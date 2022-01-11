Украинскому МИД понадобилась целая неделя, чтобы выступить с официальным заявлением по событиям в Казахстане. Это своеобразный рекорд - так долго не думал никто

Замечательно и то, до чего же именно додумались чиновники украинского МИД. Неделя ушла на осознание насилия и его осуждение. Столько же потребовалось на элементарное выражение соболезнования в связи с гибелью людей. Но самой замечательной была оценка ввода миротворцев ОДКБ. Все с нетерпением ожидали осуждения и оценочных клише — «российская агрессия». Внезапно все, кто прогнозировал это, сели в лужу. Украинский МИД «принял во внимание развертывание на территории Казахстана иностранных военных сил по приглашению властей Казахстана». Ответ-то прост: Киев определялся долго, потому что не получал никаких инструкций от Госдепа, который и сам затруднялся определиться.

Тем временем Киев оказался в эпицентре скандала: на территории Украины оказалось гнездо казахстанских заговорщиков или, как минимум. их симпатизантов.

Вначале было слово

Это слово сказал лично сам экс-глава банка БТА, эмигрант Мухтар Аблязов, которого никто не дергал за язык. Он выложил все, что нужно спецслужбам Казахстана для того, чтобы использовать это, как повод для возбуждения дел любого уровня. Господин Аблязов назвал себя лидером казахстанского протеста, в прямых включениях инструктировал протестующих, что им нужно делать, чтобы свергнуть законную власть. На этом он не остановился, но продолжил информировать спецслужбы своей страны о своих планах и намерениях, а также о своих друзьях, союзниках и партнерах. К примеру, рассказал, что официально обратился в Госдепартамент США и руководящие структуры ЕС с призывом ввести санкции против Казахстана. Впрочем, Мухтар Аблязов уже приговорен в Казахстане заочно к пожизненному заключению, так что данное заявление ничего ему не добавит. Зато беглый банкир очень сильно подставил страну, которую было бы очень сложно заподозрить во вмешательстве в события в Казахстане, которые уже повлекли человеческие жертвы. Это Украина. Господин Аблязов дал телефоны, адреса и явки координационного центра, ведущего подрывную деятельность против республики — организации «Демократический выбор Казахстана» (ДВК), запрещенной в республике. И сообщил, что штаб находится в Киеве. Буквально на следующий день туда нагрянули следователи СБУ, как они сами сказали — для разговора. Хозяева офиса попытались было устроить из этого стрим-шоу в прямом эфире, но их успокоили, сказав, что хотят всего лишь поговорить. Содержание разговора неизвестно, а официально Нурсултан пока не выражал протестов против того, что с территории Украины ведется подрывная деятельность на территории Казахстана. Никто так не формулирует и не озвучивает. Но это всего лишь пока. Потому что всем стало ясно: Украина используется западом не только, как площадка для подрывной работы в Белоруссии и России.

А теперь еще и в Казахстане. Буквально вчера стало известно, что хакеры уже взломали ряд ресурсов ДВК. И выяснили, что, как минимум одним из администраторов организации, которая стояла за попыткой переворота в Казахстане является майор ВСУ Гарбузюк Андрей Николаевич, который служит в Центре информационно-психологических операций в Одессе. С фотографией и личными, паспортными данными, которые легко проверить.

Нечестная реклама

Эта ситуация рискует стать скандальной, поскольку Украина, как-то слишком увлеклась экспортом цветной революции. Слишком много врагов в результате у нее может образоваться. Поэтому ситуацию нужно было срочно обелять. Как именно? А точно так же, как когда жулика ловят за руку и с поличным приводят в отделение. Лучше всего чистосердечно во всем сознаваться, быть максимально искренним. И украинские спецслужбы, через телеграмм-каналы, которые кое-кто связывает с МВД, начинает слив информации о целой казахской преступной сети, которая давным-давно существует на территории Украины. Признается, что за протестами и погромами в Казахстане стоит целый ряд казахских эмигрантов, которые у себя на малой Родине занимали видные места. Это экс-глава спецслужб Казахстана, начальник службы охраны Нурсултана Назарбаева, генерал Альнур Мусаев (заочно осужден на 25 лет). Он относится к окружению бизнесмена Булата Абилова. Последний был однопартийцем банкира Мухтара Аблязова.

Впрочем, крайне далекого от статуса, как он сам себя назвал, «лидера протестов». Просто ДВК — его карманная партия, которая была преднамеренно засвечена, для придания ей большего веса. А на самом деле «офис» — всего лишь съемная квартира, что хорошо видно на опубликованном видео прихода туда СБУ. В квартире работает журналист Айдос Садыков и его жена Наталья. Они ведут оппозиционный YouTube-канал «Басе». В общем, то, что наговорил Мухтар Аблязов очень похоже на нечестную рекламу: пиар того, чего нет, но если что — может быть. Как это было с никому неизвестной белорусской Нехтой, которая вспыхнула сверхновой звездой за считанные недели. Впрочем, так же быстро погасла, ибо информационной площадки для госпереворота маловато. Нужны вожди, нужны олигархи. Причем не сами по себе, а максимально консолидированные ради общей цели. А вот с консолидацией у казахской эмиграции как-то не очень.

