираном, Зеленский воюет с Венгрией"
Пока администрация Трампа сконцентрирована на войне с Ираном, Зеленский вступил в конфликт с Венгрией. Виктор Орбан стал лидером сопротивления Киеву в Евросоюзе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор журнала “Россия в глобальной политике”, директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба “Валдай” Федор Лукьянов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1b/1067710564_0:74:1281:794_1920x0_80_0_0_e45efa0da85bb70c8c30bc0072fdb11d.jpg
05:00 30.03.2026
 
Пока администрация Трампа сконцентрирована на войне с Ираном, Зеленский вступил в конфликт с Венгрией. Виктор Орбан стал лидером сопротивления Киеву в Евросоюзе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор журнала “Россия в глобальной политике”, директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба “Валдай” Федор Лукьянов
Отвечая на вопрос о влиянии ближневосточного конфликта, эксперт обратил внимание на то, что у президента США столько энергии уходит на Ормузский пролив, что Украина смещается в сторону.
"Пока [президент США Дональд] Трамп и его соратники воюют с Ираном, [Владимир] Зеленский воюет с Венгрией, в которой 12 апреля пройдут выборы. Кто бы мог подумать, что маленькая периферийная страна окажется в центре внимания", — заявил Лукьянов.
По его словам, роль венгерского премьера вышла за рамки региональной политики. "[Виктор] Орбан стал лидером сопротивления Зеленскому (неподдержки России) в Евросоюзе, который указывает европейцам, что им необходимо делать", — пояснил эксперт.
"Фронт Зеленского ближайшие две недели будет проходить в Карпатах", — резюмировал собеседник издания.
