Публикация об активах, которыми мог распоряжаться Назарбаев, совпала с рассмотрением в Европарламенте резолюции с требованием «расследовать преступления против народа Казахстана». Украина.ру об этом и других деталях, которые определяют внешнюю и внутреннюю политику Казахстана после январских событий

На заслуженный отдых

В четверг, 20 января, нижняя палата парламента — мажилис одобрила поправки, отменяющие пожизненное председательство первого президента республики Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности страны и Ассамблее народа Казахстана (АНК) — совещательном органе. Это стало наглядным воплощением утверждения елбасы (официальный титул, примерно переводится как «лидер нации») о том, что он всего лишь пенсионер.

Самым заметным кадровым решением самого Токаева после закрепления за собой поста главы Совета безопасности (который Назарбаев должен был занимать пожизненно), стало назначение нового министра обороны. Им стал Руслан Жаксылыков — бывший командующий Национальной гвардии МВД, которая ранее носила название внутренних войск. Эти воинские формирования, которые предназначены для подавления бунтов и беспорядков, с которыми республика и столкнулась в январе 2022-го.

В Казахстане обратили внимание на то, что новый глава военного ведомства родом из Алма-Атинской области, как и многие силовики в республике. При желании знаковым решением можно было счесть то, что на своем посту остался бывший начальник Жаксылыкова — министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев — он не просто алма-атинец, а еще и происходит из рода Назарбаева — шапырашты. Все эти детали дают много пищи для разговоров любителям погадать о том, как складывается расстановки фигур первого и второго президентов.

Токаев и Назарбаев делят активы Казахстана - The Guardian © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

«Во время январских событий вооруженные силы из-за крайне неуверенного и безынициативного руководства ими не смогли с достоинством выполнить поставленные на них задачи. Министр Бектанов не проявил командирских качеств», — раскритиковал глава республики предшественника Жаксылыкова. Из чего можно сделать вывод, что военное ведомство исполняло приказы Верховного главнокомандующего неторопливо, если вообще исполняло. Поэтому президент поторопил с формированием сил специальных операций — полагаться на военных и спецслужбы, которые проявили себя во время беспорядков странно, было бы несколько легкомысленно. Ранее Токаев с горечью рассказывал о сотрудниках Комитета национальной безопасности (КНБ), которые без боя сдали здания с оружием и секретной документацией.

Увольнению министра обороны предшествовали отставка в руководстве КНБ — лишился своего поста, а затем задержан председатель Комитета Карим Масимов по подозрению в госизмене и попытке захвата власти. Непонятная ситуация была с первым замом главы спецслужбы — племянником Назарбаева Саматом Абишем. Он то был смещенным с должности, то в отпуске, то наконец-то отставленным. Абиша вместе с другим племянником первого президента Кайратом Сатыбалды медиа и пользователи социальных сетей, не приводя доказательств, называли покровителями неких «бригад», а то и экстремистов.

Практически незамеченным осталось другое кадровое решение Токаева. В разгар боев в Алма-Ате, когда решался вопрос о существовании государства, президент уволил не только главу КНБ, но и руководителя такого практически совещательного органа как руководителя Агентства по стратегическому планированию и реформам (получившему в Казахстане саркастическую аббревиатуру АСПиРин) Кайрата Келимбетова. Зачем надо было в то время, когда в аэропорты Казахстана еще только начали прибывать миротворцы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), отправлять в отставку финансиста — в Акорде (резиденции президента республики) пояснять не стали. Но какие-то перестановки были вызваны не только желанием заставить силовиков побыстрее исполнять долг, а, возможно, и другими политическими причинами.

CNN: Токаев выиграл первый раунд © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк рассказывал Келимбетов российским «Ведомостям».

Келимбетов может считаться членом старой команды, но успел побывать председателем Национального банка, министром экономики, даже заместителем Назарбаева в руководстве правящей партии «Нур Отан», много кем еще, в том числе и позаседать в советах директоров акционерных обществ «Назарбаев университет» и «Назарбаев интеллектуальные школы». (К слову, на момент публикации председателем попечительского совета «Назарбаев университета» все еще числился Масимов, как глава КНБ).

Расследование ведут

«Назарбаев университет» всплыл в опубликованном ко времени разговоров о расколе в элитах статье так называемого Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), а также казахстанского и киргизстанского изданий «Vласть» и Kloop. В материале сообщалось о том, что первый президент распоряжается имуществом общей стоимостью не меньше восьми миллиардов долларов посредством «Назарбаев Фонд», «Фонда Нурсултана Назарбаева», «Фонда Демеу» и «Елбасы Фонда».

