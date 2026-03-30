"Европа находится в дурацком положении" — Лукьянов рассказал, как США манипулируют союзниками

"Европа находится в дурацком положении" — Лукьянов рассказал, как США манипулируют союзниками - 30.03.2026 Украина.ру

"Европа находится в дурацком положении" — Лукьянов рассказал, как США манипулируют союзниками

Европа оказалась в сложном положении: общественные факторы склоняют ее дистанцироваться от США, но с другой — она боится потерять приоритет в глазах Америки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба "Валдай" Федор Лукьянов

2026-03-30T04:15

2026-03-30T04:15

2026-03-30T04:15

Отвечая на вопрос о вовлеченности Европы в ближневосточный конфликт, эксперт отметил, что иранцы умело используют информационную войну. "Иранцы умеют троллингом заниматься. Тем более, они понимают, что Европа находится в дурацком положении", — заявил Лукьянов.По его словам, давление на европейцев идет напрямую из Вашингтона. "Кто-то из американских начальников сказал: "А чего вы хотите? Если вы нас не поддерживаете по Ирану, то и мы вас по Украине поддерживать не будем. Точнее, поддержим вас так, как вы нас: или никак, или только словами"", — сообщил эксперт.Лукьянов подчеркнул, что ситуация усугубляется внутренними процессами в Европе. "На самом деле европейские общества сильно заколебались по части Израиля в последние 3 года", — отметил он."[Президент США Дональд] Трамп тоже, конечно, "молодец". Он же целый год глумился над Европой, пошлинами обкладывал, территории угрожал "отжать", а теперь просит о помощи", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Очередная афера. Фёдор Лукьянов сравнил план Трампа по Ирану с урегулированием конфликта на Украине" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты войны в Персидском заливе — в статье Павла Котова "Все ради премии. Названа дата, когда Трамп может завершить войну с Ираном" на сайте Украина.ру.

европа

сша

иран

ближний восток

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, европа, сша, иран, дональд трамп, украина.ру, главные новости, главное, война в иране, ближний восток, война, международные отношения, международная политика, аналитики, аналитика, эксперты