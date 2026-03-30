"Европа находится в дурацком положении" — Лукьянов рассказал, как США манипулируют союзниками
Европа оказалась в сложном положении: общественные факторы склоняют ее дистанцироваться от США, но с другой — она боится потерять приоритет в глазах Америки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба "Валдай" Федор Лукьянов
2026-03-30T04:15
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Отвечая на вопрос о вовлеченности Европы в ближневосточный конфликт, эксперт отметил, что иранцы умело используют информационную войну. "Иранцы умеют троллингом заниматься. Тем более, они понимают, что Европа находится в дурацком положении", — заявил Лукьянов.
По его словам, давление на европейцев идет напрямую из Вашингтона. "Кто-то из американских начальников сказал: "А чего вы хотите? Если вы нас не поддерживаете по Ирану, то и мы вас по Украине поддерживать не будем. Точнее, поддержим вас так, как вы нас: или никак, или только словами"", — сообщил эксперт.
Лукьянов подчеркнул, что ситуация усугубляется внутренними процессами в Европе. "На самом деле европейские общества сильно заколебались по части Израиля в последние 3 года", — отметил он.
"[Президент США Дональд] Трамп тоже, конечно, "молодец". Он же целый год глумился над Европой, пошлинами обкладывал, территории угрожал "отжать", а теперь просит о помощи", — подытожил собеседник издания.
Про другие аспекты войны в Персидском заливе — в статье Павла Котова "Все ради премии. Названа дата, когда Трамп может завершить войну с Ираном" на сайте Украина.ру.