Незадачливые конспираторы

В сентябре 2020 года председатель «Исполкома реформ» Михаил Саакашвили привел к Владимиру Зеленскому, как он его представил, казахского миллионера Маргулана Сейсамбаева. И предложил его кандидатуру в секретариат Национального инвестиционного совета. Сам Саакашвили рассчитывал с помощью своего казахского протеже получить деньги на собственное «кормление» в той должности, на которую его трудоустроили. Но на самом деле он уже тогда поставил на Украине крест и собирался браться за новый проект возвращения в Грузию. Что и осуществил. Но, увы, с Маргуланом Сейсамбаевым у Зеленского также ничего не получилось. «Миллионер», по словам классика и сам был «в поисках десятки». У его бизнеса в пищевой промышленности были финансовые проблемы. Так что после ареста Саакашвили в Грузии, Сейсамбаев стал работать у Дмитрия Гордона в его «Академии» (лекции известных людей по $5000) и сам гастролировал по Украине, как коуч. В отличие от Аблязова он предлагал порешать власти и оппозиции все проблемы за дастарханом. Его переговорную позицию, как пишут подпирал задержанный ныне криминальный авторитет Арман Джумагельдиев. Он же «Дикий Арман», чьи люди якобы и устроили погромы в Алма-Ате и некоторых других городах. Пишут, что это вор в законе и тайный спонсор нашумевших «языковых патрулей» казахских националистов из организации «Тил Майдан». Глава этой организации Куат Ахметов сейчас находится в Киеве. Украинской полиции было прекрасно известно, чем он занимается, и кто к нему приезжает. За соцсетями также следили, откуда узнали о том, что в Киев к Ахметову приехал его близкий друг, известный казахский националист Мухтар Тайжан, который неосторожно выложил фото у памятника Богдану Хмельницкому.

Украинский след

Казахские заговорщики производят впечатление не особо искушенных в конспирации людей, чем компрометируют Украину сверх всякой меры. А особенно Владимира Зеленского, чей рейтинг скоро будет показывать отрицательные величины. Чисто визуально на Украине наблюдается рассадник казахской оппозиции, в том числе несистемной. Уже не секрет то, что как минимум привлеченный к суду за создание НВФ «гроза Донбасса» Семен Семенченко, ныне находящийся в СИЗО, получал деньги из Казахстана на подготовку на территории Польши казахских боевиков. Это всего лишь один раскрытый СМИ случай. А сколько их в реальности? И как с этим связан официальный Киев? В Киеве есть штабы как минимум двух разновидностей казахских оппозиционеров. Это уже упомянутый Мухтар Тайжан. Он националист, но ручной, как Тягнибок у Януковича. Входил в различные консультационные советы в органах власти и являлся членом Национального совета общественного доверия при президенте республики Казахстан. Именно его связывают с «языковыми патрулями» организованными «Тил Майданом». Глава этой организации Куат Ахметов также находится в Киеве. Есть и верные нукеры Мухтара Аблязова. В Киеве у него не Бог весть что — съемный офис с «координационным центром», который сторожит журналист Айдос Садыков с женой и Ютуб-каналом. Эти несистемные, именно к ним пришло СБУ. И это не смешно.

Новости дна

Наличие широкого казахстанского подполья на Украине стало очень неприятным сюрпризом для Офиса Зеленского и его руководителя Андрея Ермака. Не секрет, что украинские элиты ведущие серьезный бизнес были очень недовольны участием своей страны в антибелорусском фронте. Разрыв экономических связей с Россией был очень болезнен. Но руководство страны, по приказу из Вашингтона не остановилось на этом и решило уничтожить связи с Белоруссией. Это было слишком и антибелорусская истерия, поднятая официальным Киевом была встречена этой бизнес-элитой угрюмым молчанием. Но тут снизу постучали: теперь, как оказалось, Украина решила играть еще и против Казахстана. Это для украинской экономики крышка гроба хотя бы потому, что РК едва ли не единственный источник альтернативного энергетического угля. Да и транзит из Китая также дорогого стоит, в том числе «в обход России», если вспомнить злополучный «поезд Яценюка». Плохо ли, хорошо ли, но на пути Казахстан. И что же теперь? Украина разорвала с Россией, Белоруссией, на нитке держатся отношения с Китаем, у которого украли Мотор Сич, и который подал пятимиллиардный иск в долларах. Теперь врагом будет Казахстан. Не слишком ли много врагов завели себе киевские евроинтеграторы?