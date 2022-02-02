Украинскую железнодорожную кампанию превратили в кормушку для "соросят", а попросту говоря агентов влияния США. Более того, эту госмонополию, которая находится под контролем западных политических и экономических структур, готовят к приватизации

Бывший журналист и экс-депутат Сергей Лещенко, который получил от власти синекуру в Наблюдательном совете «Укрзализныци», делает карьеру знатного железнодорожника. Как оказалось, сегодня, 2 февраля, его назначили на должность замглавы этой стратегически важной компании, которая окончательно превратилась в кормушку для грантоедов.

По сути, это легализованная форма коррупции — потому что Лещенко не имеет никакого отношения к транспортной сфере, и разбирается в железнодорожном хозяйстве не больше, чем свинья в апельсинах. Он даже не смог ответить журналистам на элементарный вопрос: какую ширину имеет в Украине железнодорожная колея?

Однако это не мешает Сергею обогащаться за счет бюджета — потому, что бывший борец с коррупцией активно пиарит в соцсетях президента Зеленского, выполняя обязанности его придворного блогера. И власти щедро платят за это из государственного кармана. Андрей Манчук: кто он © Facebook/Андрей Манчук

«Раньше он получал по 330 тыс грн в месяц. Теперь, очевидно, будет получать еще больше. Кто-то сегодня в ленте удивлялся, как Сергей уничтожает свою репутацию, так топорно облизывая Банковую. Но он ее не уничтожает, он ее продает. Причем более чем выгодно — Лещенко и сам давно столько не стоит, а его репутация и подавно», — пишет об этом киевский журналист Вячеслав Чечило.

Впрочем, денег все равно не хватает, и супруга Лещенко, диджей Настя Топольская, недавно снова выступала в одном из московских клубов. А в январе семейная пара каталась на круизном лайнере в американской Флориде — вместо того, чтобы патриотично поехать в Карпаты, в купе полуразвалившегося украинского поезда. Кого надо концерты. Супруга Сергея Лещенко выступила в московском клубе © Facebook/Анастасия Топольская

Когда-то в Англии говорили, что о любой стране можно судить по состоянию ее железных дорог — ведь они долгие годы являлись главным индикатором экономического развития государства. Этот тезис справедлив и для «Укрзализныци», которая отражает в себе все основные проблемы кризисной Украины.

Компания до сих пор выживает за счет эксплуатации советского наследия, используя давно устаревший подвижной состав и транспортные коммуникации тоталитарных времен. В соцсетях то и дело мелькают шокирующие фотоснимки из разваливающихся украинских вагонов — сломанные полки подпираются деревянными чурбанами, на отсыревших стенах конденсируется иней или прорастают грибы, по купе вовсю шастают тараканы или клопы. А в одном из поездов пошел настоящий ливень, поскольку прохудившаяся крыша свободно пропускала падающие снаружи осадки.

Но все эти скандалы не мешают обогащению топ-менеджеров «Укрзализныци», среди которых абсолютно доминируют иностранцы. Народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк опубликовала информацию по прошлогодним зарплатам членов наблюдательного совета национальной железнодорожной компании, которые являются космическими для самой бедной страны Европы. Согласно ее данным, глава набсовета Шевки Аджунер получил от украинского правительства более 13,8 млн грн — в среднем по 700 тысяч гривен в месяц. А другие члены совета — Андерс Ослунд, Андреас Матье и Кристиан Кун — получили по 11,73 миллиона.

При этом, государство выделяет на обслуживание наблюдательного совета огромные деньги — на них потратили за три года 63 миллионов гривен, не считая расходов на перелеты, проживание и питание, которые стоили казне еще 15 миллионов. А государственная аудиторская служба выявила в «Укрзализныце» финансовые нарушения на сумму 61,4 миллиарда гривен. Из чего ясно, что импортные менеджеры не стесняются приворовывать из государственного кармана.

