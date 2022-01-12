В США конгрессмены подготовили законопроект, объявляющий Украину страной «НАТО-плюс». Это позволит существенно увеличить финансирование военной помощи летального характера для Украины и обеспечит ей дипломатическую поддержку. Но Киеву рано радоваться

Проект законопроекта подготовила группа конгрессменов от Республиканской партии.

«У дипломатии мало шансов на успех, если не подходить к ней с позиции силы», — заявил 11 января инициатор законопроекта, представитель республиканцев в комитете Палаты представителей по международным делам Майкл Маккол. НАТО подталкивает Украину к агрессии по отношению к РФ - посол © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

По его словам, власти России должны принять к сведению, что «Конгресс не потерпит восстановления сферы влияния России и не допустит отказа от Украины и других наших союзников и партнеров по НАТО в Центральной и Восточной Европе».

Если документ республиканцев примут, Украину определят как страну «НАТО-плюс», а также обеспечат ей дипломатическую поддержку. Кроме того, новый статус Украины позволит существенно увеличить для неё американскую военную помощь летального характера.

Также документ отвергает предложение РФ о введении моратория на развертывание в Европе ракет средней дальности наземного базирования и требует, чтобы США официально определили, является ли Россия «государством — спонсором терроризма».

«Этот законопроект существенно увеличит финансирование поставок летальной помощи Украине, в частности противовоздушного и противокорабельного оружия, которое необходимо украинцам для сдерживания России. Он также четко дает понять, что требования Путина, такие как право вето на вступление стран в НАТО и мораторий на развертывание ракет средней дальности в Европе неприемлемы и противоречат интересам национальной безопасности США», — заявил соавтор законопроекта, член Палаты представителей Майк Роджерс. «НАТО+» для Украины: в США предложили оригинальный способ не принимать Киев в Альянс © CC0, Pixabay

Другой соавтор документа, конгрессмен Элис Стефаник, заявила, что «Украина должна быть свободна в выборе ее будущего, в том числе экономических отношений и отношений в сфере безопасности, не опасаясь возмездия со стороны Путина».

Кроме того, документ предполагает немедленное введение санкций против газопровода «Северный поток-2», чтобы его так и не ввели в эксплуатацию.

Законопроект также предусматривает выделение $155 млн «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (СМИ, выполняющее функцию иноагента — Ред.) «на борьбу с российской дезинформацией и информационными операциями в странах бывшего СССР на 2022 год».

Казалось бы, Украине выгодно появление законопроекта. Однако есть ряд нюансов.

Обманка?

Сам статус «НАТО-плюс» при ближайшем рассмотрении выглядит странно. Судя по комментариям соавторов законопроекта, этот статус не предполагает членства Украины в НАТО. Таким образом, его логичнее было бы назвать «НАТО-минус». По сути, Украине предлагают увеличить летальную помощь и дипломатическую поддержку, но вот гарантий членства в Североатлантическом Альянсе никто не даёт. Украину, если верить словам того же Маккола, ценят как союзника, но не как предполагаемого члена НАТО.

Второй тревожный для Украины нюанс состоит в том, что законопроект по сути предлагает обменять одного союзника США на другого. Ради Киева Вашингтону придётся пожертвовать Берлином, ведь предотвращение запуска «Северного потока-2» больно ударит по Германии. И в законодатели в США это понимают.

Свидетельством последнего является реакция на другой законопроект от республиканцев, который предложил сенатор Тед Круз. Речь о законопроекте о введении новых санкций против «Северного потока-2». У его коллег-демократов понимания инициатива не нашла.

«Мне не нравится идея «Северного потока-2», но идея нанести удар под дых самому ключевому союзнику в нынешней ситуации больше походит на театральщину», — заявил 10 января сенатор-демократ Марк Уорнер, отметив, что принятие ограничительных мерах в отношении трубопровода станет предательством интересов Германии со стороны США.

