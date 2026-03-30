Военная сводка за 29 марта от канала "Дневник десантника" - 30.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260330/voennaya-svodka-za-29-marta-ot-kanala-dnevnik-desantnika-1077291432.html
Военная сводка за 29 марта от канала "Дневник десантника"
Военная сводка за 29 марта от канала "Дневник десантника" - 30.03.2026 Украина.ру
Военная сводка за 29 марта от канала "Дневник десантника"
Телеграм-канал "Дневник Десантника" представил оперативную сводку действий частей и подразделений ВС РФ на ключевых направлениях специальной военной операции за 29 марта
2026-03-30T00:13
2026-03-30T00:13
украина.ру
россия
наступление вс рф
вс рф
сво
спецоперация
новости сво
война на украине
купянск
купянское направление
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/19/1077140452_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a523d5b14dedb603ef987509ab8387e8.jpg
🟥 Купянское направление: Российские подразделения наступают со стороны Синьковки и Песчаного, идут бои за Петропавловку и Куриловку;🟥 Добропольский выступ: Продолжаются бои за окраины Павловки. ВС РФ выбивают противника в направлении Кучерова Яра. На участке Белицкого наносится огневое поражение позициям ВСУ. Западнее Родинского идут бои за шахту;🟥 Славянско-Краматорское направление: Минобороны подтвердило освобождение Никифоровки. Российские войска развивают наступление со стороны Калиновки и Резниковки в направлении Рай-Александровки;🟥 Днепровское направление: Российские силы продвигаются восточнее Ивановки, ВКС РФ наносят удары в районе Великомихайловки.Ранее сообщалось, что на Сумском направлении российские штурмовые группы демонстрируют рекордные темпы продвижения.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
купянск
купянское направление
доброполье
славянск
славянско-краматорская агломерация
днепропетровская область
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/19/1077140452_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9379ae0131d22479da98956a451213ac.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, россия, наступление вс рф, вс рф, сво, спецоперация, новости сво, война на украине, купянск, купянское направление, доброполье, доброполье донецкая область, славянск, славянско-краматорская агломерация, днепропетровская область, южно-днепропетровское направление, всу, вооруженные силы украины, украина, вкс
Украина.ру, Россия, наступление ВС РФ, ВС РФ, СВО, Спецоперация, новости СВО, война на Украине, Купянск, Купянское направление, Доброполье, Доброполье Донецкая область, Славянск, Славянско-Краматорская агломерация, Днепропетровская область, Южно-Днепропетровское направление, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Украина, ВКС

Военная сводка за 29 марта от канала "Дневник десантника"

00:13 30.03.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Боевая работа расчета БПЛА ZALA Z-16 группировки войск "Центр" на Добропольском направлении СВО
Боевая работа расчета БПЛА ZALA Z-16 группировки войск Центр на Добропольском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Телеграм-канал "Дневник Десантника" представил оперативную сводку действий частей и подразделений ВС РФ на ключевых направлениях специальной военной операции за 29 марта
🟥 Купянское направление: Российские подразделения наступают со стороны Синьковки и Песчаного, идут бои за Петропавловку и Куриловку;
🟥 Добропольский выступ: Продолжаются бои за окраины Павловки. ВС РФ выбивают противника в направлении Кучерова Яра. На участке Белицкого наносится огневое поражение позициям ВСУ. Западнее Родинского идут бои за шахту;
🟥 Славянско-Краматорское направление: Минобороны подтвердило освобождение Никифоровки. Российские войска развивают наступление со стороны Калиновки и Резниковки в направлении Рай-Александровки;
🟥 Днепровское направление: Российские силы продвигаются восточнее Ивановки, ВКС РФ наносят удары в районе Великомихайловки.
Ранее сообщалось, что на Сумском направлении российские штурмовые группы демонстрируют рекордные темпы продвижения.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руРоссиянаступление ВС РФВС РФСВОСпецоперацияновости СВОвойна на УкраинеКупянскКупянское направлениеДобропольеДоброполье Донецкая областьСлавянскСлавянско-Краматорская агломерацияДнепропетровская областьЮжно-Днепропетровское направлениеВСУВооруженные силы УкраиныУкраинаВКС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
