20 января 2021 года, то есть год назад, прошла инаугурация 46 президента США Джо Байдена. Год президентства - удачный повод вспомнить связанные с этим события

А ведь было всё непросто. Перед пришедшим к власти в шлейфе предвыборных скандалов и подозрениях в фальсификации результатов Байденом стояла чрезвычайно сложная задача — утихомирить бушующее море американской политики, взбаламученное протестами BLM, пандемией ковида, огромным количеством внутренних и внешних проблем. Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Байден — один из старожилов Капитолия, и в качестве политика светился в различных скандалах не раз. Успел даже попасть в поле зрения русского поэта и лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского после того, как попался на плагиате. «Он зачитал речь, украденную у британского политика, не поменяв в ней даже географических обозначений, — пишет политический обозреватель Авигдор Эскин, — В интервью Энн Лотербах из журнала "Vogue" в феврале 1988 года Бродский, отвечая на вопрос "Америка уязвима для тиранов?", говорит: "Для тиранов не знаю, для демагогов — да"».

И далее конкретный пример и прямая речь И. Бродского: «Сегодня речи пишут специальные люди. Недавно же был случай — сенатор… Байден, Джозеф Байден. Человек, который пишет для него речи, заимствовал аксессуары у другого политика, из-за океана, из Англии. По-моему, это было невозможно не заметить. Самое худшее — слова, которые вкладывают в чужой рот… Политик становится в лучшем случае актером, который произносит чужой текст».

Байден, разумеется, не исключение, и когда внезапно начинает говорить от себя — получается не очень: то Президента России «убийцей» обзовёт и сразу после этого звонит Путину извиняться, то публично признаётся во вмешательстве в правосудие — ради прекращения расследование генпрокурора Украины против компании Burisma, где работал его сын. Что позже послужило большой проблемой в его собственной предвыборной кампании. Обыски у адвоката Трампа: ФБР заинтересовалось деятельностью Джулиани на Украине © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Личный адвокат президента Трампа Рудольф Джулиани собрал серьёзную доказательную базу под утверждение, что семейство Байденов (тогдашнего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера) были замешаны в коррупционных схемах украинской корпорации Burisma. Причем расследование Джулиани блокировала тогдашний посол США в Украине Мари Йованович. Сумма «заработанного» Хантером на украинских туземцах оценивалась в 16,5 миллионов долларов.

К украденным деньгам украинская прокуратура пыталась подступиться неоднократно — и каждый раз со все более ошеломительным результатом. Выплывали связи корпорации с Порошенко, с американской Демпартией, с ФБР и даже Януковичем. На Burismе обломали зубы прокуроры Виктор Шокин, Константин Кулик, Юрий Луценко. Так Юрий Луценко договорился с Руди Джулиани о создании совместной следственной группы, но интригующее в пользу Байдена посольство США в Киеве заблокировало выезд следователей ГПУ в Соединённые Штаты. Дальше Байден стал президентом США и требовать вернуть деньги стало просто неприлично.

Тем более, что украденное у народа украинские политики всё-равно тащат в США. Пресса сообщала, что солидной недвижимостью с США располагают Яценюк, Омелян, Бурбак, Ирина Геращенко, Грановский, Кононенко, Левочкин, Пинчук и многие другие записные «патриоты». Ранее сообщалось, и что дочь одной из самых завзятых радетелей за Украину — Юлии Тимошенко — владеет жильём в 2077 квадратных метров в Майами Бич. Так что за подконтрольность туземных царьков американцам особенно беспокоиться не надо. На Украине обвинили Байдена в сговоре с Москвой по «Северному потоку-2» © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Предвыборная история с Джулиани попортила Байдену немало нервов, но зато мы можем быть твёрдо уверены, что папа Джо точно знает, где Украина находится. При президенте Бараке Обаме он лично курировал Киев — шутил, что общался с Порошенко чаще, нежели с собственной женой, бывал здесь многократно и причину российских озабоченностей отлично понимает.

Более того, 8 декабря 2015 года вице-президент США Байден выступал в Верховной Раде Украины и лично призывал к выполнению Минских соглашений (которые американцы вместе с Киевом теперь успешно саботируют). А ещё призвал к федерализации Украины: «Важно, чтобы были автономные, независимые штаты, которые решают собственные проблемы, которые определяют свою собственную образовательную систему, правительство в рамках объединенной конституции».

Сейчас за подобные призывы на Украине можно схлопотать тюремный срок, хотя при власти находятся целиком подконтрольные Вашингтону люди, а Байден является президентом США. Мы хорошо помним, что этому избранию предшествовало: восстание BLM, сносы памятников, оспаривание результатов голосования в различных штатах, а некоторые перепуганные конгрессмены даже пришли на инаугурацию нового президента в бронежилетах (переживали, что их подстрелят). Как тогда заявлял Александр Турчинов, «Путин специально спровоцировал волнения в США, чтобы под их прикрытием осуществить давно спланированное широкомасштабное вторжение в Украину». Изготовился почти как сейчас, но что-то очередной раз помешало.

И вот минул год. Норма по афроамериканцам и трансгендерам в новом правительстве выполнена, Хантер Байден доставил своему отцу ещё немало волнений, а Украина всё так же пребывает в центре внимания. Возможно, если бы в 2015 году украинские власти послушались вице-президента Байдена, им сегодня не надо было бы пресмыкаться перед Байденом-президентом. А теперь — пусть покорно ждут своей участи по результатам разговора действительно серьезных людей.