По итогам сегодняшнего собрания Набсовета его возглавил немец Гепард Хафер, а в состав вошли очередные варяги — Александер Долл и Якуб Карновски. Размеры их зарплат пока не известны, но нет никаких сомнений, что их успешно проиндексировали с учетом инфляции. Потому что влиятельные персоны желают видеть у руля «Укрзализныци» надежных людей, имея свои виды на будущее транспортного оператора Украины.

Речь идет о грядущем разделении компании, которое будет проводиться по давно опробованной формуле разграбления государственных предприятий: «приватизация прибылей и национализация убытков».

Подобная операция принесет ее бенефициарам огромную прибыль, ведь железнодорожный транспорт является жизненно важным для экономики государства — тем более, в случае Украины, где почти не развиты внутренние авиаперевозки. Эта ключевая составляющая транспортной системы обеспечивает свыше 60% грузовых и почти половину пассажирских перевозок внутри страны, что гарантирует стабильный и высокий доход.

По словам бывшего замминистра инфраструктуры Александра Кавы, «Укрзализныця» ежегодно приносила государству около 1,5 млрд долларов — за счет грузоперевозок, налогов и сборов. Для многих грузовладельцев железная дорога является безальтернативным видом транспорта, перевозя 90% и больше их продукции.

Вместе с тем капитальные инвестиции в развитие железнодорожного транспорта снижались все последние тридцать лет, что усугубило износ основных фондов железнодорожного транспорта. И никто из желающих заработать на транспортной сфере олигархов не хочет оплачивать их модернизацию за свой счет.

«Урзализныцю» разделят, вычленив из нее наиболее прибыльные сегменты, с целью их скорейшей приватизации, на которой рассчитывают поживиться западные инвесторы и украинские олигархи. А расходы на содержание и модернизацию транспортно-хозяйственной инфраструктуры — а также зарплаты и социальные выплаты железнодорожным работникам — будут по-прежнему оплачиваться за счет госбюджета.

«Эта реформа в наименьшей степени направлена на удовлетворение транспортных потребностей государства и общества или повышение жизненного уровня железнодорожников, а имеет целью постепенный развал структуры железной дороги, превращая ее в одно из звеньев в логистических цепочках финансово-промышленных групп — ради максимизации их прибыли.

Властные мужи абсолютно правильно заявляют о невозможности приватизации «Укрзализныци», однако после реформы эта компания будет совершенно другой структурой, которая будет владеть исключительно инфраструктурой, системами сигнализации, связи, вокзалами, припутевыми постройками, инженерными сооружениями и т.п. То есть принципиально неприбыльными, но необходимыми объектами, на содержание которых нужны значительные капитальные вложения.

Таким образом, на государство перекладывают заботу о развитии и модернизации инфраструктуры с одновременным созданием условий для получения контроля над наиболее доходными активами», — пояснял суть гибридной приватизации украинский эксперт Степан Гричишин.

Подобная операция не только принесет своим выгодоприобретателям огромную прибыль — она сделает страну еще более зависимой от владельцев вычлененных из «Укрзализныци» компаний, которые будут контролировать грузопотоки и транспортные перевозки внутри Украины.

Сергей Лещенко сам говорил о том, что «Укрзализныцю» предполагается разделить на пять отдельных компаний, которые будут заниматься грузовыми и пассажирскими перевозками, инфраструктурой, ремонтом парка и «непрофильными активами. Получив новую должность, он поможет обеспечить ее приватизационный транзит, передавая высокодоходные «профильные» активы в руки новых правильных собственников.

Однако простые граждане не получат с этого ничего, кроме новых проблем. Ведь приватизация с неизбежностью приведет к росту цен на проезд, что сделает железные дороги недоступными для множества украинцев. А пассажирские поезда будут все так же ходить со старыми вагонами, тараканами и грибами. Залезают под матрасы: пассажиры поезда Одесса-Харьков пожаловались на полчища тараканов © ScreenNameComesHere / flickr

Мораль этой циничной истории не несет в себе ничего нового. Когда либеральные активисты рассказывают вам про борьбу коррупцией, не забывайте: они просто хотят вписаться в коррупционные схемы — обслуживая интересы иностранных грантодателей и родных украинских олигархов.