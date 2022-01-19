Сторонники воссоединения Новороссии и Малороссии с Российской Федерацией должны приветствовать отставку Арестовича и выставление его в общественном мнении со своими "русскими" идеями и инициативами как клоуна и маргинала

Алексей Арестович, внештатный советник главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, и участник переговоров в Минске, представлявший Киев, уволился. Причина увольнения: в нарушении Владимиром Зеленским обещаний, данных им своим избирателям.

«В кого мы превратились? Бюрократия, справка, протокол. Большего удара себе по яйцам нельзя было нанести. Это ж худшее, что с нами можно было сделать — «забюрократиться», — пояснил свои действия Арестович.

По его словам, члены команды Зеленского должны были быть веселыми, драйвовыми ребятами, которые за народ, отомстят олигархам, реформируют страну и создадут скачок для следующего скачка, но этого не произошло. Поэтому он уходит.

На посту советника Арестович пробыл чуть больше года и запомнился своими скандальными и нестандартными заявлениями, которые активно обсуждались мейнстримными украинскими и российскими СМИ, а также в социальных сетях и видеоблогах.

Так, например, Арестович предлагал отобрать у России монополию на все русское, переименовать Украину в Русь-Украину, а украинцев — в русинов. Также он заявлял, что именно украинцы в лице Феофана Прокоповича помогли Петру Первому создать Российскую империю, кодифицировали русский язык и вообще придумали слово «Россия».

Безусловно к вышеупомянутым заявлениям и идеям Арестовича можно относиться как к чему-то несерьезному и маргинальному.

Респектабельный собеседник, с которым вы будете обсуждать идеи и заявления Арестовича, которые он считает либо бредовыми, либо опасными для Украины в нынешней ее политико-идеологической парадигме, вполне резонно может у вас спросить:

«Ну озвучил он идею, что Украину надо переименовать в Русь-Украину, и что, вы на полном серьезе полагаете, что, кто-то переименует Украину подобным образом? Мало того, вы что, искренне считаете, что какой-то серьезный украинский политик или государственный деятель выступит с подобной инициативой? Ответ тут же самоочевиден: нет не выступит никогда, потому что его либо поднимут на смех, либо объявят «агентом Кремля» и заклюют. Все идеи Арестовича — это так, обычный информационный шум, информационный мусор, отвлечение внимания от провалов Офиса президента, на который он работает».

Относящиеся не серьезно к заявлениям Арестовича будут не правы, потому что то, что в какой-то момент становится трендом и мейнстримом, сначала всеми воспринимается как нечто маргинальное, еретическое и несерьезное.

Приведу два примера.

Первый. В 2005 году после победы Оранжевой революции в Киеве и прихода Виктора Ющенко к власти на площади Ленина в Донецке собралось несколько десятков маргиналов, которые были никто и звать их было никак. Они не согласились с киевской революцией, установили палатки, провозгласили создание Донецкой республики, и подняли над палатками черно-сине-красные триколоры с двуглавыми орлами и надписями «Донецкая республика».

Через несколько недель их разогнала местная власть, представленная проигравшей Партией Регионов. Акцию этих маргиналов большинство воспринимало, как курьез — ну какая там еще Донецкая республика в самостийной и незалежной Украине, ну что еще за утопия. Хотя это большинство, надо признать, и не одобряло ни Ющенко, ни Оранжевую революцию. Меньше, чем через 10 лет "утопическая" идея Донецкой республики была реализована: эти самые маргиналы провозгласили ДНР, выгнали из Донецка тех, кто их разогнал в 2005 году, а флаг этих маргиналов стал флагом ДНР и сегодня реет на Донецком.

Второй пример. В декабре 2013 года во время Евромайдана мы с историком и одесским политиком Александром Васильевым,и с еще одним киевским политологом, имя которого я не могу назвать по причине сохранения его инкогнито в целях безопасности, придумали и обосновали идею Новороссии и новороссийский флаг. По поручению моих коллег 4 декабря я в своем аккаунте в ФБ обратился к противникам евромайдана с предложением вывесить флаг Новороссии в своих аватарках.

В ответ украинская свидомая публика начала истерить: мол, мы тебя, Чаленко, сдадим в СБУ за сепаратизм.