Разменять Германию на Украину — не лучшая идея. Корнилов дал прогноз по переговорам с НАТО. Где в случае провала появятся базы РФ? © кадр видео Украина.ру

Сомнительным также является и заявление авторов законопроекта о том, что требование России о моратории на развертывание ракет средней дальности в Европе «неприемлемы и противоречат интересам национальной безопасности США». Как отмечал ряд источников, на деле США готовы удовлетворить это требование России.

«По словам дипломатического источника в Москве, готовность США обсуждать неразмещение ракет средней дальности в Европе достаточно ясно показывает, что их главным противником является Китай, против которого они планируют размещение таких ракет на юге Японии. Вряд ли США пойдут на такую же договоренность в Азии, а договоренность в Европе позволит им не распылять силы, полагает он», — отмечало издание «Ведомости» в своей публикации от 10 января.

Таким образом, законопроект республиканцев может быть либо ни к чему не обязывающим (ведь его ещё нужно принять) выражением поддержки Украине, либо — попыткой повысить ставки в переговорах с Россией в преддверии саммита Россия-НАТО. Либо же и тем, и другим.

Но если Украина воспримет законопроект всерьёз, её может ждать незавидная участь.

Повышая ставки

В случае, если Украина воспримет обещание дипломатической, а главное — военной поддержки США всерьёз, нельзя исключать обострения обстановки в Донбассе и попытки взять под контроль Донецк и Луганск силой.

Сценарии вероятной войны просчитывают не только на Украине и в России, но и в ДНР и ЛНР. В декабре на сайте «Новороссия» опубликовали один из разделов доклада Координационного Центра Помощи Новороссии, посвящённого трём вероятным сценариям украинского наступления в Донбассе. Авторы доклада — бойцы Народной милиции ЛНР. При этом они консультировались со своими товарищами в республиках. РФ требует конкретики в вопросе нерасширения НАТО - источник © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Всего отрабатывалось три сценария: «Буря над Донбассом» — молниеносная атака с попыткой добиться полного разгрома ВС ДНР и ЛНР; «Сто дней до победы» — цепочка последовательно осуществляемых неглубоких ударов превосходящими силами на различных участках фронта и «Перемалывание» — то, что происходит в Донбассе сегодня — постепенное улучшение Украиной позиций и выбивание бойцов ВС ДНР и ЛНР.

И хотя авторы доклада признавали, что без помощи или в случае недостаточно молниеносной реакции со стороны России перспективы у Донбасса весьма печальны, они также отмечали: и для Украины победа будет не бескровной, а первый сценарий и вовсе несёт большие политические риски. Ведь наступление может захлебнуться. При этом и второй сценарий не лишён неприятных последствий для Украины.

«При подобном подходе растут внутриполитические риски. Общественное мнение легко перенесет большие разовые потери при триумфальных успехах, но длительный поток гробов и раненых при отсутствии очень громких успехов станет значимым поводом для критики политического и военного руководства Украины внутри страны», — указывалось в комментарии по поводу рисков.

Такой сценарий требует значительного количества боеприпасов, запчастей, техники, топлива. И требует его прямо сейчас, а не в отдалённом будущем, как обещает законопроект республиканцев. Доклад института Вашингтона: военная академия Украины готовит курсантов-неонацистов © commons.wikimedia.org, Ministry of Defense of Ukraine

Украине уже намекнули, что эскалация в Донбассе не сулит ей ничего хорошего.

«Мы видим, что НАТО подталкивает Украину быть более и более агрессивной. Нам этого не хочется. <…> Мы видели похожую ситуацию в 2008 году, когда НАТО обещала принять Грузию в НАТО, и Грузия стала очень агрессивной, стала агрессивной к Южной Осетии и Абхазии», — заявил 12 января посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью Sky News.

В общем, Украине стоит весьма осторожно подходить к обещаниям американцев по поводу статуса «НАТО-плюс». Это весьма призрачный и неоднозначный статус. А вот если украинские политики очаруются этими обещаниями и развяжут войну в Донбассе, последствия для них могут быть самыми печальными.