«В 2011 году еще один новый закон возложил на Фонд Назарбаева ответственность за финансирование двух крупных образовательных учреждений: сети средних школ и флагманского исследовательского университета», — говорилось в публикации.

Издания перечислили разнообразные активы, которыми, по мнению авторов, может распоряжаться Назарбаев: банки в России, Казахстане и Киргизии, медиа, гостиницы, торговые центры, фабрики, склады, театр и частный самолет ценой в сто миллионов долларов.

«Никуда не уезжал». Назарбаев опубликовал свое видео и назвал себя пенсионером © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Данияр Ашимбаев предположил, что материал про имущество елбасы готовился второпях: «Прочитал так называемое международное расследование о "4 фондах Назарбаева, которые управляют активами на 8 млрд. долларов". Честно говоря, расследования не увидел. Набор фактов, сплетен и притянутых за уши цифр. В структуре, задачах и даже количестве фондов авторы откровенно запутались. Видимо, писали наспех и под громкий заголовок».

Внутри республики более обратили внимание на то, что после отставки зятя Назарбаева — Тимура Кулибаева с поста председателя Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» в правительство пришли связанные с ним (по крайней мере, по мнению СМИ) люди. А про имущество мужа Динары Кулибаевой (в девичестве — Назарбаевой) писали многие — от деловых изданий до агитационных сайтов. Возможно, по этой причине кадровым перестановкам не было уделено столько внимания.

В видео Назарбаева заметили странную деталь © Telegram/"Милитарист" заголовком «Мистер Кемел. Как семья Токаева связана с Россией». Журналисты предположили, что оговорка главы российского государства Владимира Путина, который назвал своего казахстанского коллегу «Кемелем», была неслучайной — отец Токаева — Кемель был автором книг о чекистах. Имелось ли в виду, что Путин вдохновлялся рассказами о сотрудниках ВЧК-ОГПУ-КГБ известного казахского писателя или что-то другое — авторы не уточнили. Но на какую-то связь постарались показать. Хотя биография Токаева давала гораздо больше возможностей для проведения параллелей — кадровый дипломат МИД СССР он в 1989-м во время событий на площади Тяньаньмэнь в Пекине служил вторым, а затем и первым секретарем в посольстве Советского Союза в Китае. Как повлиял этот опыт на решимость будущего президента Казахстана — сам глава республики не рассказывал. Но мог и сделать определенные выводы из истории противостояния в элитах, которое вылилось сначала в протесты и беспорядки, а затем и в кровопролитие.

А в четверг, 20 января, в Европейском парламенте депутаты принимали резолюцию с призывом к международному расследованию «преступлений, совершенных против казахстанского народа во время двухнедельных демонстраций в Казахстане». Среди таких преступлений члены органа упомянули «исчезновения, пытки и произвольные задержания, а также действия снайперов, убивших или ранивших мирных демонстрантов, включая несовершеннолетних, в Алма-Ате и других городах Казахстана».

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Резолюцию приняли, раскритиковав власти республики, сравнив бои в Алма-Ате и других городах с беспорядками в Жанаозене в 2011-м. «История повторяется. Советский Союз распался после применения силы против мирных демонстрантов, а теперь приближается конец авторитаризма на постсоветском пространстве», — высказался по этому поводу один из авторов документа, Андриюс Кубилюс, представитель Литвы, последовательный борец с тем, что называется российским влиянием. Досталось Казахстану и за то, что Токаев обратился за помощью к Организации договора о коллективной безопасности. «Кремль — отъявленный военный жандарм на службе у местных авторитаристов», — пугал он коллег. Российская помощь вызвала у инициаторов особое раздражение.

На фоне проснувшегося у членов Европарламента интереса к насилию в Казахстане Токаев написал в своем микроблоге в Twitter, что «Казахстан остается приверженным своим международным обязательствам и универсальным принципам в области прав человека и верховенства закона». «Развитие, стабильность и реформы невозможны в условиях хаоса. Закон и порядок — основа нашей стабильности», — подчеркнул он.

При этом Токаев показал, что он занимается и внутренними делами. На пятницу он назначил совещание с представителями крупного бизнеса. Ранее президент высказывал пожелание — разбогатевшие при его предшественнике должны сделать что-то для блага страны.