Их охладил бывший нардеп-коммунист Евгений Лешан (в 90-х он стал депутатом Рады от Севастополя, получил трехкомнатную квартиру в Киеве, а в 2014 несмотря на то, что был бывшим севастопольцем и коммунистом, участвовал в АТО). Лешан тогда с иронией и смехом посоветовал националистам: да оставьте вы этих «толкиенистов» и изобретателей флажков и новороссий в покое, пусть детишки продолжают играться в толкиеновские сказки, всё это несерьезно. На что вы, серьезные дяди и тёти, будете жаловаться в СБУ — на фантазии фейсбучных фриков?

А через полгода под флагом Новороссии, придуманного «фриками», ополчение ДНР и ЛНР било ВСУ и карательные добробаты, а экс-депутат Верховной Рады Олег Царев стал спикером Новороссии.

Этими примерами я хочу сказать, что любые маргинальные поначалу идеи, на которые есть реальный запрос общества, рано или поздно становятся реальностью и мейнстримом. На идеи Алексея Арестовича, которые сводились к тому, что Украине не надо отказываться от русской культуры, русского языка, от наследия Российской империи, а наоборот — провозгласить русскую культуру и русский язык своими и придать им государственный статус на законодательном уровне, есть очень большой запрос внутри украинского общества.

Да, значительная часть украинских граждан не хотела бы вхождения Украины в состав Российской Федерации по примеру Крыма и Донбасса, а желала ее самостоятельности и вхождения в европейские и евроатлантические структуры, но в то же время они были против отказа и от русской культуры, и от русского наследия Российской империи и СССР. Поэтому они хотели бы, чтобы на Украине идеологически обосновали, что русская культура тут своя, а не является только достоянием «страны-агрессора», и законодательно закрепили за ней определенные права. Вот именно для этой категории граждан идеи Арестовича и были привлекательны — они бы их поддержали.

Украинских олигархов типа Коломойского и Ахметова и украинских политиков типа Зеленского, Порошенко, Тимошенко и Авакова украинская государственность интересует только как возможность быть хозяева Украины без участия Москвы. Они прекрасно понимают, что постоянное ущемление русской культуры, которая является культурой большинства украинских граждан, делает Украину неустойчивым государством. Оно рискует распасться и потерять свою государственность. Распад и потеря государственности лишит их власти, чего они, естественно, не хотят. Поэтому и среди этих товарищей также потенциально есть запрос на идеи Арестовича.

И вот такой запрос и его возможная реализация на Украине должны восприниматься русскими юнионистами — теми людьми, кто выступает за воссоединение РФ, Новороссии, Малороссии и Белоруссии в одно государство — как серьезная опасность воссоединению того, что называется в кругах русских национал-демократов и русских национал-либералов исторической Россией.

Сегодняшняя Российская Федерация — это примерно 145-146 миллионов человек, Белоруссия — 10 миллионов граждан. Новороссия и Малороссия — примерно 30 миллионов человек. Плюс русские Казахстана — еще 3 миллиона.

Если объединить все исторические русские земли в одно государство, то Россия будет насчитывать почти 200 миллионов граждан, что, естественно, сделает ее сильнее. Так что это должно стать конечной целью и смыслом борьбы всех русских патриотов.

Поэтому всё, что сводит на нет, возможность такого объединения должно восприниматься русскими юнионистами враждебно.

Поэтому идея Арестовича узаконить «в Украине» всё русское не может у них не вызывать тревоги. Потому что если в этой стране русский язык и культура прекратят ущемляться, а наоборот начнут поддерживаться как свои родные, то русскоязычные украинские граждане, которые согласны на воссоединение с РФ и Белоруссией, так как считают такое объединение залогом сохранения своей русской культуры, попросту остынут к возможности воссоздания исторической России. Они просто скажут: зачем нам историческая Россия, если Украина — это просто «другая Россия», как Аргентина — другая Испания, а Бразилия — другая Португалия, а Арабский мир состоит из множества независимых арабских государств. Вот пусть и в Русском мире будет не одно, а несколько независимых государств.

Вот поэтому русский юнионист должен приветствовать отставку Арестовича и выставление его в общественном мнении со своими "русскими" идеями и инициативами как клоуна и маргинала.