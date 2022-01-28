в ПЯТНИЦУ, 28 января, президенты России и Франции проведут телефонный разговор, в ходе которого Эммануэль Макрон может предложить Владимиру Путину свой план деэскалации конфликта на Украине и заявить о праве Европы сесть за стол переговоров по гарантиям безопасности

Михеев объяснил, зачем Эрдоган предлагает переговорную площадку России и Украине © REUTERS, Umit Bektas Олафом Шольцем в Берлине 25 января Эммануэль Макрон уточнил, что в ходе разговора с Владимиром Путиным намерен обсудить ряд вопросов и получить разъяснение по проблемам, которые вызывают озабоченность. А источник информационного агентства Agence France-Presse в Елисейском дворце сообщил, что французский лидер намерен представить российскому коллеге собственный вариант достижения деэскалации конфликта в Донбассе, будучи уверенным, что пространство для усилий дипломатов в украинском кризисе сохраняется.

В декабре директор Украинского института политики Руслан Бортник выразил мнение, что Макрон может стать посредником между президентами России и Украины, к слову Владимиру Зеленскому французский лидер вскоре тоже собирается позвонить. По словам политолога, Макрон попытается поучаствовать и перехватить повестку мирного урегулирования конфликта на Украине, чтобы добавить себе электоральных баллов внутри французской политической системы накануне выборов. Президента страны граждане Франции будут избирать уже 10 апреля, и Макрон серьёзно настроен сохранить свой пост на второй срок.

«Нормандский прорыв»

Разговор президентов пройдёт через 2 дня после первой за год встречи политических советников 4 лидеров «нормандского формата». В результате 8-часовых переговоров заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак, советник канцлера ФРГ по внешней политике Йенс Плётнер, советник президента Франции Эммануэль Бонн и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак договорились работать над искоренением разночтений в интерпретации Минских соглашений, поскольку без понимания, кто, когда и как должен выполнять те или иные меры, добиться прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе невозможно. «Это новый прорыв», продолжение следует. Чем завершились переговоры «нормандской четвёрки» © РИА Новости, Доминик Бутен / Перейти в фотобанк

Более того, политические советники согласовали совместное коммюнике, чего не было с 2019 года. В документе стороны подтверждают, что Минские соглашения служат основой работы в «нормандском формате» и сохраняют решимость преодолеть нынешние разногласия на предстоящих встречах. Они подчёркивают необходимость безусловного соблюдения режима прекращения огня и полностью привержены мерам укрепления этого режима от 22 июля 2020 года, независимо от расхождений по другим вопросам, относящимся к выполнению Минских соглашений».

Козак и Ермак назвали состоявшиеся в Париже консультации шагом вперёд и надеются, что следующая встреча, которая пройдёт через 2 недели в Берлине, также будет результативной и завершится конкретными предложениями для деэскалации конфликта в Донбассе.

О саммите президентов России, Франции, Украины и канцлера ФРГ говорить рано до тех пор, пока ни будут преодолены все разногласия и ни будут выполнены договорённости, достигнутые лидерами на предыдущем саммите в декабре 2019 года.

Европе слово не давали, говорить с Россией будут США

Помимо «нормандского формата», Франция хочет активно участвовать в переговорах между Россией и Западом по гарантиям безопасности, тем более, она только что заняла пост председателя Совета Европы.

«У президента Франции в нынешней накалённой обстановке нет свободы рук для продуктивного диалога с Россией о гарантиях безопасности, даже если бы он лично стремился к нему. Франция повязана по рукам и ногам своим присутствием в НАТО, союзом с США и обязательствами перед странами-членами ЕС. 3 принципа, недавно изложенные главой МИД Франции — сдерживание, диалог и трансатлантическая координация, — подтверждают жёсткую зависимость Франции от западного альянса в целом. Поэтому ждать от Макрона прорыва в духе де Голля в разгар «холодной войны», когда в 1966 году его визит в Москву положил начало разрядке между Западом и СССР, никак не приходится. Единственное, что теоретически мог бы сделать президент Франции, это выступить в качестве носителя здравого смысла в условиях общей истерики на Западе и «смерти мозга НАТО», т.е. диагноза, который он сам поставил альянсу», — написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале. Американский ответ в разрезе и перспективе © REUTERS, Dado Ruvic/Illustration

К тому же, как отметила эксперт Российского совета по международным делам доктор исторических наук Евгения Обичкина, России удобнее разговаривать о безопасности в Европе с США, которые говорят одним голосом, чем с европейцами, среди которых согласия нет.

Поздно вечером 26 января, пока в Париже шли консультации политических советников лидеров «нормандского формата», в Москве посол США в России Джон Салливан приехал в МИД РФ и передал письменный ответ на предложения российской стороны лично в руки заместителю министра иностранных дел Александру Грушко. По просьбе Вашингтона Москва не обнародует содержание документа, но глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что США фактически обошли главный вопрос — о нерасширении НАТО.